Bankaların hesap açmadığı KHK’liler işlerinden oluyor

Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) kamu görevinden ihraç edilenlerle ilgili son dönemlerde gündeme gelen yoğun hak ihlallerinden biri bankada kendi adlarına hesap açtıramamaları. Bankalar, KHK’lilere “yasaklı TC”, “yasaklı kişi” oldukları gerekçesiyle hesap açmıyor veya herhangi bir bankacılık hizmetinden yararlandırmıyor. Bu konuda en çok başvuru alan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, kendisine gelen başvuruları ve mağduriyetleri değerlendirdi.

Her ne kadar son dönemlerde sıklıkla gündeme gelse de KHK’lilere bankada hesap açtırılmamasının yeni bir şey olmadığını belirten Gergerlioğlu, ihraçların en başından beri bu durumun yaşandığını söyledi. Gergerlioğlu, “İhraç edilen insanlar açısından bankada hesap açtıramamak en son sıradaydı. Çünkü insanlar işlerini, ekmeklerini kaybetmiş. İş bulamıyorlar, ‘terörist’ olarak damgalanmış. Aynı zamanda korkuyorlardı. Son zamanlarda biraz daha KHK meselesinin gündeme gelmesi, insanların biraz daha cesaret bulmasına ve dillendirmesini sağladı” dedi.

BANKALAR AYRIMCILIK YAPIYOR

Gergerlioğlu, hem özel bankaların hem de devlet bankalarının bu ayrımcılığı yaptığını vurgulayarak, “Devletin bir takım kurumlarına KHK’lilerin isimleri gitmiş. KHK’li bir kişi bir yere iş başvurusunda bulunduğunda, sistemde kodu 36 olarak çıkıyor. İhraç edildiği için ilk dakikada kaybediyor. Bankalarda da ‘yasaklı TC’ olarak damgalanmış insanlar. Ve işlemleri blokaj altına alınıyor. Eğer KHK ile ihraç edilmişseniz her yerde bu çıkıyor. İhraç edilmemiş ve hakkında OHAL soruşturması yapılmışsa da yine hakkındaki bütün işlemler iptal ediliyor. KHK’li hakkında mahkeme tedbir kararı koymuş ve bunu kaldırmışsa bile banka yine bu muameleyi devam ettiriyor. Ya mahkeme KHK’li hakkında tedbir olmadığına dair kararı göndermiyor bankaya ya da bu karara rağmen banka risk almak istemiyor. KHK’liyseniz kimse sizin işlemlerinize bulaşmak istemiyor” ifadelerini kullandı.

‘ÇOK BÜYÜK BİR KEYFİLİK VAR’

Gergerlioğlu, bankaların hesap açtırmamak dışında, aidat borcunun ödenmesi, var olan hesaplarına yatırılan paraların banka tarafından ödenmemesi gibi durumların yaşandığını da belirtti. Gergerlioğlu, “KHK’li bir kişiye işyeri patronu rica ettiği için banka hesap açmış ve ‘KHK’lisin sana başka bankacılık hizmeti vermeyeceğiz. Patronun çok rica ettiği için bu hizmeti veriyorum’ demiş bir banka. Biz bunları gündeme getirdikten sonra geri adım atmak zorunda kaldı. Demek ki burada büyük bir keyfilik var. Banka, kredi kartının ödemesini bile ‘yapma’ diyor. Başka bir banka, sigorta şirketinin yüzde yüz ödeme yapacağı parayı KHK’li olduğu için vermiyor. ‘Sakıncalı kişi görünüyorsun sigorta şirketinin verdiği parayı sana ödeyemeyiz’ diyor. İnsanların büyük bir korkusu ve tedirginliği var” diye konuştu.

İŞLERİNDEN OLUYORLAR

Sadece bankaların değil, sigorta şirketlerinin de bu tür uygulamalar yaptıklarını belirten Gergerlioğlu, KHK’lilerin yaşadıkları hak ihlallerine dair günde en az 100 başvuru aldığını belirtti. Kendilerine gelen başvurular ile ilgili soru önergeleri verdiklerini ve konuyu komisyonlara taşıdıklarını belirten Gergerlioğlu, bu durumun kurumlar üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti. Gergerlioğlu, “Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yetkilileri kendilerinin yasal zırha kavuşturulmasını istedi. Bizim en çok canımızı sıkan işlemleri SGK yetkilileri yapıyordu. Emekliliği dolmuş kişileri uyduruk gerekçelerle emekli etmiyor. Bu kişiler hakkında dava açmak lazım. Ama SGK yetkililerinin isteğiyle bir kanun getirildi. SGK yetkilileri 31 Ekim 2019’a kadar yaptıkları tüm işlemlerden muaf tutuldular bu kanunla. Her türlü hukuksuzluğu yapıyorlar sonra devlet eliyle yasal bir zırha kavuşturuluyorlar. İnsanlar hesap açamadığı için zor bela bulduğu işten çıkmak zorunda kalıyor. Çünkü patronlar elden ödeme yapmıyor” dedi. (Ankara/MA)