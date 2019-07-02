Sivas Katliamı’nın 26. yılında binler haykırdı: Madımak’ın ateşi hâlâ sönmedi

Abdullah SARIKAYA

Aydın YİĞİT

Sivas



2 Temmuz 1993’te Sivas Madımak Oteli’nde yakılarak katledilen 33 can, katliamın 26. yıl dönümünde binlerce kişinin katılımıyla Sivas’ta anıldı. Anmaya çok sayıda sendika, siyasi parti ve derneğin yanı sıra CHP ve HDP milletvekilleri de katıldı. Sivas Cemevi önünde toplanan kitle “Katiller halka hesap versin” sloganlarıyla katliamın yaşandığı Madımak Oteli önüne yürüdü. Katliamda hayatını kaybedenlerin aileleri, kitlenin en önünde yakınlarının fotoğraflarını taşıyarak Madımak Oteli’nin utanç müzesi yapılması talebini yineledi. Yürüyüş ailelerin Madımak Oteli girişine karanfil bırakmasıyla son buldu.

Fotoğraf: Evrensel

Burada aileler adına yapılan açıklamada, otelin mutlaka utanç müzesine dönüştürülmesi talebi yinelenerek “Devletin Sivas’la yüzleşmesi gerekiyor. Ne yazık ki 26 yıldır hiçbir şey değişmedi. Sivas’ın ateşi hala sönmedi” denildi.

“ANKARA’YA UTANÇ MÜZESİ YAPACAĞIZ”

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Genel Başkanı Başkanı Gani Kaplan, iktidardan Madımak Oteli’nin Alevi kurumlarına devredilmesi talebini ileterek “İktidar giderayak bunu yapsın. Biz kendi örgütlülüğümüzle Ankara’da bir utanç müzesi yapacağız. 31 Mart ve 23 Haziran’da herkes birleşti ve her şey güzel oldu. Bir olursak yapamayacağımız bir şey yok” dedi.

TARİHİN EN ACI KATLİAMLARINDAN

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu Sivas Katliamı sanıklarının avukatlarının hangi şehirden ve partiden milletvekili yapıldığını tek tek sayarak “Sivas Katliamı davası zaman aşımına uğratıldı. Bu katliam Türkiye ve dünya tarihinin en acı katliamlarındandır” dedi.

KATLİAMIN HESABI HALA SORULMADI

HDP Muş Milletvekili Gülistan Koçyiğit de aradan 26 yıl geçmesine rağmen acılarının çok taze olduğuna vurgu yaparak “Katliamın hesabı hala sorulmadı. Yargı bu katliamı akladı. Katliamı yapanlar milletvekili olurken iktidar failleri ödüllendirdi. Sivas ve Çorum katliamlarının hesabı sorulmadığı için yeni katliamlar olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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