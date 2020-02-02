02 Şubat 2020 11:32

EMEP Genel Başkanı: İşçi sınıfı mücadelesi demokrasi mücadelesini ilerletecek

EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan Zonguldak'ta, Gazeteciler Cemiyeti, KESK Şubeler Platformu ve TMMOB Maden Mühendisleri Odasını ziyaret etti. Ziyaretlerde "birlikte mücadele" vurgusu öne çıktı.

Emek Partisi Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti ziyareti

Emek Partisi Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti ziyareti

Fotoğraf: Evrensel

  • ANASAYFA
  • POLİTİKA
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    Emek Partisi Zonguldak İl Kongresi nedeniyle Zonguldak’a giden Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan, kongre öncesinde Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti, KESK Zonguldak Şubeler Platformu ve TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesini ziyaret etti.

    İlk olarak Zonguldak Gazeteciler Cemiyetini ziyaret eden Emek Partisi Genel Başkanı Sema Gürkan, “Zonguldak bir taraftan Türkiye sanayisine, Türkiye ekonomisine katkıları açısından bir öneme sahiptir. Ama aynı zamanda da ülkede demokrasinin yerleşmesi açısından, çeşitli demokratik kazanımlar açısından, mücadeleler tarihinde de Zonguldak’ın özel bir yeri vardır. Son yakın tarihimizden bile baktığımızda 90 madenci yürüyüşü, Türkiye işçi sınıfı hareketi açısından önemli bir yere sahiptir. Ülkemizde demokratik kazanımlar açısından bir kaç ayak vardır. Bizim için en önemli ayaklardan birisi işçi sınıfı ve emekçi sınıfların haklarının tesis edilmesidir. Bu sendikal haklar, örgütlenme hakkı, toplu pazarlık hakkı ve siyasal özgürlüklerdir” dedi.

    “KESK’E BAĞLI SENDİKALARIN BİR MÜCADELE GELENEĞİ VAR”

    KESK Zonguldak Şubeler Platformu ziyaretinde KESK’e bağlı sendikaların başkan ve yöneticileriyle görüşen Gürkan, “Mücadeleci sendikaların karşısına, Memur-Sen gibi doğrudan iktidarın yandaşı sendikaların çıkarıldığının farkındayız. Diğer taraftan tek adam yönetiminin aynı zamanda kamu hizmetlerinin hızla özelleştirilmesi ve ticarileştirilmesini hayata geçirmek üzere bir işlevi olduğunu da biliyoruz. Bu açıdan hem sendikal olarak da bir baskı altındasınız hem de kamu hizmetlerinin özelleştirildiği bir süreci yaşadığımız için kamu hizmetleri ve çalışma koşulları açısından farklı bir dönemi yaşadığımızın farkındayız. Emek Partisi olarak bir taraftan emek alanında, işçi sınıfı alanında çalışmalarımızı sürdürürken diğer taraftan da demokrasi mücadelesinin bir bileşeni, ortağı olma çabamızı sürdürüyoruz. Bir taraftan sınıf içerisinde mevzilenen bir çalışmayı sürdürüyoruz, diğer taraftan da siyasi iktidarın engelleri, baskıları karşısında mücadele ediyoruz. Ortak mücadele platformları ve alanlarıyla bu siyasal gericiliği geriletebileceğimizi ve demokrasiyi hep birlikte kazanacağımızın farkındayız. Bu açıdan sendikaların emek alanında bir mücadele birliği platformu sağlamasını önemli olduğunu düşünüyoruz. İşçi sınıfı mücadelesi aynı zamanda bu ülkenin demokrasi mücadelesini de ilerletecektir. KESK’e bağlı sendikaların bir mücadele geleneği var ve hiçbir zorlu koşul altında bu mücadele geleneğinden geri adım atılmamıştır. Yeter ki yürünecek doğru yolu tespit edebilsin” dedi.

    KESK’e bağlı sendikaların başkan ve yöneticileri de işyerlerinde karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi verip, örgütlü ve birleşik mücadelenin önemine dikkat çektiler.  

    “KÖLELİK DÖNEMİNİ ANIMSATAN ÇALIŞMA KOŞULLARI SÖZ KONUSU”

    Maden Mühendisleri Odası ziyaretinde Zonguldak Kilimli’de, 80 gün önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak çalıştırılan kömür ocağında göçük altında kalarak hayatını kaybeden Murat Ovaz ve Sebahattin Kalaycıoğlu için başsağlığı dileyen Selma Gürkan, “Bugün en başta madencilerin hem çalışma hem yaşama koşulları açısından baktığımızda, Türkiye işçi sınıfının bir fotoğrafını görüyoruz. Çalışma koşullarında kölelik dönemini anımsatan bir çalışma koşulları söz konusu. Çalışma şartlarına baktığımızda özelleştirmeler, taşeronlaştırmalar, rödövans sistemlerini görüyoruz. Bunların en ağır sonuçlarını madenciler yaşıyor ama Türkiye’de bütün işçi sınıfının şöyle ya da böyle, böylesi bir çalışma düzenin sonuçlarını yaşadığını söyleyebiliriz” dedi.

    Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Çağlar Öztürk de “Siyasi iktidarın gerici politikalarına karşı demokrasi güçlerinin ortak mücadelesini önemsiyoruz. Oda olarak da bu mücadelenin içerisinde var olmaya devam edeceğiz” dedi. (Zonguldak/EVRENSEL)

    Emek Partisi TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube ziyareti

    Emek Partisi TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube ziyareti

    Fotoğraf: Evrensel

    Emek Partisi, KESK Zonguldak Şubeler Platformu ziyareti

    Emek Partisi, KESK Zonguldak Şubeler Platformu ziyareti

    Fotoğraf: Evrensel

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