İstanbul'daki ağır hasarlı okul binaları yıkılacak 

Silivri açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5.8'lik depremde ağır hasar gören 9 okul binasının yıkılacağı, az hasarlı okul binalarında ise güçlendirme çalışması yapılacağı öğrenildi.

İstanbul'da meydana gelen depremde çok sayıda okul binasında hasar meydana geldi. 200 kişilik ekip, hasar ihbarı bulunan okulları tek tek inceledi. İstanbul'da ağır hasar gören 9 okulun yanı sıra 20 okul ise orta hasar gördüğü gerekçesiyle eğitim ve öğretime son verildi. Hasarlı okullardaki öğrenciler başka okullara nakledildi. İkinci yarıyıl öncesi okul binalarıyla ilgili hasar tespit, karot örneği ve inceleme çalışmaları tamamlandı. Okul binalarının kaderiyle ilgili İstanbul Valiliği bu hafta içi bir açıklama yapacak. Ağır hasarlı 9 okul binasının yıkılarak yerine yenisinin yapılacağı öğrenildi. Az hasarlı binalarda ise güçlendirme yapılacağı kaydedildi. (İstanbul/DHA)

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