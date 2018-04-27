Çankaya Belediyesi işçileri haklarını istedi

Çankaya Belediyesi’nde çalışan DİSK Genel-İş'e üye işçiler, toplu sözleşmedeki hakları ve alacakları için belediye önünde eylem yaptı. Genel-İş Ankara 1 No'lu Şube Başkanı Ozan Ergün Doğan, “Çankaya Belediyesi yetkililerinden sorunlarımızın çözümü için adım bekliyoruz. Gelin bu yanlışlardan dönün, Çankaya Belediyesi'ne yakışır bir şekilde masada anlaşalım. Çankaya Belediyesi işçilerinin talepleri emekleri ve gelecekleri içindir” dedi.

Çankaya Belediyesi işçileri Genel-İş Ankara 1 No'lu Şube önünde toplanarak, belediyeye yürüdü. Burada “İş Ekmek Yoksa Barış da Yok”, “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız” sloganları atan işçiler adına konuşan Genel-İş Ankara 1 No'lu Şube Başkanı Ozan Ergün Doğan, sendikalarının 25 senedir Çankaya Belediyesi'nde örgütlü olduğunu söyledi. Doğan, “İyi niyetli bir şekilde masada çözüm aradığımız sorunlar yenileri eklenerek devam etmektedir. Hatta Çankaya İşverenliği üyelerimizin maaşlarından kesilen sendika aidatlarını dahi keyfi bir şekilde Genel Merkez'e senelerdir ödememektedir” diye konuştu.

Çözümsüz toplu sözleşmeler, istihdam plansızlığı, mobbinge varan işveren baskıları, birikmiş toplu sözleşme alacakları ve iş sağlığıgüvenliği sorunlarıyla boğuştuklarını söyleyen Doğan, “Türkiye'nin kader seçimine gideceği bu günlerde Çankaya Belediyesi'nin bu tutumuna anlam verilememektedir. Bu zamana kadar kurumumuz zedelenmesin diye ses çıkarmadık ancak haklı taleplerimiz karşılık bulmadı. 1 Mayıs öncesi sabrımızın sonuna geldik” dedi.

‘HALEN BİR ADIM BEKLİYORUZ’

3 adet toplu sözleşmenin pazarlık görüşmelerinde sona gelindiğini, resmi arabuluculuk çağrıları yapıldığını, işveren tarafından yüzde 6 civarı zam ve diğer tüm haklara sıfır zam teklif edildiğini ve önceki kazanılmış haklardan feragat edilmesi istendiğini aktaran Doğan, “Özellikle şirketlere geçişi yapılan Norm Süpürge İşçileri ve diğer Çankaya işçilerinin bir çoğu fazla mesai uygulamaları ve parayla tehdit edilir duruma gelmiştir. Bunlardan dolayı kadrolu, Belde, İmar ve Norm şirketleri işçileri olarak evimiz gibi sahip çıktığımız Çankaya Belediyemize bu uyarıları yapmak zorundayız. Halen yetkililerden sorunlarımızı çözümü ile ilgili bir adım bekliyoruz” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 22:04

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