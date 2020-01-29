Kocaeli'de 38 yaşındaki öğretmen, mektup bırakarak hayatına son verdi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki bir çocuk annesi Gülden Altun ardında mektup bırakarak hayatına son verdi. Altun, "Hayat bana ağır geldi. Çocuğuma iyi bakın" notunu bıraktıktan sonra 4. katta bulunan evinin balkonundan bedenini aşağıya bıraktı.

"HAYAT BANA AĞIR GELDİ"

Derince'nin Yenikent Mahallesi'nde yaşanan olayı Altun'un komşuları 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır şekilde yaralanan Altun’a ilk müdahaleyi burada yaptı. Altun daha sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Altun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Matematik öğretmeni olan Altun, Çenesuyu Ortaokulu'nda görev yapıyordu. Altun’un yaklaşık bir ay önce de intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Gülden Altun’un intihar öncesi ardından mektup bıraktığı da öğrenildi. Altun mektupta, "Hayat bana ağır geldi. Çocuğuma iyi bakın" notunu yazdı.

SON İKİ GÜNDE ÜÇÜNCÜ İNTİHAR!

Önceki gün İzmit'in Yuvam Akarca Mahallesi’nde pide dükkanı işleten 2 çocuk babası esnaf, hayatına son verdi. Cumhuriyet İş Merkezi'nde Nisa Pide adlı dükkanı işleten Mehmet Çelik'in 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Arkadaşlarıyla kaldığı evde kendini asarak hayatına son veren Mehmet Çelik'in eşinden ayrı yaşadığı öğrenildi.

Bir diğer intihar ise önceki gün Çayırova'da yaşandı. Yusuf K. isimli vatandaş, Çayırova'nın Akse Mahallesi'nde bir apartman önünde bilinmeyen bir nedenle üzerinde bulunan silahıyla hayatına son verdi. İlgili soruşturmalar sürüyor. (Kocaeli/EVRENSEL)

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