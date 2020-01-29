29 Ocak 2020 11:07

Elazığ'da Sivrice köylerinin ahvali: Burası Türkiye haritasından silinmiş gibi

Sivrice'de durumun nasıl olduğunu sorduğumuzda “Yetkililer yok, Sivrice sanki depremin merkezi değilmiş gibi unutulmuş. Çorba değil asıl mağduriyetimiz giderilsin, ev yapılsın" cevabını alıyoruz…

Elazığ Sivrice'de yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar alan Kürk köyündeki yıkılmış evlerden bazıları

Fotoğraf: Mesut Baylav/Evrensel

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL BÖLGE
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    Mesut BAYLAV
    Elazığ

    Elazığ’da gerçekleşen ve geniş bir bölgeyi etkileyen 6.8 büyüklüğündeki depremin üçüncü gününde, depremin merkez üssü Sivrice’ye varıyoruz. 10 bin 710 nüfuslu ilçe, fay hattı üzerinde olmasına paralel olarak depremlerden en çok etkilenen bölge oluyor. İlçede deprem sonrası hareketliliğin sürdüğünü ancak normal olmayan bir normalleşmenin de hüküm sürdüğünü görüyoruz.

    ÜÇ GÜN ÇORBA, ÜÇ GÜN ÇADIR... YA SONRASI?

    Neredeyse bütün dükkan ve evlerin hasarlı olduğu Sivrice merkezde açık dükkanlardan birine girdiğimizde dükkanın birçok noktadan ağır hasar aldığını hatta yarıldığını görebiliyoruz. Dükkandaki esnaf, sormamıza fırsat vermeden dışarıda bir arabada öğlen yemeği dağıtan Kızılay ekiplerine bakarak “Üç gün çorba, üç gün çadır, sonrası ne olacak?” diyor. İlçede durumun nasıl olduğunu sorduğumuzda “Yetkililer yok, kimse ilgilenmiyor. Sivrice sanki depremin merkezi değilmiş gibi unutulmuş. Çorba değil asıl mağduriyetimiz giderilsin, ev yapılsın, dükkan yapılsın” derken dükkanların bu kadar ağır hasarlı durumda nasıl açık olduğunu düşünerek çıkıyoruz dükkandan.

    Elazığ Sivrice'de yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören bir bakkal dükkanı

    Fotoğraf: Mesut Baylav/Evrensel

    EN ACİL İHTİYAÇ BARINMA: KONTEYNER İSTİYORUZ

    Sivrice’ye gelirken asıl görmek istediğimiz yerler depremden en çok etkilenen köylerdi. Yolumuzu Sivrice köylerine çeviriyoruz. İlçe merkezinden ayrılıp Gözeli yoluna sapıyoruz. Bu yol bizi ardı sıra sıralanmış köylere götürecek. Yükseklere çıktıkça geçtiğimiz günlerde yağdığını düşündüğümüz kar da etkisini gösteriyor. Yol üstündeki ilk köylerden biri olan Kürk köyüne giriyoruz. Köyün girişinde birkaç aracın durduğunu görüp biz de duruyoruz. Yolun devamının sağlıklı olmadığını söylüyor köyde yaşayanlar. İnince evlerini gösterip ağır hasarlı olduğunu söylüyorlar.

    Elazığ Sivrice'de yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar alan Kürk köyünde bir bina

    Fotoğraf: Mesut Baylav/Evrensel

    Yavuz ailesi kalabalık bir aile, Mehmet Yavuz ile konuşuyoruz. Yetkililerin telefonlara dahi doğru düzgün cevap vermediklerini söylüyor. Verince de "size dönüş yaparlar" diyorlarmış. “Üç gün oldu dönecekler, üç gündür dışarıdayım. Onların gelip araştırması gerekirken biz arıyoruz. İnsan bir gelip vatandaşı sorar, gelen giden yok” diyor Yavuz.

    Elazığ Sivrice'de yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar alan Kürk köyündeki hasarlı bir ev

    Fotoğraf: Mesut Baylav/Evrensel

    Yavuz ailesine bir adet çadır verilmiş muhtar aracılığıyla. “Ev yapılana kadar iki sene sürer, getirip buraya iki üç tane konteyner koysunlar, hiç değilse orada yaşamımızı sürdürmeye çalışırız. Yerimiz olsa tamam deriz; yerimiz var sonra gelip ilgilenirler diye ama duracak yerimiz yok. Burası sanki Türkiye haritasından silinmiş gibi“ diyerek burayı terkedemediklerini söylüyor.

    Elazığ Sivrice'de yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar alan Kürk köyünde yurttaşlar Evrensel Muhabiri Mesut Baylav'la görüşürken

    Fotoğraf: Mesut Baylav/Evrensel

    ALINMAYAN ÖNLEMLER YIKIMIN BOYUTUNU ARTIRDI

    Köyün içerisine doğru yürüyoruz, Yavuz ailesinin en büyüğü Lütfü Yavuz ile. "Ayakta duran" bir ev yok. Köyde 2004 yılındaki depremin ardından var olan hane sayısı 90'dan 6-7'ye düşmüş. Caminin minaresi de o depremde yıkılmış, hâlâ da yıkık. Son yaşanan büyük depremin ardından cami de tamamen kullanılamaz hale gelmiş.

