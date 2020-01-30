Özer AKDEMİR

İzmir

Bir süredir acela kamulaştırma kararları ve Turizm ve Koruma Kapsamı Turizm gelişme Bölgesi ilan edilmesi ile gündeme gelen Çeşme'de AKP'nin ne yapmak istediği belli olmaya başladı. Türkiye'nin en önemli turizm bölgelerinden olan Çeşme, Arap sermayeli bir şirket tarafından yapılan “Yeni Çeşme” adlı tanıtım kataloğunda tüm bu kamulaştırma ve turizm bölgesi ilan edilmesinin ardında büyük bir rant projesinin olduğu ortaya çıktı.

ACELE KAMULAŞTIRMALARIN ALTINDA BU PROJE Mİ VAR?

25 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı'nın 2054 nolu kararında Urla Zeytineli Mahallesi'nde toplam 333 adet parsel, Çeşme Alaçatı bölgesinde ise toplam 178 adet parsel arazi ve taşınmaz için “Acele kamulaştırma kararı” alındığı belirtildi. Acele kamulaştırma kararı verilen bölge 13 Eylül 2019 tarihinde 1532 nolu bir Cumhurbaşkanlığı resmi kararnamesi ile “Çeşme Turizm ve Koruma Kapsamı Turizm Gelişme Bölgesi” olarak ilan edilmişti. Ortaya çıkan bir proje tüm bu gelişmelerin ne amaçla yapıldığına dair ışık tutar nitelikte. Suudi Arabistan merkezli Albassam Envestment Group adlı bir şirket tarafından açıklanan tanıtım lansmanı broşürü Urla ve Çeşme’deki 'acele kamulaştırma' kararı alınan arazilerin de yer aldığı bölgede 'Yeni Çeşme' adıyla projeyi ortaya çıkardı. Lüks villalar, AVM'Ler, yat limanları, rezidanslar, oteller ve çok sayıda lüks konutu içeren projede havalimanı ve Alaçatı Koyu ile Mersin körfezi arasında bir deniz kanalı bile planlanmış.

LÜKS VİLLALAR, AVM, MARİNALAR...

Proje tanıtım broşüründe Çesme'yi turizmde bir dünya markası ve “Türkiye’nin Mikonos’u, Ibiza’sı veya Miami’si yapmanın hedeflendiği belirtiliyor. Toplam 4 milyon metrekarelik bir alanda oluşturulması planlanan 9100 yatak kapasitesi ile yılda 1 milyon yeni turistin geleceğinin ileri sürüldüğü projenin Türkiye’nin toplam istihdamını yüzde 1 ve turizm gelirini ise yüzde 2.4 oranında artıracağı iddia ediliyor. Çeşme Yeni Turizm Alanı Yatırım Projesinin uygun görülecek bir kamu kurumu (Kültür ve Turizm Bakanlıgı ve/veya İzmir Valiliği vb.) ile “Kamu-Özel Ortaklığı” modelinde ve tamamı yabancı sermaye ile gerçeklestirilebileceği iddia edilirken ülke ekonomisine yaklaşık 2 milyar dolar katma değer sağlayacağı ileri sürülmekte. “Prestij projesi” olarak nitelenen Çeşme Yeni Turizm Alanında marinalar, golf sahaları ve otellerle bölge turizminin 12 ay boyunca canlı tutulacağı iddia ediliyor. Çok önceden hazırlandığı anlaşılan lansman satış katoloğunda yüzde 90 lüks konutlar, oteller, havalimanı, marinalar ve AVM’ler yapılacağı dikkat çekiyor.

DENİZ KANALI İLE BÖLGE ADA HALİNE GELECEK

Projenin en dikkat çekici ve bölge açısından “vahim” olarak değerlendirilen bölümü ise dünyada en ender sörf merkezlerinden birisi olan Alaçatı Koyu ile Mersin Körfezi arasında açılacacağı belirtilen deniz kanalı. Gemilerin bile geçeceği genişlikte olan bu deniz kanalı bölgeyi aynı zamanda ana karadan koparıp bir ada haline getiriyor.

