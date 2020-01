NBA’in efsane oyuncusu Kobe Bryant ve kızı Gianna hayatını kaybetti

ABD'li ünlü basketbol oyuncusu Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna, helikopter kazasında yaşamını yitirdi. Kazada toplam 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yaşamını yitiren diğer 7 kişinin kimlikleri ve kazanın nedeni ise henüz açıklanmadı.

Federal Havacılık Birimi Sözcüsü Allen Kenitzer de yaptığı açıklamada, "Sikorsky S-76" tipi helikopterin düşüş nedeninin henüz belirlenemediğini bildirdi.

Fotoğraf: AA

Kaza haberinin duyulmasının ardından çok sayıda basketbolsever, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Lakers'ın maçlarını oynadığı Staples Center'in önüne akın etti.

Fotoğraf: AA

Bryant'ın anısına çiçek bırakan, mum yakan sporseverlerden bazılarının gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi.

Fotoğraf: AA

Staples Center'in dışında bulunan dev ekranlarda Kobe Bryant'ın fotoğrafı yer aldı.

Fotoğraf: Azmi Tuncel/AA

Kobe'nin forması ve fotoğraflarının yer aldığı bölüme hayranları "Huzur içinde uyu", "Seni asla unutmayacağız" şeklinde notlar bıraktı.

DÜNYANIN HER YERİNDEN SPORCULAR ÜZÜNTÜSÜNÜ İFADE ETTİ

Basketbolun efsane isimleri arasında gösterilen 41 yaşındaki ABD'li oyuncu ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın hayatını kaybetmesinin ardından Michael Jordan, Shaquille O'Neal, Novak Djokovic, Cristiano Ronaldo'nun da aralarında yer aldığı spor dünyasının önemli isimleri üzüntülerini çeşitli mecralardan paylaştı.

Fotoğraf: AA

Michael Jordan, kazanın ardından yaptığı açıklamada, "Kelimeler hissettiğim acıyı tarif edemez. Kobe benim kardeşim gibiydi. Sık sık konuşurduk, bunları çok özleyeceğim. Çok rekabetçiydi, basketbolun en büyüklerinden biriydi. Kobe ayrıca çok iyi bir babaydı ve ailesine çok düşkündü." ifadelerini kullandı.

Shaquille O'Neal, sosyal medya hesabından, "Acımı anlatacak kelime yok. Kardeşimi ve Gianna'yı trajik bir şekilde kaybettim. Seni seviyorum ve çok özleneceksin." ifadesiyle üzüntüsünü paylaştı.

NBA'in efsane isimlerinden Kareem Abdul-Jabbar, görüntülü mesajında, "İnsanlar Kobe'yi basketbolda tüm jenerasyona ilham veren olağanüstü bir atlet olarak hatırlayacak. Fakat ben onu sporcu kimliğinden daha çok kişiliğiyle hatırlayacağım." dedi.

Juventus ve Portekiz Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, duygularını "Kobe ve kızının ölüm haberini duyduğum için çok üzgünüm. Kobe, birçoklarına ilham veren gerçek bir efsaneydi. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine, arkadaşlarına taziyelerimi iletiyorum. Huzur içinde uyu efsane." şeklinde ifade etti.

So sad to hear the heartbreaking news of the deaths of Kobe and his daughter Gianna. Kobe was a true legend and inspiration to so many. Sending my condolences to his family and friends and the families of all who lost their lives in the crash. RIP Legend pic.twitter.com/qKb3oiDHxH — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 26, 2020

Tek erkeklerde dünya 2 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic de, "Kalbim kaza haberiyle alt üst oldu. Kobe benim için mükemmel bir arkadaş ve akıl hocasıydı. Sen ve kızın daima kalplerimizde yaşayacaksınız. Huzur içinde uyu arkadaşım." ifadelerini kullandı.

