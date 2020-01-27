Çankaya Belediyesi işçilerinden toplu sözleşmedeki haklarının gasbedilmesine tepki

Ankara Çankaya Belediyesinde çalışan işçiler, işyerinde yaptıkları eylemde kıdem zammı, yol parası gibi toplu iş sözleşmelerindeki kazanılmış hakların gasbedilmesine tepki gösterdi.

DİSK/Genel-İş Sendikasına üye işçiler, Çankaya Belediyesinde eylem yaparak yönetimi uyardı. “İş, ekmek, özgürlük”; “Hak, hukuk, adalet” sloganlarının atıldığı eylemde açıklama yapan Genel-İş Ankara 1 No'lu Şube Başkanı İsmail Yıldırım, toplu iş sözleşmesinde kazanılan sosyal haklar ve ikramiyelerin uzunca süredir zamanında ödenmediğini, her birimde uygulanan hak gasplarının iş barışını bozduğunu söyledi. Bazı işyerlerinde fazla çalışma yaptırıldığı halde mesai ücreti verilmediğini ve toplu iş sözleşmesinde kazanılmış olan sosyal izin hakkının yıllardır kullandırılmadığını belirten Yıldırım, “Bazı arkadaşlarımızın kazanılmış olan yol yardımı düşürülmeye çalışılmakta ve zorunlu servis uygulaması dayatılmakta, ayrıca hafta sonu çalıştırılıp hafta içi izin kullandırılmaktadır” dedi.

ÇÖP KAMYONUNDA GÖREVLİ 3 İŞÇİ 2'YE İNDİ

Mesai verilmemesi için artık çöp kamyonlarının arkasındaki işçi sayısının 3'ten 2'ye düşürüldüğünü aktaran Yıldırım, süpürgede çalışanların ise sayısı azaltılarak iş yükünün artırıldığını ifade etti. Ayrıca Belde A.Ş. ve İmar A.Ş.’nin son toplu iş sözleşmesinde kıdem zamlarının hesaplanma yöntemi açıkça belirtilmiş olmasına rağmen yaklaşık iki yıldır bordrolarda kıdem zammının eksik hesaplandığını kaydeden Yıldırım, “Sendikamızın aylardır yaptığı düzeltme uyarılarına rağmen işveren tarafından somut bir adım atılmamaktadır. Bizler, daha sayamadığımız birçok sorunumuzun olmasına rağmen, bu sorunların çözümü için, müzakere yoluyla ve yapıcı bir şekilde, işveren yetkilileri ile defaatle görüşüp, gereken raporları sunduk, ancak; karşı taraftan çözüme yönelik herhangi bir adım atılmadığı gibi yeni hukuki alanların açılması içinde elinden geleni yapmıştır. İşçinin içerde alacağı olduğu halde belediyemizi yıpratmamak adına yasal yollara başvurmamış ancak bu durumda işçi arkadaşlarımız icra ve hacizler ile karşı karşıya kalmıştır. Tüm bu sorunlar çözülene kadar, siz değerli yoldaşlarımızla omuz omuza, üretimden gelen gücümüzü sonuna kadar kullanacağımızdan, kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu. (Ankara/EVRENSEL)

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