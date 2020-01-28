28 Ocak 2020 16:10

Devletin kadın politikalarında evlilik

Kendimiz bile zar zor geçinirken bir ev geçindirmek, bir aile kurmak bu “yükün” altına girmek bugünün koşullarında gelecek planlarımızda dahi yerini almaktan oldukça uzak.

  • ANASAYFA
  • 352. SAYI
    • Paylaş

    Ezgi KAYA

    Hacettepe Üniversitesi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada aile ve evlilikle ilgili “bu devletin babası olarak” kendine göre “tavsiye” bize göre ise apaçık direktiflerine bir yenisini daha ekledi. “Evlenme yaşı giderek artıyor. Çoğu kişi evde kalıyor ya da otuzundan sonra evleniyor. Evlilik dışı hayat biçimi medya aracıyla özendirilmeye çalışılıyor. 30 yaşından önce evlenin ve hızlıca çocuk yapın” diyerek insanların yaşamına doğrudan müdahalede bulundu. Çoğu kişi bu açıklamayı önce “artık müdahale etmediği neresi kaldı?” şaşkınlığıyla, sonrasında da “toplum böyle bir ekonomik kuşatmanın ve sıkışmışlığın içindeyken nasıl bu kadar halktan kopuk konuşabiliyor?” öfkesiyle karşıladı. Bu tepkilerin aslında Cumhurbaşkanı’nın söylemleriyle halkın içinde bulunduğu somut durum arasındaki uçurumdan kaynaklandığını söylemek güç değil.

    SEFALET ZAMMIYLA GEÇİNEMİYORUZ

    Açıklamanın yapıldığı gece Twitter’da #evlenemiyorumçünkü hashtagiyle birçok kişi hayatındaki ekonomik sıkıntılardan dolayı evlenemediğini ve bu açıklamalardan duydukları rahatsızlıklardan bahsetti. Bu tepkilerin nedenine inecek olursak; krizin etkilerinin her geçen gün arttığı günlerde okumak için çalışmak zorunda kaldığımız, üniversitelerden işsiz ve borçla mezun olduğumuz, genç işsizliğin %27’lere ulaştığı bir dönemden geçiyoruz. Kendimiz bile zar zor geçinirken ev geçindirmek, bir aile kurmak ve bu “yükün” altına girmek gelecek planlarımızda dahi yerini almaktan oldukça uzak. İktidarsa tüm bu koşulları görmezden gelerek durumun toplumsal boyutunu bu tür söylemlerle silikleştirmeye çalışıyor.

    Tepkilerin sosyal daralmışlık üzerinden de yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Elbette ki bu rahatsızlık üstte ifade ettiğimiz ekonomik durumdan da bağımsız değil. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşmakta temel olarak gördüğü noktayı güçlü bir aile kurumu olarak sunan “devletin babası” bu meseleye neden “karıştığını” da gözler önüne seriyor. Nüfus politikalarının devamlılığını sağlamak, aileyi ve kadını bu temeller üzerinden şekillendirmek için kadını iş gücü rezervi gibi gören bir noktadan söylemlere ve bu tür politikaların önünü açmaya devam ediyor. Kadınları evin içine hapsediyor. Bunu kadınların kriz koşullarında işten ilk çıkarılanlar olmasıyla, işyerinde cinsiyet temelli ayrımcılığa uğramasıyla, esnek çalışma uygulamaları üzerinden istihdam edilmeye çalışılmasıyla görebiliyoruz.

    DEVLETİN KADIN POLİTİKALARI ŞİDDETE İVME KAZANDIRIYOR

    Ekonominin düzelmesi yolunda devlet kendi sorumluluğunu silikleştirmeye devam ederken kadınlar üzerinden sürdürülen gericilik, kadınların yaşadığı şiddeti daha da artırıyor. Ne giyeceğimize, nasıl davranacağımıza, hangi saatte nerede olup olamayacağımıza kadar karışan ve bu karışmayı yasalarla garanti altına almaya çalışan iktidar her gün nefes aldığımız alanları kısıtlamaya kısacası hayatın her alanında maruz kaldığımız şiddeti meşrulaştırmaya çalışıyor. Tepkilerin tamamını ise bu noktada yakıcılığı halk tarafında bu kadar hissedilen sıkışmışlığın üstünü kapatmaya çalışan iktidara yönelik birikmiş bir öfkenin karşılığı olarak değerlendirebiliriz. Bu durum bir yanıyla kadınları kendi mücadele yollarını bulmaya ve kendi örgütlülüğünü oluşturmaya zorluyor. Özellikle üniversiteli genç kadınlar, sıkışmışlığın içinden çıkmak için üniversitenin kendi mekanizmalarının yetersizliği ve eksikliği nedeniyle kampüs içinde artan şiddet ve taciz sorunlarına, derinleşen cinsiyet eşitsizliğine karşı somut adımlar atmak üzere üniversite topluluklarında yan yana geliyor.

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    İzmir Emek Gençliği'nden Malatya ve Elazığ'a dayanışma eli uzatma çağrısı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    'Kader-kaza' ile bölücülük arasında deprem tartışmaları

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    "FETÖ"nün "siyasi ayağı"

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    İnanılacağa inanmak

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Elazığ'dan yansıyan "sosyal fay hattı" ve toplumsal yıkım manzaraları!