My heart truly mourns over the news today. Kobe was a great mentor and friend to me. You and your daughter will live forever in our hearts. There are not enough words to express my deepest sympathies to the Bryants and every family suffering from this tragedy. RIP my friend pic.twitter.com/VRmgaOaITT — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 27, 2020

Lionel Messi, Kylian Mpabbe, Lewis Hamilton, Paolo Maldini, Steven Gerrard, Paul Pogba, Paulo Dybala, Andre Iniesta, John Terry, Usain Bolt, Luis Suarez'in de aralarında yer aldığı çeşitli spor branşlarının dünyaca ünlü yıldızları, 41 yaşındaki Bryant'ın hayatını kaybetmesinin ardından yaptıkları açıklamalarla üzüntülerini paylaştı.

NBA MAÇLARINDA UNUTULMADI

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) dün oynanan 8 karşılaşmayla devam edilirken, bu maçlarda Kobe Bryant da unutulmadı.

San Antonio Spurs-Toronto Raptors ve New Orleans Pelicans-Boston Celtics maçlarında iki takımın oyuncuları ilk hücumlarını boş geçerek tribünleri dolduran binlerce taraftarla birlikte 41 yaşındaki basketbolcuyu andı.

Maçların oynandığı spor salonlarının iç ve dışındaki dev ekranlarda Koba Bryant ve kızının resimleri yer aldı.

NBA takımlarından Brooklyn Nets'de kariyerini sürdüren Kyrie Irving, yakın arkadaşı Kobe Bryant'ın vefatının ardından takımın dün New York Knicks ile oynadığı maçta forma giymedi.

Los Angeles Lakers'ın maçlarını oynadığı Staples Center'ın önüne gelen binlerce Kobe Bryant hayranı ve basketbolsever, yıldız ismi ve kızını, çiçeklerle andı.

NEYMAR GOLÜNÜ BRYANT'A ADADI

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde dün oynanan Lille-Paris Saint-Germain maçında biri penaltıdan iki gol atan Brezilyalı yıldız Neymar, Kobe Bryant'ı unutmadı.

Neymar attığı golün ardından kale arkasındaki kameranın önüne geldi ve Kobe Bryant'ın 24 numaralı formasına atfen eliyle 2 ve 4 rakamlarını işaret etti.

Dia triste pra nós dos esporte, pra nós fãs e principalmente pra família e amigos de kobe. Com suas mãos se fez lenda, obrigado por exaltar o esporte Kobe... que Deus conforte o coração de sua família e amigos #ripkobebryant #24 pic.twitter.com/QPjIy7Fhou — Neymar Jr (@neymarjr) January 26, 2020

DÜNYA BASINI MANŞETTEN DUYURDU

Dünyanın önde gelen gazeteleri Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği kaza haberini tam sayfa manşetten okurlarına duyurdu.

The New York Times, L'equipe, Marca, As, New York Post, Daily News, Mundo, Sport,'un aralarında yer aldığı gazeteler, yıldız oyuncunun fotoğrafının yer aldığı tam sayfa manşetlerle çıktı.

Bryant'ın yaşamını yitirmesi, dünyanın birçok yerinde üzüntüyle karşılandı. NBA'de forma giyen birçok basketbolcu da başsağlığı mesajı yayımladı.

Philadelphia 76ers forması giyen Joel Embiid, "Nereden başlamalıyım bilmiyorum. Basketbola Kobe'nin 2010 finallerini izledikten sonra başladım. Ondan önce hiç maç izlememiştim ve hayatımın dönüm noktasıydı. Onun gibi olmak istemiştim, çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Man I don’t even know where to start I started playing ball because of KOBE after watching the 2010 finals. I had never watched ball before that and that finals was the turning point of my life. I WANTED TO BE LIKE KOBE. I’m so FREAKING SAD right now!!!!



RIP LEGEND — Joel Embiid (@JoelEmbiid) January 26, 2020

NBA efsanelerinden biri Tony Parker da sosyal medya hesabında, "Bu haber beni çok yaraladı. Sen gerçek bir efsaneydin. Huzur içinde yat, dualarım eşin ve çocuklarınla" ifadelerine yer verdi.

