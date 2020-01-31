31 Ocak 2020 17:33

Mızraklı hakkında jet mütalaa: Yoksullukla mücadele çalışmasından ‘örgüt’ çıkardılar

Savcıdan tutuklanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı hakkında jet mütalaa: Yoksullukla mücadele çalışmasından ‘örgüt’ çıkarıldı.

Selçuk Mızraklı

Fotoğraf, Selçuk Mızraklı'nın Twitter hesabından alınmıştır

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    İnanç YILDIZ
    Diyarbakır

    Görevinden alınarak tutuklanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı hakkında, ikinci duruşma öncesi savcı jet mütalaa verdi. Mızraklı’nın yoksullukla mücadele çalışmasından “terör örgütü üyesi olduğu” iddiası çıkarılarak, 15 yıla kadar cezalandırılmasını istendi. HDP ise “Mütalaanın alelacele hazırlanmasının amacı, iktidarın kayyum atamalarını kamuoyu nezdinde meşru hale getirme çabasıdır” dedi. 

    31 Mart Yerel Seçimlerinde yüzde 62.93 oy oranıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı seçilen Selçuk Mızraklı, 19 Ağustos 2019 tarihinde görevden alınarak, yerine kayyum atandı. Mızraklı, 23 Ekim 2019 tarihinde de “terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklanarak, Diyarbakır D Tipi Cezaevine gönderildi. H.B.A’nin verdiği ifade doğrultusunda tutuklanan Mızraklı hakkında, “terör örgütü üyesi olduğu” iddiasıyla 7 yıl 6 ay ile 15 hapis cezası talebiyle Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. 25 Aralık 2019 tarihinde görülen ilk duruşmada tahliye edilmeyen Mızraklı’nın duruşması 10 Şubat 2020 tarihine ertelenmişti. Ancak görülecek ikinci duruşması öncesi savcı, Mızraklı hakkında jet mütalaa verdi.  Savcı mütalaasında, Mızraklı’nın “ terör örgütüne üye olduğu” iddiasıyla 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi. 

    SUÇLAMALAR ESKİ KONULAR 

    Mızraklı’nın Demokratik Toplum Kongresi’nde Sosyal Politikalar Komisyonuna bağlı olarak Emek - Göç ve Yoksulluk Komisyonu içerisinde aktif sorumlu düzeyde yer aldığı ifade edilen mütalaada, Mızraklı’nın “bu organların çalışmaları kapsamında çeşitli toplantılar düzenleyerek ve örgütsel nitelikteki eylemlere katılarak, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak, toplumsal ayrışmaya sebep olmak amacıyla halk kitlelerini etkilemeye çalıştığı” iddia edildi. Mızraklı, hakkında yapılan suçlamalar ise 2011 ile 2014 yıllarına ait. 

    Mütalaada, H.B.A.’nın Mızraklı hakkında verdiği “çalıştığı hastanede yaralı olarak getirilen örgüt mensubunu tedavi etmiş olduğu” yönündeki beyanına da yer verildi. 

    Ayrıca Mızraklı’nın 22 Kasım 2016 tarihinde çıkarılan 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Sarmaşık Yoksullukla Mücadele ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’ninde de yer aldığı belirtilen mütalaada, Mızraklı’nın burada “örgüt mensupları arasında kayıt altına alınamayan para transferine kuryelik yaparak terörizmin finansmanına katkıda bulunduğu” ileri sürüldü. 

    YERİNE KAYYUM ATANMIŞTI

    Mızraklı, hakkında yapılan bu suçlamalar ise eski olup, aynı zamanda kayyum atamaya gerekçe yapılmıştı. Ancak Mızraklı tutuklandığı bu suçlamalardan sonra tahliye edilmiş, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri için başvurduğu Yüksek Seçim Kurulu’ndan seçilmesi önünde bir engel bulunmayarak, seçimlere girmeye hak kazanmıştı. 

    CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

    Yapılan aramalarda ele geçirilen dökümanlarda, inceleme tutanaklarında, sosyal medya hesabındaki paylaşımlarda ve tanık beyanları ile Mızraklı’nın “terör örgütü üyesi olduğu” iddia edilerek, mütalaada Mızraklı söz konusu şu kanunlardan cezalandırılması istendi: “Sanığın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 314/2 İle 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5. maddesi uyanınca CEZALANDIRILMASINA, sanık hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde yer alan HAK YOKSUNLUKLARININ ve 58/9 maddesinde yer alan MÜKERRIRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNİN UYGULANMASINA, Sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçirdiği sürenin 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 63. maddesi uyarınca mahkum olacağı cezadan MAHSUBUNA karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur.” 

    HDP: ALELACELE BİR MÜTALAA İLE KAMUOYUNDA KAYYUM ATAMALARINI MEŞRU HALE GETİRME ÇABASI

    HDP Merkez Yürütme Kurulu, Mızraklı hakkında verilen mütalaaya dair yazılı açıklama yaptı.

    Mızraklı’nın DTK ve Sarmaşık Derneği çalışmalarının “örgüt üyeliği” suçu olarak değerlendirildiği belirtilen açıklamada, “Bu değerlendirmede ise ağırlaştırılmış müebbet ile yargılanan ve işini iyi yaparsa kendisine beraat sözü verilen H.B.A. isimli itirafçının gerçekdışı ve mesnetsiz aykırı beyanlarını dikkate almıştır. Bu kişi tutuklu olduğu cezaevinden de salınmıştır. Adnan Selçuk Mızraklı hakkında mütalaanın ilk duruşmada istenmesinin ve alelacele hazırlanmasının amacı, iktidarın kayyum atamalarını kamuoyu nezdinde meşru hale getirme çabasıdır. Savcılık bu amaca hizmet etmek için tamamıyla hukuksuz bir mütalaa hazırlamıştır” denildi. 

    "DTK VE SARMAŞIK YASAYA UYGUN KURULDU"

    DTK, yasalara uygun usul ve esaslara göre kurulduğunu ve çalışmaların halen devam ettiği belirtilen açıklamada, “DTK’ye TBMM tarafından, yıllar önce yapılan yeni Anayasa görüşmeleri sürecinde, katkıda bulunmaları için davetiye gönderilmiş ve görüşleri Meclis’te dinlenmiştir. DTK, çeşitli resmi toplantılara davet edilmiş bir kurumdur. Öte yandan Anayasa Mahkemesi’nin defalarca hukuka uygun olarak kurulmuş derneklere yapılan üyeliklerin örgüt üyeliği suçuna gerekçe gösterilemeyeceğine, bunun örgütlenme özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin kararları olmasına rağmen, yargı mensupları hukuku ve Anayasa’yı  çiğnemekte ısrar etmektedir” denildi.  

    "TUTUKLAMA VE CEZALARLA HDP’Lİ SİYASETÇİLER SİNDİRİLEMEZ"

    Mızraklı seçimle iş başına gelmiş bir belediye eş başkanı olduğu belirtilen açıklamada, “Tutuklama ve cezalarla HDP’li siyasetçiler sindirilemez. Halkın meşru ve demokratik iradesini gasp eden, sandık hukukunu ve adaletini yok sayan, demokratik siyaseti işlevsiz kılan AKP-MHP iktidarı ve ona bağımlı çalışan yargı mensupları mutlaka evrensel hukuk ilkelerine göre yargılanacaklardır. Halkın vicdanında ise bu irade gaspçıları çoktan mahkum edilmişlerdir” denildi. 

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