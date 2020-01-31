31 Ocak 2020 12:35

Samsun’da "Türkiye’de medya" söyleşisi: Örgütlenme ve dayanışma pek çok sorunu çözer

Samsun'da gazeteci örgütlerinin düzenlediği ve Gazeteci Mehveş Evin'in de katıldığı "Türkiye'de medya" başlıklı söyleşide medyanın ve gazetecilik mesleğinin sorunları ile çözüm önerileri konuşuldu.

Samsun'da 'Türkiye'de medya' başlıklı bir söyleşi düzenlendi

Fotoğraf: Evrensel

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL MEDYA
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    Samsun'da Özgürlük Araştırmaları Derneği ve Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü (IRI), Atakum Belediyesi, Ada Kitap & Cafe ve ÇGD (Çağdaş Gazeteciler Derneği) Samsun Temsilciliğinin katkılarıyla Mehveş Evin’in katıldığı "Türkiye’de medya" başlıklı söyleşi düzenlendi. Atakum Yalı Cafe’de gerçekleştirilen söyleşiye yerel basın ve ulusal basın temsilcileri ile Atakum Belediyesi Başkanı Cemil Deveci de katıldı.

    Söyleşi öncesinde yerel ve ulusal basın temsilcileri ile bir sohbet toplantısı yapıldı. Burada "Toplantının ve söyleşinin yerellerde basının durumunu ve sorunlarının çözümlerini ortaya koyan veriler elde ederek durumu tespit etmek, sorunlarını çözmek amaçlanıyor" denildi. Burada yapılan sohbetlerde ülkenin her yerinde büyük merkezlerde ve yerellerde medya açısından yoğun sorunlar yaşandığını, bu sorunların yer yer farklılık göstermekle birlikte benzer olduğunu, özellikle yerellerde basın mensuplarının ve yayın organlarının daha fazla baskılandığı, kendine oto sansür uygulamak zorunda kaldığı belirtildi. Bunun temel nedeninin ekonomik siyasal baskıların yanı sıra örgütsüzlük, dolayısıyla savunmasızlık olduğu ifade edildi.

    "MESLEĞİMDE BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM"

    Toplantıda konuşan bir genç gazeteci, gazetecilik mesleğini çok sevdiğini, büyük hayaller kurduğunu fakat günümüz koşullarında meslekle ilgili büyük hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti. Geleceğini iyi görmediği için de alternatifler düşündüğünü belirten genç gazeteci, iyi niyetle halkın, ülkenin, kentin yararına gerçek habercilik yapmak için çok emek harcadığını ancak haberle ilgili son sözü gazete patronunun söylemesinin onur kırıcı olduğunu belirterek bu durumun hevesini kırdığını ifade etti.  

    "TOPLUMSAL KUTUPLAŞMA HANDİKABIMIZ"

    Toplantıda konuşan bir muhabir, iktidarın yarattığı toplumsal kutuplaşmanın haber yaparken de karşısına çıktığını belirtti. "İnsanlar tedirgin olduğu için hemen 'Kimsiniz, kimin gazetesi, arkanızda kim var?’ diye soruyor. Bu tedirginlik ancak sohbetle aşılabiliyor. Muhalif basına yönelik bu ön yargıları kırmak için de ayrıca bir çaba göstermek gerekiyor. Gazetemin mücadele eden emekçi halk kesimleri için anlamlı olduğunu düşündüğüm için gazetenin her türlü işini gönüllü olarak severek sahipleniyorum” ifadelerini kullandı.

    "HALKIN ÇIKARINA HİZMET ETMELİLER"

    Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci de ise yerel basının çıkar kavgalarına değil halkın çıkarına hizmet etmesi gerektiğini belirterek “Bizim için bir adım daha ötesi yok. Düşüyoruz, buradan çıkmamız lazım, çıkmazsak gazetecilik yok, medya yok, belediye başkanlığı da yok avukatlık da yok. Hep birlikte bu tehlikeli dönemden çıkmak zorundayız. Bunun için birlikte çalışmalıyız, bu çalışmalarda yerel basına elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz” dedi.

    GAZETECİLER CEZAEVLERİNDE ÇALIŞANLARIN DA SESLERİ KESİLİYOR.

    Gazeteci Mehveş Evin, medyanın düştüğü durumun nedenlerinden birinin medya çalışanlarının örgütsüzlüğü olduğunu vurguladı. Evin, “Saldırılara karşı örgütlü bir tutum sergilemiş olsaydık arkadaşlarımız bu kadar işsiz kalmazdı, medya bu kadar tek sesli hale getirilemezdi.  OHAL’den önce ve sonra birçok gazete, televizyon ve dergi kapatıldı. Birçok basın emekçisi işten atıldı, davalar açıldı, cezaevlerine gönderildi. Çalışan gazetecilerin de sesi iyice kesildi. Medya tek sesli hale getirildi” dedi.

    BirGün ve Evrensel gazetelerine uygulanan ilan kesme cezalarına, soruşturmalara ve davalara değinen Mehveş Evin, dayanışma içerisine girilmesi ve mücadele içinde alternatifler yaratılması gerektiğini söyledi. (Samsun/EVRENSEL)

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