Çorum’da bir ayda üçüncü intihar: Nedeni ekonomik sorunlar

Çorum’da ekonomik çıkmaza giren 48 yaşındaki bir esnaf yaşamını sonlandırdı. Merkez Büğet Köyü nüfusuna kayıtlı Hamza Bolat'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Çorum’da eski Devlet Hastanesi’nde uzun yıllar esnaflık yapan Hamza Bolat, hastanenin kapanmasıyla işsiz kaldı. Uzun süre girdiği ekonomik sıkıntılar nedeniyle evine ekmek götürmekte zorlanan Bolat yaşamına son verdi.

Hamza Bolat’ın cenazesi Hacı Bektaş Vakfından alınarak Çorum Merkez Büğet Köyü’nde toprağa verildi.

Hatırlanacağı gibi 17 Aralık’ta Çorum Bahçelievler Mahallesi’nde 29 yaşındaki Gökhan Temur isimli genç geride “Kızım seni çok seviyorum. Beni affet” yazılı bir not bırakarak yaşamına son vermiş, yine aynı gün 32 yaşındaki Oktay Alıcı isimli genç de intihar etmişti. (Çorum/EVRENSEL)