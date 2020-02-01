01 Şubat 2020 16:58

Savcılık cezaevinde çıplak aramayı “yasal” kabul etti

MA Muhabiri Sadiye Eser’in cezaevinde maruz kaldığı çıplak aramaya ilişkin suç duyurusu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “yasal” denilerek reddedildi.

Fotoğraf: Flickr

  • ANASAYFA
  • MEDYA
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    Cezaevinde çıplak aramaya maruz kalan Mezopotamya Ajans Muhabiri Sadiye Eser’in suç duyurusunu değerlendiren Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, çıplak aramanın yasalara uygun olduğunu ileri sürerek başvuruyu reddetti.

    İstanbul’da 29 Kasım 2019 tarihinde gözaltına alınıp 3 Aralık’ta “terör örgütü üyesi olmak” iddiasıyla tutuklanan Mezopotamya Ajansı Muhabiri Sadiye Eser’in Bakırköy Cezaevine giriş sırasında zorla çıplak aranmasına karşı yaptığı suç duyurusu karara bağlandı. Savcılık başvuru için kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

    Aramanın keyfi ve hukuka aykırı olmadığı ileri sürülen kararın gerekçesinde “Bu şekilde aramaların tüm batı hukuk sistemlerinde olduğu gibi Türkiye’deki tüm cezaevlerinde yıllardır yasal düzenleme gereği yapılan bir uygulama” olduğu savunuldu. (MEDYA SERVİSİ)

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