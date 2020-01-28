evrensel.net
Menü
PAYLAŞ
evrensel.net

Koronavirüs nedir? Nasıl önlem alınır?

DETAYLAR
Çin'den İstanbul Havalimanına gelen yolcular termal tarayıcı ile izleniyor. | Fotoğraf: İzzet Taşkıran/AA
AŞAĞI KAYDIR
evrensel.net

Çin’den dünyaya yayılan virüs nasıl gelişti? Koronavirüsün neden olduğu hastalığın belirtileri neler? Nasıl önlem alınmalı?

Reklam

Koronavirüs (Coronavirus) ilk defa 29 Aralık 2019’da Çin’in Wuhan şehrindeki deniz ürünleri ve canlı hayvan satan bir markette çalışan 4 kişide görüldü, aynı günlerde bu marketi ziyaret eden çok sayıda kişi aynı şikayetlerle hastaneye yatırıldı. Hastalardan alınan örneklerin incelenmesi sonucunda hastalığa neden olan virüsün SARS ve MERS virüsü ailesinden olduğu anlaşıldığı açıklandı. Ve 7 Ocak’ta Dünya Sağlık Örgütü yeni salgının adını açıkladı: Yeni Koronavirüs 2019 (2019-nCoV)

Koronavirüs, insan ve hayvanlarda soğuk algınlığı veya nezle olarak bilinen üst yolu enfeksiyonuna en sık neden olan virüslerden biri. Ölümcül sonuçları var ve tedavisi henüz yok.

Virüsten nasıl sakınılacağını ve grip benzeri belirtilerden nasıl ayırt edileceğini bilmemek herkesin endişe konusu. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Aslı Karadeniz, yeni Koronavirüs hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

2002'DE SARS OLARAK KARŞIMIZA ÇIKTI

Koronavirüs grubunun aslında 1960’lı yıllardan beri var olduğu ve deve, yarasa gibi hayvanları etkilediği biliniyor. Bazı tipleri insanlarda da enfeksiyona neden olabiliyor. Değişime uğrayarak farklı şekillerde karşımıza çıkanlardan biri Kasım 2002’de ilk kez Çin’de fark edilen SARS oldu. 2002 ve 2003’te dünya çapındaki salgınlarda ise çok sayıda ölüme neden oldu.

Bir başka salgın 2012’de ilk kez Suudi Arabistan’da “Orta Doğu Solunum Sendromu” olarak bilinen MERS olarak ortaya çıktı. Salgın çok sayıda insanı etkiledi. Bu virüsle enfekte olan birçok kişi, ateş, öksürük, nefes darlığı yaşadı ve ağır hastaların çoğu yaşamını yitirdi.

KORONAVİRÜS NASIL BULAŞIYOR?

Dünya Sağlık Örgütünün 24 Ocak 2020 tarihli raporunda 846 doğrulanmış vaka yer aldı. Vakaların büyük bir çoğunluğuna Çin’de, geri kalanlara Japonya, Kore, Vietnam, Singapur, Tayland ve ABD’de rastlandı. Ay sonunda (Ocak 2020) koronavirüs nedeniyle yaşanan ölümlerin sayısı 100'ü geçti. Virüse Avrupa'da da birkaç ülkede rastlandı.

İnsandan insana solunum yolu, öksürük, hapşırık, dokunma, el sıkma, öpüşme, sarılma, mutfak gereçlerinden ortak yeme içmeyle bulaşıyor. Hasta kişiyle yakın mesafeden konuşma, bulaşmaya neden olabiliyor. Virüsün olduğu yüzeylere, cisimlere temas ettikten sonra elleri yıkamadan ağız, burun göze temas etmek de hastalığa neden oluyor. Yani Koronavirus diğerleri gibi öksürme ve hapşırma kaynaklı damlacık yoluyla bulaşıyor denilebilir.

Solunum yolu ve temasla bulaşması nedeniyle virüsün yayılma hızı oldukça yüksek. Bu damlacıklarla temas etmiş yüzey ve gereçlerle temas sonrası eller ve ellerin ağız, burun, gözle teması ile de bulaşabildiği için salgına yakalanan insan sayısı hızla artıyor.

BELİRTİLERİ NELER?

Yeni Koronavirüs tanımlandığından beri intibak süresi hakkında bilgi sınırlı olduğu için hastalığın kuluçka süresinin MERS ve SARS’da bilinen 14 gün olabileceği öngörülüyor. Hastalarda 39 dereceyi bulan yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı ile seyrediyor. Boğaz ağrısı, burun akıntısı da gözlenen şikayetler arasında yer alıyor. Orta-ağır bir tablo olarak kendini gösteren hastalık sağlıklı genç bireylerde daha hafif seyrediyor. Ancak yaşlı ve akciğer hastalığı, kanser, diyabet gibi hastalıkları olan grupta ağır seyrediyor ve ölümler gözleniyor.

KORUNMAK İÇİN NELER YAPMALI?

