Antalya'da işyeri yangını: 2 işçi dumandan etkilendi

Antalya'da bir soğuk hava deposu, bilinmeyen nedenle çıkan yangında küle döndü. Dumandan etkilenen 2 işçi hastaneye götürüldü.

Yangın, Serik ilçesi Hacı Aliler Caddesi Belkıs yolu üzerinde, içerisinde tonlarca domates ve kabak olan soğuk hava deposunda saat 12.00 sıralarında başladı. Soyunma odasından yükselen dumanı gören işçiler, durumu 112 acil servise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis, çalışanları dışarı çıkarıp, çevrede güvenlik önlemi alırken alevler kısa sürede tüm soğuk hava deposunu sardı. Bu sırada dumandan etkilenen adı öğrenilemeyen 2 işçi ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Serik Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi söndürme çalışmasının ardından soğutma çalışması başlattı. (Antalya/DHA)

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