Beyoğlu'da polisin trans kadına şiddeti kameraya yansıdı

İstanbul Beyoğlu’nda soyadı öğrenilemeyen Ada isimli trans kadın, yanındaki Suriyeli arkadaşının kimlik kontrolü sırasında gözaltına alınmasına karşı çıkınca hakarete uğradı. Kimlik kontrolü yapan polisin, kendisine itiraz eden Ada’ya, “Beyefendi siz durun” diyerek hakarette bulunup, fiziksel şiddette bulunduğu iddia edildi. Bu sırada buradan geçen Jinnews muhabiri olayı yarısından itibaren kameraya aldı.

Görüntülerde, Ada isimli trans kadın polise, “Biz Bursa’dan geldik. Sen bize şiddet uygulayamazsın. Sen polis olamazsın. Böyle polis olmaz. Sen nasıl bize vurursun” söylediği görülüyor. Bu sözlere karşılık polisin, “Benim canımı sıkma” diyerek trans kadının kolundan tutup ittiği görüntülere yansıdı.

Jinnews'te yer alan habere göre olay sonrasında polisin görev yaptığı Beyoğlu’ndaki Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği önüne gelen Ada, kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği polis hakkında şikayetçi oldu. Bunun üzerine karakola alınan Ada’nın, gözaltındaki arkadaşıyla birlikte tutulduğu öğrenildi. Emniyet önüne giden olayın şahidi gazeteci de emniyete alındı.

Öte yandan kimliği sorulan diğer şahsın da gözaltında olup olmadığı öğrenilemedi.

Çektiği görüntüler izlenen muhabir, daha sonra "Görüntüde polise mukavemet ettikleri görülüyor. Haklarında soruşturma başlatılacak. İstersen gidip haberini yazabilirsin" diyerek bırakıldı. (HABER MERKEZİ)

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