I’m heartbroken by this news, you were a true legend, and friend. Rest In Peace @kobebryant, my thoughts and prayers to his wife and kids. #legend #mamba #goat pic.twitter.com/1VKYdbrVEk — Tony Parker (@tonyparker) January 26, 2020

Milli oyuncular Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ında dahil olduğu NBA'de oynayan birçok basketbolcu, Bryant'ın ölümü nedeniyle duydukları üzüntüyü sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Bunların yanı sıra Real Madrid, Barcelona ve Manchester City gibi dünyanın en önemli futbol kulüpleri, başsağlığı mesajı yayımladı.

TRUMP: KORKUNÇ BİR HABER

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kobe Bryant ve diğer 3 kişinin California'da bir helikopter kazasında öldüğünü" belirterek, ''Korkunç bir haber.'' ifadesini kullandı.

Reports are that basketball great Kobe Bryant and three others have been killed in a helicopter crash in California. That is terrible news! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

Trump, sonraki paylaşımında ise "Kobe Bryant, gerçekten tüm zamanların harika basketbolcularından biri olmasına rağmen hayata yeni başlamıştı. Ailesini çok sevdi ve gelecek için tutkuluydu. Güzel kızı Gianna'nın kaybı, bu anı daha da yıkıcı hale getiriyor..." ifadelerini kullandı.

Kobe Bryant, despite being one of the truly great basketball players of all time, was just getting started in life. He loved his family so much, and had such strong passion for the future. The loss of his beautiful daughter, Gianna, makes this moment even more devastating.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

HİDAYET TÜRKOĞLU: İNANMAK ÇOK ZOR

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Kobe Bryant ile fotoğrafını paylaştığı mesajında, "İnanmak çok zor. Huzur içinde yat kardeşim" dedi..

BASKETBOL EFSANESİ KOBE BRYANT

Helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 20 yıl boyunca giydiği Los Angeles Lakers formasıyla sayısız başarı ve rekora imza attı.

İnfografik: AA

Los Angeles Lakers ile 5 NBA şampiyonluğu elde eden, 18 kez all-star seçilen, 2008'de normal sezonun, 2009 ve 2010'da ise final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü alan, ABD Milli Takımı formasıyla 2008 ve 2012 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Kobe Bryant'ın ölümü, spor dünyasını yasa boğdu.

220'si play-off'larda olmak üzere NBA'de 1566 karşılaşmaya çıkan, kariyeri boyunca giydiği 8 ve 24 numaralı formaları Lakers'ın salonu Staples Center'ın kirişlerine asılan Bryant, NBA'de aynı takımda iki forması emekli edilen ilk basketbolcu olarak tarihe geçmişti.

"Kara Mamba" lakaplı basketbolcu, kazadan saatler önce Lakers forması giyen LeBron James'in, kendisini geçerek lig tarihinin 3. en skorer oyuncusu olmasına ilişkin Twitter hesabından "Oyunu ileriye taşımaya devam et. Kardeşime çok saygı duyuyorum." yorumunu yapmıştı.

Vanessa Laine ile 2001'den bu yana evli olan ve Bianka, Gianna, Natalia, Capri isminde 4 kız çocuğu bulunan Bryant, babalık heyecanını son olarak 2019'un haziran ayında yaşamıştı.

PHILADELPHIA'DA DOĞDU, İTALYA'DA BÜYÜDÜ

Mevkisi, oyun stili, geriye doğru çekilerek attığı şutları, en önemlisi de kazanma hırsıyla 80'li ve 90'lı yıllara damga vuran ve 6 şampiyonluğu bulunan "Majesteleri" lakaplı efsane oyuncu Michael Jordan ile sürekli karşılaştırılan Kobe Bean Bryant, 23 Ağustos 1978'de ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentinde doğdu. NBA ve Avrupa'da basketbol oynayan baba Joe Bryant, tek oğluna, çok sevdiği Japonya'nın Kobe kentinin meşhur bifteğinin adını verdi.

Basketbolla 3 yaşında tanışan Kobe, babasının Sebastiani Rieti takımına transferi sonrası 6 yaşında ailesiyle İtalya'ya taşındı. Burada İtalyanca ve İspanyolca öğrenen, yazları ise basketbol oynamak için ABD'ye giden Bryant, babasının basketbolu bırakmasıyla 1991'de ülkesine döndü.

