MMK Metalurji işçileri: Düşük zamma imza atmayın

MESS’ten ayrılan MMK Metalürji’de çalışan Özçelik-İş üyesi işçiler, sözleşmelerinin MESS ile imzalanan sözleşmenin altında imzalanmamasını istiyor.

MESS ile Türk Metal’in toplu iş sözleşmesini bağıtlamasının ardından bu sabah MMK Metalurji’ye gelen Özçelik-İş İskenderun Şube Başkanı ve yöneticiler, işçilere açıklama yaptı. MMK patronunun ücretlerde yüzde 7, sosyal haklarda yüzde 15 artış ve önceki sözleşmede kabul edilen ama verilmeyen 120 gün ikramiyenin mart ayından sonra geçerli olmak kaydıyla vermeyi teklif ettiğini, bu teklifi kabul etmediklerini söyledi.

Daha önce “fabrika zarar ediyor satılacak” gibi gerekçelerle yüzde 10’a razı edilmeye çalışan MMK Metalürji işçileri ise, ücret zammının MESS ile Türk Metal’in imzaladığı sözleşmenin altında olmamasını istedi. (Hatay/EVRENSEL)

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