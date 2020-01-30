Bursa’da işçilerden Evrensel’le dayanışma çağrısı: Sesimize sahip çıkma sırası bizde

Bursa’da kurulu bulunan BOSCH fabrikasında çalışan işçiler Evrensel’e abone olacaklarını, bu baskıları dayanışmayla ortadan kaldıracaklarını söyledi.

Bir Aroma işçisi de yazdığı mektupta Evrensel’le dayanışma çağrısı yaparken “Evrensel gazetesini alıp kendimizi, etrafımızdakileri bilinçlendirmek zorundayız” dedi. Evrensel gazetesinin her zaman yanlarında olduğunu söyleyen BOSCH işçileri “Sesimiz olan gazeteye sahip çıkma yaşatma sırası bizde artık. Evrensel gazetesinin başlattığı kampanyaya biz de BOSCH işçileri olarak sahip çıkıp büyüteceğiz. Hepimiz öncelikle kendi bayimizi bulup Evrensel gazetesini alacağız. Gazete bayisi bulamazsak e-abonelik yapacağız” diyerek işçilerin sesine sahip çıkacaklarını ifade ettiler.

Aroma işçisi ise gazetemizle dayanışma için yazdığı mektubunda şunları ifade etti: “Evet 2020 yılındayız ve sorunlarımız çığ gibi büyümeye devam ediyor. Günümüzde medya, TV, haber kaynaklarının durumu ortada... Gerçeği bulabilmek, duyabilmek neredeyse imkansız. Evrensel gazetesi harici bir işçi olarak yaşadığımız sorunları, uğradığımız haksızlıkları, grev süreçlerini, işçi haklarını bu ve benzeri tüm konuları kendi derdiymişçesine sahiplenen; başından sonuna takip eden, haber yapan, gerektiğinde manşete çıkaran, bizi bizden dinleyen kim kaldı bir düşünsenize... Biz ezilen her gün hakları göz göre göre elinden alınan, umursanmayan işçi sınıfıyız. Bizler de bize sahip çıkan, her zaman bizlerin yanında olan Evrensel gazetesini alıp kendimizi, etrafımızdakileri bilinçlendirmek zorundayız. Mücadele etmezsek, kendimizi geliştirmezsek zaten kaybeden hep biz değil miyiz? Evrensel gazetesine yapılan bilinçli, bezdirmeler, cezalar, kanunsuzluklar artık durdurulsun... Özgür basın susturulamaz!” (Bursa/EVRENSEL)