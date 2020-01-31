Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Katliamı hükümlüsü Ahmet Turan Kılıç'ı affetti

2 Temmuz 1993’te Sivas Madımak Oteli’nde 33 kişinin yakılarak öldürüldüğü Sivas Katliamı'ndan dolayı cezaevinde bulunan Ahmet Turan Kılıç'ın kalan cezası, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kaldırıldı. 86 yaşındaki Kılıç'ın sağlık sorunları nedeniyle affedildiği belirtildi.

2000 yılında Ankara 1 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından "Anayasal düzeni zorla bozmaya kalkışmak" suçundan idam cezasına hükmedilen Ahmet Turan Kılıç'ın cezası, idam cezasının kaldırılmasının ardından müebbet ağır hapse çevrilmişti. Ahmet Turan Kılıç'ın kalan cezası, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulunun raporu doğrultusunda kaldırıldı.

CUMHURBAŞKANININ AF YETKİSİNİN KAPSAMI NE?

1961 Anayasasının 97. maddesinde olduğu gibi, 1982 Anayasasının 104. maddesinde de Cumhurbaşkanı’na “sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak” yetkisi tanındı. Suç kapsamı belirtilmediği için Cumhurbaşkanı, “sürekli hastalık, sakatlık ve kocama" durumu olan ve başvuruda bulunan bütün suçlular hakkında af yetkisini kullanabilir.

Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak af, “Cumhurbaşkanı kararı” niteliğini taşır. Bu karar yalnız kendisi tarafından imzalanır ve yayımlanır. Bu işlem Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemlerden olduğu için, Anayasa’nın 125/2. maddesi gereğince yargı denetimi dışındadır. (HABER MERKEZİ)

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