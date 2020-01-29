29 Ocak 2020 14:21

Elazığ ve Malatya'da okullar 10 Şubat'ta, üniversiteler 17 Şubat'ta açılacak

Bakan Soylu, Elazığ'ın tamamında, Malatya'nın ise 4 ilçesinde okulların yarı yıl tatilinin uzatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu (ortada), Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum (solda) ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca (sağda)

Fotoğraf: DHA

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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'ın tamamında, Malatya'nın ise 4 ilçesinde okulların yarı yıl tatilinin uzatıldığını açıkladı. İlk öğretim okulları ve liselerin 10 Şubat'ta açılacağını dile getiren Soylu, daha önce sınavları ertelenen Elazığ Fırat Üniversitesinin ise 17 Şubat'ta açılacağını duyurdu.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sosyal Hizmetler Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Elazığ ve Malatya yaşanan depremlerle ilgili ortak basın açıklaması yaptı. Elazığ Valiliğinde düzenlenen basın açıklamasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Elazığ'ın tamamında, Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde okullar 10 Şubat'ta açılacak. Üniversiteler de 17 Şubat'ta açılacak" dedi.

    ÖDEMELERE BAŞLANDI

    Deprem sonrası çöken ve kontrollü yıkılan binalarda oturan yurttaşlar için ödemelerin dün itibarıyla başladığını dile getiren Bakan Soylu, bankaların gece yarısına kadar açık olacağını ve yurttaşların ilgili kurumdan aldığı çeklerle ödemelerini alabileceğini söyledi. Elazığ ve Malatya’da okulların açılması konusuna da değinen Bakan Soylu, şöyle konuştu:

    "Malatya ve Elazığ valilerimizle istişare ettik. 3 Şubat’ta okulların açılmasına karar verdik. Malatya’nın bazı ilçelerinde ise okullarımız 10 Şubat’ta açılacak. Çocuklarımız bizler için çok önemli. Onlara psikososyal destek vermeyi tüm hızıyla sürdürüyoruz. Elazığ’da 200’ün üzerinde okul var. Bunlardan sadece 10 tanesinin yıkılacağı bilgisini vermek isterim. Yeni okulların yapılması konusunda da Elazığ’ı kökenli iş insanlarımızı aradık. Onlardan destek istedik. Onlar da bize katkıda bulunmayı severek kabul ettiler"

    "HAKKANİYETLİ BİR ŞEKİLDE DAĞITILACAK"

    Soylu, tüm yardım ve bağışların hakkaniyetle dağıtılacağını ifade ederek, "Bugüne kadar Kızılay’a 27 buçuk milyon, AFAD’a ise 72 milyon lira olmak üzere toplamda yaklaşık 100 milyon lira bağış gelmiştir. Ayrıca ülkenin birçok yerinden de giyim, gıda gibi temel ihtiyaç yardımları da gelmektedir. Elazığ ve Malatya’da şu ana kadar 23 bin 286 çadır, 52 bin 658 battaniye, 19 bin yatak dağıtıldı. Ayrıca günde 30 bin sıcak aş ve 65 bin kumanya dağıtılıyor" dedi.

    Soylu, deprem sonrası evlerine giremeyen ya da evleri yıkılanlar içinde konteynerlerde konaklama yerleri yapılacağını belirtti.

    3 BİNİN ÜZERİNDE KİŞİYE PSİKOSOSYAL DESTEK

    Depremden sonra başta çocuklar olmak üzere birçok kişinin tedirginlik ve korku yaşamaya devam ettiğini ifade eden Soylu, Elazığ ve Malatya’da toplamda 371 görevlinin 3 binden fazla kişiye psikososyal destek verdiğini ve bunun devam edeceğini bildirdi. İki kent için toplamda 30 bin ton kömür yardımının da yola çıktığını belirten Soylu, yardımların devam edeceğini sözlerine ekledi.

    1543 KİŞİ TABURCU OLDU

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yaralıların 1543’ünün taburcu olduğunu, diğerlerinin tedavisinin ise devam ettiğini söyledi. Deprem sonrası simge olan Nüsra ve annesinin sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade eden Bakan Koca, “Toplu yerleşim ve çadırların olduğu bölgelerde de sahra hastanesi ünitelerimizi oluşturuyoruz. Şu an itibariyle 9 sahra hastanesi ünitesini açtık. Çocuk hekimi dahliyle başta olmak üzere psikolog ve psikiyatrilerin yer aldığı bölgeler planladık. Tüm ilçelerde mobil sağlık ekipleri oluşturduk. Elazığ’da bu ekip sayısı 30’a çıkacak” diye konuştu. (Elazığ/DHA)

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