Koronavirus tedavisi için henüz etkili olabilecek bir ilaç tespit edilmediği gibi aşısı da yok. Ancak enfeksiyondan korunmak veya yayılmasını önlemek için benzer şekilde bulaşan tüm solunum yolu virüslerine karşı alınacak önlemler uygulanabilir. Alınabilecek bu önlemler şöyle:

  • Eller su ve sabunla en az 20 saniye yıkanmalı veya el dezenfektanı kullanmalı.
  • Yüze, ağza, buruna yıkanmamış ellerle asla dokunmamalı.
  • Hasta insanlarla yakın temasta bulunmamalı.
  • Kapı kolu, telefon, klavye gibi ortak kullanılan ve sıkça dokunulan nesneleri sıkça temizlemeli ve dezenfekte etmeli.
  • Öksürük ve hapşırık sırasında ağız mendil ile kapanmalı, sonrasında mendili atıp el yıkanmalı.
  • Hastayken evden çıkmamalı ve dinlenmeli.

(HABER MERKEZİ)

İLGİLİ HABERLER
İzmir'de koronavirüs şüphesi: Çin seyahatinden dönen kişi gözlem altında

İzmir'de koronavirüs şüphesi: Çin seyahatinden dönen kişi gözlem altında

İzmir'de Çin seyahatinden 10 gün önce dönen K.Ü. adlı kişi koronavirüs olabileceği şüphesi üzerine gözlem altına alındı.
PTT emekçileri koronavirüse karşı önlem alınmasını istiyor

PTT emekçileri koronavirüse karşı önlem alınmasını istiyor

Haber-Sen, koronavirüsün kargo yoluyla yayılabileceğine dikkat çekerek gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.
Koronavirüs nedir? Nasıl önlem alınır?

Koronavirüs nedir? Nasıl önlem alınır?

Çin’den dünyaya yayılan virüs nasıl gelişti? Koronavirüsün neden olduğu hastalığın belirtileri neler? Nasıl önlem alınmalı?
Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi, Almanya'da ilk vaka tespit edildi

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi, Almanya'da ilk vaka tespit edildi

Çin'de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi. Durumu şüpheli kişilerin sayısı 6 bin 973 oldu. Almanya'da ilk kez yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi.
Sağlık Bakanı: Kesin koronavirüs tanısı olan hiçbir hastamız olmadı

Sağlık Bakanı: Kesin koronavirüs tanısı olan hiçbir hastamız olmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Şu ana kadar kesin koronavirüs tanısı olan hiçbir hastamız olmadı. Sadece 1 Çinli vatandaşın ishal ve ateş yakınması var.
Çin'in başkenti Pekin'de yeni tip koronavirüsten ilk can kaybı yaşandı

Çin'in başkenti Pekin'de yeni tip koronavirüsten ilk can kaybı yaşandı

Çin'in başkenti Pekin'de, ülkede hızla yayılan yeni tip koronavirüsü (2019-nCoV) salgınında bir kişi hayatını kaybetti.
Aksaray'da 10'u Çinli 12 kişi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 

Aksaray'da 10'u Çinli 12 kişi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 

Aksaray'da 10'u Çinli turist 2'si Türk 12 kişi 'koronavirüs' şüphesiyle tedbir amaçlı hastaneye kaldırılıp müşahede altına alındı. 
Dışişleri Bakanlığından "zorunlu olmadıkça Çin'e gitmeyin" uyarısı

Dışişleri Bakanlığından "zorunlu olmadıkça Çin'e gitmeyin" uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye vatandaşlarına zorunlu olmadıkça Çin’e seyahat etmemelerini tavsiye etti.
Çin'deki koronavirüs salgınında can kaybı 80'e, enfekte sayısı 2 bin 744'e yükseldi

Çin'deki koronavirüs salgınında can kaybı 80'e, enfekte sayısı 2 bin 744'e yükseldi

Ülkede virüs bulaştığından şüphelenilenlerin sayısı 5 bin 794'e çıktı, enfekte olanlarla temas ettikleri gerekçesiyle 30 bin 453 kişi müşahede altına alındı.
Dr. Mete Cüce: Toplu yaşam alanlarına gitmek zorundaysanız maske takın

Dr. Mete Cüce: Toplu yaşam alanlarına gitmek zorundaysanız maske takın

Koronavirüsü dünyayı tehdit ediyor. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Mete Cüce: İnsanlar eğer toplu yaşam yerlerine gitmek zorundaysa buralarda maske takarak korunma önlemleri almaları mümkün.
Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Şu ana kadar sadece 1 hastada şüphe bulduk

Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Şu ana kadar sadece 1 hastada şüphe bulduk

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Çin uyruklu yolcu kadının karantinaya alınmasıyla ilgili açıklama: Wuhan'dan gelen sadece 1 hastada şüphe bulduk, 36 saat gözlemde tuttuktan sonra ülkesine gönderdik.
Çin'den gelen yolcular havalimanında termal kameralarla kontrol ediliyor

Çin'den gelen yolcular havalimanında termal kameralarla kontrol ediliyor

Sağlık Bakanlığının kararı ile Çin'in Wuhan kentinden gelen uçaklardaki yolcular koronavirüs salgını nedeniyle termal kamera taranıyor.
Çin'de yeni koronavirüs salgını büyüyor: Avrupaya sıçradı, 41 kişi yaşamını yitirdi