Philadelphia'daki Lower Merion Lisesinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Bryant, üniversiteye gitmeden doğrudan NBA seçmelerine katılma kararı aldığında 17 yaşındaydı. 1996 draftında Charlotte Hornets tarafından 13. sırada seçilen Kobe'nin hakları, Sırp pivot Vlade Divac karşılığında çocukluğundan beri oynama hayalini kurduğu Los Angeles Lakers tarafından alındı.

"ŞIMARIK ÇAYLAK"TAN ŞAMPİYONLUK KAZANAN "ALL-STAR GARD"A

Bryant, 18 yaşındayken Lakers formasını giyerek rekoru, Jermaine O'Neal ve Andrew Bynum tarafından kırılıncaya kadar "NBA'de oynayan en genç basketbolcu" unvanını elde etti.

All-star pivot Shaquille O'Neal'ı 1996 yazında kadrosuna katan Lakers'ta, Eddie Jones ve Nick Van Exel gibi kalbur üstü bir gard ikilisinin arkasında süre kovalayan Kobe, "en genç smaç yarışması şampiyonu" unvanını aldığı 1996-1997 sezonunu 7,6 sayı ortalamasıyla tamamladı.

Fotoğraf: Tolga Adanalı/AA

Zaman zaman verdiği sivri demeçler ve öz güvenle kibir arasında gidip gelen tavırları gençliğine verilen Bryant, 2. sezonunda en azından oyununu olgunlaştırmaya başladı. Zor anlarda sorumluluk almayı sevmesi ve spektaküler hareketleriyle taraftarların favori isimleri arasına giren Bryant, "NBA All-Star maçına ilk 5'te başlayan en genç oyuncu" olduğu 1997-1998 sezonunda sayı ortalamasını 15,4'e çıkardı.

Lakers gibi Bryant'ın kaderi de Michael Jordan ile 6 şampiyonluk yaşayan Phil Jackson'ın, başantrenörlüğe getirildiği 1999 yazında değişti. Jackson yönetiminde ligin elit şutör gardlarından birine dönüşen Kobe, Shaquille O'Neal'ın sürüklediği Lakers ile 2000, 2001 ve 2002'de 3 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Bryant, şampiyonluklar sırasında normal sezonda 22,5, 28,5, 25,2, play-off'larda ise 21,1, 29,4 ve 26,6 sayı ortalamaları yakaladı.

İsminin O'Neal'ın arkasında anılmasından rahatsız olan ve yıldız pivotla yaşadığı sorunlar zaman zaman basına yansıyan Bryant, 2002-2003 sezonuna, farklı bir motivasyonla başladı. Şubat ayında üst üste 9 maç 40 ve üstünde sayı üreten Bryant, sezonu maç başına 30 sayı, 6,9 ribaunt, 5,9 asist ve 2,2 top çalmayla bitirdi. Fakat şampiyonluğun en büyük adayı Lakers, kupayı, Batı Konferansı yarı finalinde yenildiği San Antonio Spurs'e kaptırdı.

Bryant'ın isminin tecavüz suçlamasına karıştığı 2003 yazında kadrosuna Karl Malone ve Gary Payton'ı katan Lakers, 2004 NBA finaline yükseldi ancak Detroit Pistons, final öncesi favori gösterilen Lakers'ı 4-1 yenerek 1989 ve 1990'dan sonra 3. kez şampiyonluğa ulaştı.

81 SAYIYLA TARİHE GEÇTİ

Koç Phil Jackson'ın takımdan ayrılması ve O'Neal'ın Lamar Odom, Caron Butler, Brian Grant karşılığında Miami Heat'e takas edildiği 2004-2005 sezonu, O'Neal olmadan neler yapabileceği merakla beklenen Bryant için yeni bir dönemin başlangıcıydı. Lakers, Bryant'ın 27,6 sayı, 5,9 ribaunt ve 6 asist ortalamalarıyla oynadığı sezonda play-off'lara gidemedi.