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    2. Lig'in başka(n) takımları
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAMBanggood indirim kuponu
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Küba’da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
    Küba’da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Küba’da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Jamaika, Küba ve Cayman adaları için de tsunami uyarısı yapıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: Kudüs satılık değildir
    Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: Kudüs satılık değildir

    Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Ortadoğu Barış Planı"na "Kudüs satılık değildir" dedi. Filistinli direniş örgütü Hamas da güçlü bir şekilde karşı çıkacaklarını açıkladı.

    Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin sözde (Orta Doğu) barış planı ölü doğmuştur
    Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin sözde (Orta Doğu) barış planı ölü doğmuştur

    Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin sözde (Orta Doğu) barış planı ölü doğmuştur. İsrail'in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik adımlara izin vermeyeceğiz.

    GÜNCELLENDİ
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aksaray'daki hastanın domuz gribi olduğu kesinleşti
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aksaray'daki hastanın domuz gribi olduğu kesinleşti

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Aksaray’da 12 kişinin "koronavirüs" şüphesi ile ilgili açıklama: Aksaray'daki hastamızın domuz gribi olduğu kesinleşti, takibi sürüyor.

    Trump "Ortadoğu Barış Planı"nı açıkladı, plandan İsrail işgaline tam destek çıktı
    Trump "Ortadoğu Barış Planı"nı açıkladı, plandan İsrail işgaline tam destek çıktı

    ABD Başkanı Donald Trump, “Yüzyılın Anlaşması” dediği Ortadoğu Barış Planı'nı açıklıyor: Kudüs, İsrail'in bölünmemiş başkenti kalacaktır.

    Cumartesi Anneleri’ne yasak gerekçesi: Turistleri rahatsız ettikleri için…
    Cumartesi Anneleri’ne yasak gerekçesi: Turistleri rahatsız ettikleri için…

    BM Genel Kurulunda bir yetkili, Galatasaray Meydanı’nın neden Cumartesi Anneleri’ne yasaklandığını sordu. Dışişleri Bakan Yardımcısı, "Turistleri rahatsız ettikleri için" diye cevapladı.

    GÜNCELLENDİ
    Suriye ordusu İdlib’in en büyük ilçesi Maaret El Numan'ı kontrol altına aldı
    Suriye ordusu İdlib’in en büyük ilçesi Maaret El Numan'ı kontrol altına aldı

    Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye ordusunun İdlib kentinin en büyük ilçesi olan Maaret El Numan’ı kuşatarak kontrol altına aldığını duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    HDP ve CHP'nin deprem araştırma önergeleri AKP-MHP oylarıyla reddedildi
    HDP ve CHP'nin deprem araştırma önergeleri AKP-MHP oylarıyla reddedildi

    HDP’nin deprem komisyonu kurulması önerisi ve CHP'nin depremlere karşı bina onarım ve güçlendirme çalışmaları için verdiği önergeler Genel Kurul’da AKP-MHP oylarıyla reddedildi.

    Özdemir Asaf kimdir? Eserleri neler?
    Özdemir Asaf kimdir? Eserleri neler?
    GÜNCELLENDİ
    Narmanlı Han’dan, akıl hastanesinde konsere: Murat Ertel
    Narmanlı Han’dan, akıl hastanesinde konsere: Murat Ertel
    Koronavirüs nedir? Nasıl önlem alınır?
    Koronavirüs nedir? Nasıl önlem alınır?
    Ömer Uluç için retrospektif bir yazı
    Ömer Uluç için retrospektif bir yazı
    Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın'la anlaştı
    Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın'la anlaştı
    62. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu
    62. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Denizli'de karayollarında çalışan taşeron işçiler ücretlerini aldı 
    Denizli'de karayollarında çalışan taşeron işçiler ücretlerini aldı 

    Denizli’de dün sabah iş bırakma eylemi yapan işçiler, ödenmeyen maaşlarının bir kısmını aldı.

    Aydın'da AKP'li Bozdoğan Belediyesinde işçi kıyımı: 71 işçi işten atıldı
    Aydın'da AKP'li Bozdoğan Belediyesinde işçi kıyımı: 71 işçi işten atıldı

    Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde AKP’li Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, “maliyet yüksekliği” ve “tasarruf" gerekçesiyle belediyede çalışan 71 işçiyi işten attı, işçiler belediye binası önünde eylem yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir'den Malatya ve Elazığ'a dayanışma eli uzatma çağrısı
    İzmir'den Malatya ve Elazığ'a dayanışma eli uzatma çağrısı

    İzmir'de Emek Gençliği ve HDP Elazığ'da yaşanan deprem sonrası mağdur olan depremzedeler için dayanışma çağrısı yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem
    Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem

    Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi, tedirgin olan vatandaşlar geceyi dışarıda geçirmeye hazırlanıyor.

    İzmir'de koronavirüs şüphesi: Çin seyahatinden dönen kişi gözlem altında
    İzmir'de koronavirüs şüphesi: Çin seyahatinden dönen kişi gözlem altında

    İzmir'de Çin seyahatinden 10 gün önce dönen K.Ü. adlı kişi koronavirüs olabileceği şüphesi üzerine gözlem altına alındı.

    HDP'den İzmir'deki gözaltılara tepki
    HDP'den İzmir'deki gözaltılara tepki

    HDP İzmir İl Örgütü, geçtiğimiz hafta içinde yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 24 kişinin gözaltına alınmasını protesto etti.