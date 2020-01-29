Elazığ’da birçok işçi hasarlı binalarda çalışmak zorunda kalıyor

Murat UYSAL

Ekin Temmuz SALTIK

Elazığ

Depremin ardından Elazığ kent merkezinde bulunan Mustafapaşa Mahallesi’nde binalar hasar almasına rağmen burada bulunan birçok işyeri çalışmalarına devam ediyor. Burada yufkacıda çalışan işçi kadınlarla konuşuyoruz. Kadınlar, “Çalıştığımız yerde kolonlarda ciddi çatlaklar var ama çalışmak zorundayız, ne yapalım ekmeğimizin peşindeyiz” diyor.

“KOLONLARDA CİDDİ ÇATLAKLAR VAR”

Depremde hasar almış binaların altındaki işyerlerinde çalışan kadınlarla konuşuyoruz. Yufkacıda çalışan Şakire Altunışık’ın eşi aylardır işsiz. Evlerini çocuklarının getirdiği ve buradan kazandığıyla geçindiriyor. Deprem anında çok korktuklarını hâlâ etkisinden çıkamadıklarını söyleyen Altunışık, hemen yanlarındaki kolonu göstererek, “Çalıştığımız yerde kolonlarda ciddi çatlaklar var ama çalışmak zorundayız, ne yapalım ekmeğimizin peşindeyiz” diyor. Boşluk buldukça sacdaki ekmeği çeviren Altunışık, gelen yardımlar için şunları sıkıştırıyor iki ekmek çevirme arasına: “Türkiye’nin dört bir yanından Elazığ’a yardım geldiğini fakat bu yardımlar bize ulaşmadı. Ben demiyorum bana versinler ihtiyaç sahiplerini görsünler, gerekirse biz de yemek yapar yollarız.”

“ÇALIŞMAYA MECBURUZ”

Aynı yerde çalışan bir başka kadın ise ismini vermekten çekiniyor. Anlattıkları benzer birçok hayatın farklı bir penceresi. Sabah 06.00’dan akşam 18.00’e kadar 70 liraya çalışan yufkacı kadın, “Eşim inşaatta çalışıyor yazları çalışıyor kışları işler duruyor. 3 tane çocuğum var mecbur kalıyorum da çalışıyorum” derken sesi titriyor. En küçük oğlunun depremde çok korktuğunu günlerdir uyuyamadığını söylüyor. “Depremden iki gün sonra çalışmaya başladım. İşe gittiğim zaman küçük oğlum ‘Anne gitme ben korkuyorum’ diyor. Çalıştığım yer depremden sonra hasar görmüş çatlaklar var. Bugün incelemeye gelenler, ‘Bu kadınlar burada çalışıyor, can güvenlikleri yok’ dedi. Hepimiz mecburuz çalışan diğer arkadaşlarım da öyle çocuklarımız var çalışmak zorundayız” diye konuşuyor.

Zübeyde Çürük de yufkacıda çalışıyor. Eşi deprem günü yaralanmış. O günden beri çalışamıyor. Depremden en çok 7 yaşındaki çocuğunun etkilendiğini çocuklarının o an ki seslerinin hâlâ kulaklarında çınladığını söylüyor. Depremden sonra köye gittiklerini sonra dönmek zorunda kaldıklarını söyleyen Çürük, döner dönmez çalışmaya başlamış. “Bir şekilde geçimimizi sağlamalıyız. Buraya geliyorum 10-11 saate 80 lira alıyorum” diyor.