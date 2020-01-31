Sur Belediyesi kayyumu 2 gazetecinin işine son verdi

Sur Belediyesi kayyumu, "Güvenlik soruşturmasının yapılmaması" gerekçesini öne sürerek, 2 gazetecinin işine son verdi.

HDP yönetimindeki Sur Belediyesine 22 Aralık 2019 tarihinde kayyum olarak atanan Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, belediyenin basın biriminde çalışan 2 gazetecinin işine son verdi. Kayyum, "İşe alımın usulsüz olduğu ve unvanı ile ilgili öğrenim şartını taşımadığı, işe alım sürecinde güvenlik soruşturmasının yapılmamış olmasının yanı sıra, bütçenin fazla oluşu" gerekçesini öne sürerek, 21 Ocak’ta Sur Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı Basın Yayın ve Reklam biriminde çalışan Zafer Tüzün ve Fatime Tekin’i işten çıkardı.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI GEREKÇE YAPILDI

Kayyum Abdullah Çiftçi tarafından önce birimi değiştirilip Zabıta Müdürlüğünde zabıta olarak görevlendirilen, daha sonra da işine son verilen Zafer Tüzün, duruma tepki gösterdi. Tüzün, "Güvenlik soruşturma dosyam, Valilikte bekletiliyordu. Henüz bir sonuç çıkmamıştı. Daha sonra belediyeye kayyum atandı. Bir gerekçe de gazetecilik sıfatını taşımadığımız. Ben 1993’den bu yana basın çalışmaları yürütüyorum. Uluslararası Gazeteciler Federasyonuna (IFJ), Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) ve Çağdaş Gazeteciler Cemiyetine üyeliğim var. Beni herkes gazeteci olarak tanır" dedi.

"ÖĞRENİM ŞARTINI TAŞIMIYOR" DENİLDİ

İşine son verilen Fatime Tekin ise 13 Temmuz'da Sur Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler biriminde işe başladığını, belediyeye kayyum atanmadan önce yaşadığı bir sağlık sorunu nedeniyle ameliyat olduğunu söyledi. Tekin, 30 günlük heyet raporu olmasına rağmen 21 Ocak’ta işten çıkarıldı.

Bütçenin fazla oluşunu bahane eden belediyenin, 31 Aralık 2019 tarihinde 5 personel aldığı bilgisini veren Tekin, "Güvenlik soruşturması yapılmadığı için işten çıkarıldığımız belirtiliyor. Ancak güvenlik soruşturmam sonuçlanmamış ve hala emniyette bekletiliyor. Bir diğer gerekçe ise çalıştığım birim ile ilgili öğrenim şartını taşımıyor olmam. 14 yıllık meslek hayatımda yapmış olduğum işlerin tamamı belgelidir" diye konuştu. (Diyarbakır/MA)

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