Çin'de yeni koronavirüs salgını büyüyor: Avrupaya sıçradı, 41 kişi yaşamını yitirdi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkaran ve ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüsten etkilenenlerin sayısı 1287'ye yükseldi. Fransa'nın başkenti Paris'te de üçüncü koronavirüs vakası tespit edildi.
Çin'den Türkiye'ye gelen yolcular termal kameralarla taranacak

Çin'den Türkiye'ye gelen yolcular termal kameralarla taranacak

Sağlık Bakanlığı tarafından Çin’den gelen tüm uçaklardaki yolcuların uçaktan inişte termal kameralarla taranması kararı alındı.
Çin'de görülen koronavirüs salgını ABD'ye ulaştı

Çin'de görülen koronavirüs salgını ABD'ye ulaştı

Washington'da bir kişide koronavirüsü tespit edildi. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan virüs, zatürreye benzetilen bir hastalığa neden oluyor.
DİĞER HABERLER
Gezi Davası 5. duruşma | Avukatlar salondan çıktı, savcı tutukluluğun devamını istedi
Gezi Davası 5. duruşma | Avukatlar salondan çıktı, savcı tutukluluğun devamını istedi

Gezi Davası'nın 5. duruşması bugün Silivri'de görülüyor. Eskişehir’de darbedilerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'a ölümcül tekmeyi attığı gerekçesiyle hapis cezası alan polis davaya müdahil oldu.
Oyuncu Şevket Çoruh'a da deprem paylaşımı soruşturması
Oyuncu Şevket Çoruh'a da deprem paylaşımı soruşturması

Elazığ depremiyle ilgili sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlar nedeniyle aralarında oyuncu Şevket Çoruh’un da bulunduğu 50 kişi hakkında soruşturma açıldı.
İzmir'de koronavirüs şüphesi: Çin seyahatinden dönen kişi gözlem altında
İzmir'de koronavirüs şüphesi: Çin seyahatinden dönen kişi gözlem altında

İzmir'de Çin seyahatinden 10 gün önce dönen K.Ü. adlı kişi koronavirüs olabileceği şüphesi üzerine gözlem altına alındı.
HDP'den İzmir'deki gözaltılara tepki
HDP'den İzmir'deki gözaltılara tepki

HDP İzmir İl Örgütü, geçtiğimiz hafta içinde yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 24 kişinin gözaltına alınmasını protesto etti.
PTT emekçileri koronavirüse karşı önlem alınmasını istiyor
PTT emekçileri koronavirüse karşı önlem alınmasını istiyor

Haber-Sen, koronavirüsün kargo yoluyla yayılabileceğine dikkat çekerek gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.
Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem: 41 kişi hayatını kaybetti
Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem: 41 kişi hayatını kaybetti

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 41 kişi yaşamını yitirirken 1607 kişi de yaralandı. 45 kişi enkazdan sağ olarak kurtarıldı.
İBB 39 ilçenin toplanma ve geçici barınma alanlarını belirledi
İBB 39 ilçenin toplanma ve geçici barınma alanlarını belirledi

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, 39 ilçenin toplanma ve geçici barınma alanlarını belirledi.
“Basın kartları” tartışması Hollanda parlamentosunun gündemine taşındı
“Basın kartları” tartışması Hollanda parlamentosunun gündemine taşındı

Evrensel gazetesinde çalışan gazetecilerin basın kartlarıyla ilgili yaşadığı sorun Hollanda milletvekilleri tarafından parlamentonun gündemine taşındı.
Özdemir Asaf kimdir? Eserleri neler?
Özdemir Asaf kimdir? Eserleri neler?

"Lavinia", "Yalnızlık paylaşılmaz/Paylaşılsa yalnızlık olmaz" gibi unutulmaz dizeleri kaleme alan Şair Özdemir Asaf kimdir? Eseleri nelerdir?
Narmanlı Han’dan, akıl hastanesinde konsere: Murat Ertel
Narmanlı Han’dan, akıl hastanesinde konsere: Murat Ertel

ZeN'den ve BaBa ZuLa’dan tanıdığımız Murat Ertel, müziğinden Narmanlı Han'a, Bakırköy Akıl Hastanesi konserinden ilk çizgi roman karakteri bestesine kadar pek çok şeyi Anıl Yurdakul'a anlattı.
Koronavirüs nedir? Nasıl önlem alınır?
Koronavirüs nedir? Nasıl önlem alınır?

Çin’den dünyaya yayılan virüs nasıl gelişti? Koronavirüsün neden olduğu hastalığın belirtileri neler? Nasıl önlem alınmalı?
Gözaltında coplu taciz iddiasına takipsizlik kararı verildi: Tanıklar dinlenmedi
Gözaltında coplu taciz iddiasına takipsizlik kararı verildi: Tanıklar dinlenmedi

Mardin'de kayyum protestoları sırasında gözaltına alındıktan sonra cinsel tacize maruz bırakıldığını iddia eden F.A.'nın yaptığı suç duyurusu hakkında "takipsizlik" kararı verildi.