Phil Jackson ile Kobe Bryant'ın yolları, 2005-2006'da bir kez daha kesişti. Jackson yönetiminde sezona muhteşem bir giriş yapan Bryant, aralık ayında Dallas Mavericks potasına 3 çeyrekte 62 sayı gönderdi.

Basketbolseverler, 22 Ocak 2006'da Lakers'ın Toronto Raptors'ı ağırladığı maçta tarihe tanıklık etti. Karşılaşmayı 81 sayıyla tamamlayan Bryant, 1962'de 100 sayı kaydeden Wilt Chamberlain'den sonra "bir maçta 2'nci en fazla sayı atan NBA oyuncusu" oldu. 71 sayıyla Elgin Baylor'a ait Lakers kulüp rekorunu da ele geçirdi. Kobe, Lakers'ın play-off ilk turunda elendiği sezonda 35,4 ile kariyerinin en yüksek sayı ortalamasına ulaştı.

Rakip savunmalara karşı acımasızlığı nedeniyle zehirli bir yılan türü "Kara Mamba" lakabı takılan Bryant, 2006-2007 sezonunda skorer oyununu farklı bir boyuta taşıdı. Mart ayında sırasıyla 65, 50, 60 ve 50 sayı kaydeden Kobe, Chamberlain'den sonra "50 sayı barajını üst üste en fazla geçen 2'nci NBA oyuncusu" olarak tarihe adını yazdırdı. Lakers, Bryant'ın 10 kez 50 ve üstü skor ürettiği sezonu, yine play-off ilk turunda elenerek kapattı.

ŞAMPİYONLUK YILLARINA DÖNÜŞ

Lakers, İspanyol pivot Pau Gasol'ün yıl ortasında takıma katıldığı 2007-2008 sezonunda yeniden şampiyon takım havasına girdi. Lakers, Bryant'ın 28,3 sayı, 6,3 ribaunt ve 5,4 asist ortalamalarıyla kariyerinde ilk kez normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçildiği sezonda NBA finaline çıktı. Fakat Kevin Garnett, Paul Pierce, Ray Allen ve Rajon Rondo'yu kadrosunda barındıran Boston Celtics'e 4-2 ile boyun eğdi.

Kobe, O'Neal olmadan ilk kez finale yükseldiği yıldan sonra 2008-2009 sezonunda yine takımını finale taşıdı. Hidayet Türkoğlu'nun da önemli parçaları arasında yer aldığı Orlando Magic'i 4-1 mağlup eden Lakers, 7 yıl sonra NBA'in zirvesine çıktı. Kobe ise kariyerinde ilk defa final serisinin MVP'si seçildi.

Fotoğraf: Tolga Adanalı/AA

Lakers, 2009-2010 sezonunda 2 yıl önce finali kaybettiği Celtics'ten 4-3'lük skorla rövanşı aldı. Art arda final serisinin MVP'si seçilen Bryant böylece 5. şampiyonluk yüzüğünü taktı ve kendisinden şüphe edenlere en güzel cevabı verdi.

JORDAN'I YAKALAMA ÇABASI VE SAKATLIKLA GEÇEN YILLAR

İdolü ve sürekli mukayese edildiği Michael Jordan'ın 6 şampiyonluk sayısını geçmek isteyen Bryant, sonraki 2 sezonda Batı Konferansı yarı finalinden ötesini göremedi. 2010-2011 sezonunda Mavericks, sonraki yıl ise Kevin Durant ve Russell Westbrook'lu Oklahoma City Thunder, Kobe'nin hayalinin gerçekleşmesine izin vermedi.

2012 yazında Dwight Howard ve Steve Nash'i kadroya katmasıyla şampiyonluğun favorisi olarak gösterilen Lakers, bir türlü beklenen oyunu sergileyemedi. Kobe, 10 Nisan 2013'te oynadığı 47 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 4 blok ve 3 top çalmalık maçta "5 istatistikte aynı anda bu sayılara ulaşan ilk NBA oyuncusu" olarak tarihe geçti.

Maç başına ürettiği 27,3 sayı, 6 asist ve 5,6 ribauntla takımını sürükleyen Bryant, 2 gün sonra çıktığı Golden State Warriors maçında sol aşil tendonunda meydana gelen yırtık sebebiyle sezonu kapattı ve 8 ay basketboldan uzak kaldı.

