Suriye ordusu İdlib’in en büyük ilçesi Maaret El Numan'ı kontrol altına aldı

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), İdlip operasyonu kapsamında Suriye ordusunun İdlib kentinin en büyük ilçesi Maaret El Numan yakınlarındaki Kefer Rume beldesini ele geçirdiğini ve Maaret El Numan’ı kontrol altına aldığını belirtti.

ASKERİ KAYNAK DA DOĞRULADI

Sputnik'e konuşan bir askeri kaynak da, Suriye ordusunun İdlib'in güneyindeki stratejik öneme sahip Maarat el Numan'ı kontrolü altına aldığını doğruladı. Kaynak, "Suriyeli birlikler, Maarat el Numan'daki mevzilerde tahkimat yapmaya başladı. İstihkam birlikleri de, mayın arama çalışmaları yürütüyor" dedi.

Suriye ordusu geçtiğimiz hafta Cuma gününden bu yana Til Nimis, Meirşemşe, Der El Şarki, Der El Garbi, Meir Şemarin, Merata, El Hedfe, Meir Şorin, El Zelane, El Dana, Tel El Şeyh, Meseran, Beside, Tekane, Babolin, Kefer Basin, Meir Hetat, El Hamidiye, Dar El Selam, El Salihiye ve son olarak Kefer Rume’yi ele geçirdi.

İdlib’in en büyük ilçesi olan Maaret El Numan, içinden M-5 uluslararası yolunun geçmesi nedeniyle stratejik önem taşıyor.

MSB: GÖZLEM NOKTALARINI TEHLİKEYE ATACAK HER TÜRLÜ GİRİŞİME KARŞILIK VERİLECEK

Milli Savunma Bakanlığı, Maaret El Numan’ı kontrol altına alınmasının üzerine “Gözlem ve Kontrol Noktalarımızın güvenliğini tehlikeye atacak her türlü girişime meşru müdafaa çerçevesinde en sert şekilde tereddütsüz karşılık verilecek” açıklaması yaptı.

MSB'nin açıklamasında, 12 Ocak 2020 tarihinde ilan edilen ateşkese rağmen Suriye ordusunun İdlib’de havadan ve karadan saldırılar düzenlediği, “sivilleri katletmeye, yüz binlerce insanın kış şartlarında evlerini zorla terk ve göç etmesine ve büyük bir insanlık trajedisine neden olmaya devam ettiği” ifadeleri yer aldı.

İmzalanan mutabakatlar çerçevesinde Gözlem ve Kontrol Noktaları’nın tehlikeye girmesi durumunda karşılık verileceği belirtilen açıklamada, “Astana ve Soçi Mutabakatları kapsamında görev yapan Gözlem ve Kontrol Noktalarımızın güvenliğini tehlikeye atacak her türlü girişime meşru müdafaa çerçevesinde en sert şekilde tereddütsüz karşılık verilecek ve mukabele edilecektir” ifadeleri kullanıldı. (DIŞ HABERLER)