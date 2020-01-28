Hayalim 3 kelime: iş, iş,iş

Uludağ Üniversitesi’nden bir öğrenci

Bursa

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta yaptığı bir konuşmada evlilik yaşının giderek yükseldiğini ve gençlerin evde kaldığını açıkladı. Şu an birçok sorunu olan gençlerin kendi kendine sorunlarına çözüm aradığı bir dönemde ülkenin Cumhurbaşkanı çözümü evlilikte buluyor. Final haftası sınavlar ile boğuşurken arkadaşlarımızla bu konuya değinmeden geçemedik. Yaşadığımız geçim sıkıntısıyla, mezun olup bir iş sahibi olmak için bu kadar uğraşıp uykusuz kalmanın sonucunda yine işsiz kalacağımızı bilmemize rağmen kendi ayaklarımızın üzerinde durmaya çalışıyoruz. Yaşadığımız bu kadar zorluğu düşünmeyi bırakıp evliliği düşünmek bizim için fazlasıyla gülünç bir durum.“GENÇLİĞİN GÜNDEMİ AÇLIK, İŞSİZLİK, İNTİHARLAR!”

Uluslararası İlişkiler okuyan bir arkadaşımız “Resmen bizi sosyal hayattan koparmak istiyorlar. Tek düze yaşayan gençler yetiştirip, kendi ahlak düzeylerine göre şekillendirmek istiyorlar” diyerek başlıyor konuşmaya ve devam ediyor: “Gençlerin evlilik yaşının erkene çektikçe eğitime katılım azalacak bu da bilinçsiz gençlerin artmasına, atılan politik adımlara sessiz kalınmasına sebep olacak. Böylelikle kendi yararlarına temel hazırlayacaklar." Ardından Türkiye'de yaşayan gençlerin genç yaşta evlenmemelerinin sebebini Türkiye ekonomisinin giderek kötüleşmesine bağlayan arkadaşımız da, “Günümüz Türkiye’sinde her şey gittikçe pahalılaşıyor. Üniversite hayatını bile borçla bitirirken aile hayatını nasıl dengede tutacağız? Bu bizde korku oluşturuyor. Bu yüzden de hayatımızı garantilemeden evlenmek istemiyoruz. Daha gelen doğalgaz faturasını nasıl ödeyeceğimizi bilmiyoruz mezun olunca da ekonomik durumuzun daha iyi olacağının garantisi yok. Hatta belki şimdiden daha kötü olacaktır. Şimdi öyle ya da böyle kredi alıyoruz. Mezun olunca o krediyi ödemesi var bir de. Zaten bir sıfır yenik başlıyoruz hayata" diyerek evlenmeyi düşünmeme sebeplerini anlatıyor.

“ETRAFIMDA HEP ‘AİLE İÇİ’ ŞİDDET VAR”

Ekonomik sebeplerin yanında Felsefe 3. Sınıf öğrencisi olan bir arkadaşımız da bu konuya şu sözleri ekliyor “Etrafımda hep ‘aile içerisinde’ şiddet var. Bu şiddet hem psikolojik hem fiziksel hem de ekonomik olarak kendini gösteriyor. Beni evlilik düşüncesinden geri çeken en büyük etken de bu. Kendi can sağlığımız bile yokken Türkiye'de nasıl bir çocuk yetiştirebiliriz ki? Bize evlendikten sonra kocamız tarafından öldürülmeyeceğimizin ya da çocuklarımızın istismara uğramayacağının garantisini verebilecekler mi?” diyerek ekliyor. Uzun bir sessizlikten sonra Mimarlık okuyan 3.sınıf öğrencisi bir arkadaşımız sessizliğini bozuyor. “Ülkedeki krizi ve diğer sorunların kapatılması için yeni bir gündem ortaya atılıyor. Burada gençlerin bir sürü sorunu var mesela bir sürü üniversite öğrencisi mezunu da işsiz, her şey çok pahalı bize verilen burs ve kredi ihtiyaçlarımızı karşılamaya yetmiyor. Biz bu sorunlarla boğuşurken iş bulamadığı için genç yaşta insanlar intihar ederken gelip gençlerin medeni durumuyla ilgileniyorlar. Gençliğe dair gündemimiz yoksulluk, açlık, işsizlik ve artan intiharlar olmalı evlilik değil!"