SÖRF TURİZMİNİ VE PELİKANLARI UNUTUN!

Çeşme'de yaşayan İzmir Düşünce Topluluğu üyesi Dr. Ahmet Güler, projenin çok önceden planlandığı yasal düzenlemelerin ona göre yapıldığının anlaşıldığını belirterek, “Dünyaca ünlü sörfçü Çağla Kubat'la görüştük geçenlerde. Kendisinin bölgede sörf okulu var. Diyor ki, 'burası gerek akıntı, gerek rüzgar özellikleri vs bakımından dünyanın birkaç sörf cennetinden birisi. Bu projeler ve özellikle de kanal açılırsa çok büyük bir zararı olur sörf turizmine. Ayrıca bölgede bulunan pelikanlar için de bu durum bir felaket olacaktır” dedi.

URLA'NIN PROJESİ HENÜZ ORTAYA ÇIKMADI

Çeşme'de planlanan proje ortaya çıkmış olmasına rağmen içerisinde geçmiş dönemde Cumhurbaşkanı'nın villaları olduğu iddia edilen Zeytineli bölgesindeki kamulaştırmalarla ilgili nasıl bir proje olduğununun henüz bilinmediğini aktaran Güler, “Urla'da da 333 parsel arazi acele olarak kamulaştırıldı. Bu bölgeye yol yapılırken Zeytineli'ye doğru büyük bir üst geçit de yapımıştı. O zaman biz itiraz etmiştik bu üst geçit de neyin nesi diye. Karayolları bize 'oradan hayvanlar geçecek. Türkiyenin ilk hayvan geçişi köprüsü' diye yanıt vermişlerdi. Biz de sormuştuk 'hangi hayvanlar geçecek?' diye. Yıllardır kullanırım o köprüden bir tane bile hayvanın geçtiğini görmedim. Şimdi anlaşılıyor ki o köprü de bu proje ile ilgili bir şey” dedi.

Projede açılması planlanan kanal ile bölgenin ada haline geleceğine dikkat çeken Güler, “Benzer projeleri olan Palmiye Adaları vs. gibi yerlere zenginler dışında kimse buralara yaklaştırılmıyor. Burada da aynısını yapmayı planlıyorlar” dedi.

HAYALLERİ SATIYORLAR!

Albassam Group’un taslağının bir piyasaya sürme-satış projesi olduğunu ve proje ile hayallerin satıldığını belirten Güler, “Bölgenin esas sorunu su. Çeşme’deki su Çeşme nüfusuna bile yetmiyor. Yazın su kıtlığı oluyor. Golf veya bu tür projeler için su nereden gelecek belli değil” dedi. Golf sahalarının çok su tükettiği bilinen bir olgu ve Selçuk'ta yapılması planlanan golf sahalarına karşı açılan davada da buraların su tüketimide gündeme getirilmiş ve mahkeme projeyi iptal etmişti. 2,5 milyar dolara 5 yılda tamamlanması öngörülen projede, 2 lüks otel, 50 butik otel, 2 marina, 4 konser yeri, 700 yat kapasiteli marina da öngörülüyor. Proje ile bölgeye 20 bin ek nüfus gelmesi tasarlanıyor.

YURTTAŞLAR HUKUKİ VE FİİLİ MÜCADELEYE HAZIRLANIYOR

Çeşme ve Urlalılar kadar İzmir’deki ekoloji ve meslek örgütleri tarafından da tepki ile karşılanan 511 farklı büyüklükteki acele kamulaştırma kararları ile ilgili başta tarlaları giden çiftçiler olmak üzere bölgede mülkleri bulunanlar dava açmaya hazırlanıyorlar. Ayrıca projeye ve acele kamulaştırma kararlarına karşı hukuki ve fiili mücadele boyutunda neyler yapılabileceği ile ilgili 22 Şubat tarihinde Çeşme'de ekoloji örgütleri, meslek odaları, yerel yönetimler ve çeşitli kurumların katılacağı bir toplantı da gerçekleştirilecek.

Çeşme ve Urla'da 511 adet parsel için acele kamulaştırma kararı verildi