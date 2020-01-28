Erdoğan: Hafter'in ateşkes derdi yok

Gambiya'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, mevkidaşı Cumhurbaşkanı Barrow ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ÇÖZÜM NAMLUNUN UCUNDA"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, Libya'daki süreçle ilgili olarak, "Hafter’in sözcüsü Mismari, dün yaptığı açıklamada, Berlin ve Moskova’ya anlaşmak için, çözüm için değil, sözde haklı davalarını anlatmak için gittiklerini, çözümün namlunun ucunda olduğunu ifade etmiştir. Bu da Hafter’in gerçek niyetini ele veren itiraf niteliğinde bir açıklamadır. Şu an itibariyle, Hafter’in maalesef çok çok çirkin girişimleri var ve biz de bunların takipçisiyiz. Gereği neyse bunu sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Erdoğan, ateşkesle ilgili olarak ise, "Hafter'in ateşkes gibi bir derdi yok" dedi. (HABER MERKEZİ)