    Elazığ Sivrice'de yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören Kürk köyü camisi

    Fotoğraf: Mesut Baylav/Evrensel

    Uslu köyü yaklaşık 12 km ötede, yüksek bir alana kurulmuş bir köy. Yavuz o köyün durumunu anlatıyor: Bir ay önceki depremde 56 ağır hasarlı ev vardı Uslu köyünde. İnsanlar yer olmadığı için ağır hasarlı evlerde oturmaya devam etti. Çadır götürmüşlerdi o depremde ancak bu soğuk havalarda çadırda nasıl kalınır? Aralık ayındaki 4 büyüklüğündeki depremde çok hasar oldu, bu depremde de neredeyse hepsi yıkıldı.

    ÇATLAMIŞ YOLLAR, YIKILMIŞ EVLER...

    Elazığ Sivrice'de yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde çatlayan Kürk ve Çevrimtaş köyleri arasındaki yol

    Fotoğraf: Mesut Baylav/Evrensel

    Kürk köyünden ayrılıp depremde en çok yıkımın olduğu ve iki can kaybının olduğu Çevrimtaş köyüne doğru devam ediyoruz. Neredeyse yol boyunca her yerde yolların yarıldığını, çatladığını görüyoruz. Çatlak yolları her an gerçekleşme ihtimali olan heyelanlar izliyor. Bir yerde heyelandan dolayı yolun kapandığını görüyoruz. İş makineleri yolu açmaya çalışıyor. O sırada dağ yamaçlarına kurulmuş köylerdeki hasarı yüksekten gözlemliyoruz. Çöken evler, yarılmış yollar…

    Elazığ Sivrice'de yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde heyelan dolayısıyla kapanan Kürk ve Çevrimtaş köyleri arasındaki yol

    Fotoğraf: Mesut Baylav/Evrensel

    Çevrimtaş’a varıyoruz. Bizimle birlikte üç araç daha giriyor köye. TRT muhabirleri olduğunu öğreniyoruz. Girişte jandarmalar köye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un geleceğini ve aracı köyün girişinde bırakmamız gerektiğini söylüyorlar. TRT muhabirlerinin de bakanın ziyareti için geldiğini anlamış oluyoruz.

    ALINMAYAN ÖNLEMLER: BU HAL REVA MIDIR?

    Çevrimtaş köyünün ahvalini önceki günler çıkan haberlerden takip edebilmiştik. Az sayıda yurttaş var köyde. Neredeyse bütün evler yıkılmış, kalanlar ise ağır hasarlı ve içerisinde yaşanamayacak durumda.

    Elazığ Sivrice'de yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde büyük hasar alan Çevrimtaş köyünün tepeden görünümü

    Fotoğraf: Mesut Baylav/Evrensel

    Su için çeşmeye giden bir yurttaş, köyde toplam 7 hanenin olduğunu söylüyor. Köydeki evlerin zaten yıllardır hasarlı olduğunu söylerken “Burayı yıkıp derli toplu bir şey yapmak ne kadar zor olacak? Bu hal bize reva mıdır? Devletin gücü var yapmaya” diyor.

    Depremde 15’e yakın hayvanın öldüğünü, bazılarının da hâlâ yaralı olduğunu söylüyor: Biz çadırda kalıyoruz ama hayvanları yer olmadığı için hasarlı ahırlarda bekletiyoruz mecburen. Bu köy yıllardır depremlerden zarar görüyor, burayı önceden düzeltselerdi iki canımızı kaybetmezdik.

    Elazığ Sivrice'de yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde büyük hasar alan Çevrimtaş köyünde yıkılmış bir ev

    Fotoğraf: Mesut Baylav/Evrensel

    DEPREMDEN KURTULAN HAYVANLAR SOĞUKTAN ÖLECEK

    Yıkılan evlerin neredeyse tamamı toprak ve taş karışımı evler. Ağır hasarlı bir evin bahçesine giriyoruz. Mutfak eşyalarının bir kısmı bahçeye çıkarılmış, çay için ateş yakılmış durumda. Özkan ve ailesi de kendilerine verilen çadırda kalıyor, bir yandan da soruyorlar: Bir aile nasıl bu çadırda kalabilir? 'Çadır verdik bitti', olur mu öyle?

    Elazığ Sivrice'de yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde büyük hasar alan Çevrimtaş köyünde yıkılmış bir ev

    Fotoğraf: Mesut Baylav/Evrensel

    Sivrice’nin dağ yamaçlarına kurulu köylerinde temel geçim kaynağını hayvancılık oluşturuyor. Kedisinden köpeğine, kuzusundan ineğine hepsi depremden dolayı yaralanmış. Adeta ölüme terkedilmiş durumdalar. Bireysel yardımlar dışında herhangi bir yardımın gelmediğini söylüyor köylüler. Hayvanlarını bırakacakları bir yer olmadığından yakınıyorlar doğal olarak.

    Elazığ Sivrice'de yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde büyük hasar alan Çevrimtaş köyünde yıkılmış bir ev

    Fotoğraf: Mesut Baylav/Evrensel

    Özkan, “Hayvanlara yer lazım, yem lazım. Samanlarım da göçük altında kaldı, samanın tonu 1000 lira. Büyükbaş hayvanı çadıra koyamıyoruz, durmuyor. Hayvancılık yaptığımız için gidemiyoruz da köyden” derken annesi söze giriyor: Hayvanların yeri olmadığı için dışardalar gece boyunca. Sabah uyandığımızda hayvanlar soğuktan iki büklüm olmuş, depremden ölmeseler soğuktan ölecekler!

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