Aydın’da kitle örgütlerinden Evrensel ile dayanışma çağrısı

Doğukan DOĞAN

İzmir

Evrensel'e yönelik baskılara karşı Aydın’daki kitle örgütü temsilcileri verdikleri destek mesajları ile dayanışma çağrısında bulundu.Son dönemde Evrensel’e yönelik Basın İlan Kurumu tarafından uygulanan ambargoya karşı Aydın’daki kitle örgütleri temsilcileri duruma tepki gösterirken gazete ile dayanışma çağrısında bulunuldu. Verilen mesajlarda durumun, düşünce ve ifade özgürlüğü açısından vahim sonuçları olabileceği vurgulandı.Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Hakan Karagözlü, “Son günlerde muhalif gazetelere ve gazetecilere yapılan baskıların arttığını görmekteyiz. Emeği, barışı, kardeşliği savunan, gerçekleri yazan Evrensel gazetesine yapılanlar kabul edilemez. Biliyoruz ki Evrensel gerçekleri yazdığı için hedeftedir. Özgür basını susturmaya yönelik bu çabaları kınıyoruz” dedi.

"BASIN ÜZERİNDEKİAMBARGO KALDIRILMALIDIR"

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ise basın özgürlüğünün tehdit olmadığını, yarınlara güvenli bakabilmenin teminatı olduğunu belirtirken, “Ancak ne yazık ki ülkemiz uzun zamandır karanlık bir dönemin içinde. Gazetecilik halkın haber alma hakkı çerçevesinde ve gücünü toplumsal dinamiklerden alan bir meslektir. AKP iktidarı bu gücün farkında olduğu için kendi tek sesli medyasını yaratmaya çalışmaktadır. Bunu ekonomik baskılarla, cezaevi tehditleriyle, sansürle yapmaktadır. Siyasi iktidarın, bağımsız ve eleştirel basın üzerinde sistematik olarak uyguladığı baskı ve hedef göstermenin son örneği de basın kartı iptali olmuştur. Bu kararın asla bir gerekçesi olamaz. Bir an önce bu karardan dönülmeli ve basın üzerindeki ambargo kaldırılmalıdır” diye konuştu.

"BASKILAR KABUL EDİLEMEZ"

Eğitim Sen Aydın Şube Başkanı Kadir Özdemir, muhalif basına ve basın özgürlüğüne yönelik baskıların kabul edilemeyeceğini belirtirken, “Yıllardır hükümet icazetli yayın yapan yandaş basın ve medya karşısında, halkın doğru ve gerçek haber alma hakkına ve basın özgürlüğüne yönelik olarak baskılar gün geçtikçe artmaktadır. Emek ve demokrasi mücadelesinde yayınlarıyla yanımızda olan, halkın bağımsız ve gerçek haber alma hakkına yönelik bu seslerin kesilmesini kabul etmemiz mümkün değildir. Bu yayınları desteklemek her duyarlı vatandaşın görev ve sorumluluğudur” dedi.Özdemir, “Hükümet bu tutumuyla farklı seslere, kimliklere inançlara ve kültürlere ne kadar tahammülsüz ve düşman olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Eğitim Sen olarak basın yayın ilkelerine, düşünceyi ifade ve basın özgürlüğüne doğrudan darbe niteliği taşıyan bu uygulamaları kınıyor, hukuk dışı bu uygulamaların bir an önce son bulmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"DAHA FAZLA DAYANIŞMA"

Tüm Bel-Sen Aydın Şube Başkanı Münir Alikoç ise baskıların antidemokratik olduğunu belirterek, “Basın İlan Kurumu saçma gerekçelerle ilan desteğini kesebilir fakat bu durum Evrensel gazetesini yıpratmak yerine çok daha kuvvetlenmesine sebep olmaktadır. Çünkü biz biliyoruz ki Evrensel gazetesi gücünü halktan alan bir gazetedir ve 25 yıl boyunca çizgisini bozmadan ayakta kalabilmesi bunun kanıtıdır. Bu durumda bize gazete ile dayanışmayı bir üst seviyeye çıkarma görevi düşüyor” dedi.

"GAZETE GÖZÜMÜZ KULAĞIMIZ"

Genel Maden İşçileri Sendikası Çine Temsilcisi Burhan Özdemir de, işçilerin haber alma haklarının engellenmeye çalışıldığını vurgulayarak, “Çine bölgesi geniş bir maden havzası ve Evrensel gazetesi de bizim burada gözümüz, kulağımız. Her sorunumuza sayfalarında yer açan ve çözüm arayan tek gazete. Biz Çine’li maden işçileri olarak gazete ile dayanışmayı sürdüreceğiz, sesimizi soluğumuzu kesmeye çalışanlara geçit vermeyeceğiz” diye konuştu.

"EVRENSEL GAZETESİNİN YANINDAYIZ"

Aydın Kadın Dayanışma Platformu adına ise Öznür Özağaç, Evrensel gazetesinin 25 yıllık yayın hayatında ilkeli bir duruş sergilediğini ve her zaman işçinin, emekçinin ve kadının sesi olduğunu söyleyerek, “Abdülhamit dönemi gibi ‘istibdat’ tarzında bir yönetimin bütün toplumu despotist bir şekilde yönetmeye çalıştığı bu süreçte, korkmadan, taviz vermeden, çizgisini koruyarak ilkeli yayın yapmaya devam etmiştir. Biz kadınlar olarak her zaman Evrensel gazetesinin yanındayız” ded