Fotoğraf: Erhan Sevenler/AA

2013-2014 sezonunda yeniden formasına kavuşan deneyimli oyuncu, 6 maça çıktıktan sonra 18 Aralık 2013'te sol dizindeki çatlak yüzünden sezonu kapattı.

Kobe, 14 Aralık 2014'teki Minnesota Timberwolves maçında, kariyerinde 32 bin 292 sayısı bulunan Michael Jordan'ı geçerek Kerim Abdülcabbar (38 bin 387) ve Karl Malone'un (36 bin 928) ardından "NBA tarininin en skorer 3'üncü oyuncusu" oldu.

Bryant, 22 Ocak'ta sağ omzundaki kas grubunda oluşan yırtık nedeniyle 2014-2015 sezonunun kalanında forma giyemedi. Kobe, 2014-2015 sezonunda forma giydiği 35 maçta 22,3 sayı, 5,7 ribaunt ve 5,6 asist ortalamalarıyla oynadı.

60 SAYIYLA VEDA ETTİ

Kobe, parkeye son kez adım attığı 13 Nisan 2016'da da sporseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Bryant, Utah Jazz karşısında 101-96 kazandıkları karşılaşmada 60 sayı kaydederek 20 yıllık kariyerine son verdi.

Staples Center'da seyircisi önünde çıktığı kariyerinin son maçında 60 sayı, 4 ribaunt, 4 asistlik performans sergileyen basketbolcu, sahada kaldığı 42 dakika boyunca 50 şut girişiminde bulunarak bu alanda kariyerinin en yüksek sayısına ulaştı.

Fotoğraf: Erhan Sevenler/AA

Kariyerinin 5. en yüksek skorlu maçını oynayan 37 yaşındaki Bryant, 60 sayı barajını aşan en yaşlı NBA oyuncusu olarak tarihteki yerini aldı.

24 AĞUSTOS KOBE BRYANT GÜNÜ

Los Angeles kenti, tamamı Los Angeles Lakers'ta geçen 20 yıllık NBA kariyerine 2015-2016 sezonu sonunda nokta koyan Kobe Bryant'ı unutmadı. Belediye, 2016 yazında yıldız basketbolcuyu onurlandırmak için 24 Ağustos'un "Kobe Bryant Günü" olmasına karar verdi.

Kobe için yapılacak organizasyonun tarihi, oyuncunun kariyeri boyunca giydiği 8 ve 24 numaralı formalardan dolayı "24.08" olarak belirlendi.

KOBE'NİN KARİYERİNİN "EN"LERİ

Kerim Abdülcabbar, Karl Malone ve LeBron James'in ardından NBA tarininin en skorer 4'üncü oyuncusu: 33 bin 643 sayı

Bir maçta 2'nci en fazla sayı atan NBA oyuncusu: 81 sayı

60 sayı atan en yaşlı NBA oyuncusu: 37 yaş, 234 gün

Kariyeri boyunca 40 sayının üstünde skor ürettiği maç sayısı: 135 (60 sayı ve üstü 6, 50 sayı ve üstü 25 maç)

Wilt Chamberlain'den sonra 50 sayı barajını üst üste en fazla geçen NBA oyuncusu: 4 maç (2007'nin mart ayında sırasıyla 65, 50, 60 ve 50 sayı)

NBA sayı kralı: 2005-06 sezonu (35,4) ve 2006-07 sezonu (31,6)

NBA All-Star maçında MVP Ödülü'nü en fazla alan oyuncu: 4 kez (2002, 2007, 2009, 2011) (Bob Pettit ile paylaşıyor)

NBA All-Star maçına üst üste en fazla seçilen oyuncu: 18 kez

NBA All-Star maçı ilk 5'ine en fazla seçilen oyuncu: 16 kez

Bir NBA maçına ilk 5'te başlayan en genç oyuncu: 18 yaş, 158 gün

NBA All-Star maçına ilk 5'te çıkan en genç oyuncu: 19 yaş, 169 gün

