Münih’te ırkçılığa karşı miting ve insan zinciri

Ali ÇARMAN

Münih

Almanya’da ocak, mayıs ve eylül gibi ülke tarihi açısından önemli aylarda ırkçılığa, göçmen düşmanlığına ve savaşa karşı toplumun farklı kesimlerinin katılımlarıyla irili ufaklı eylemler gerçekleştirilir.

Bu önemli tarihlerden biri de 27 Ocak 1945, yani Hitler faşizminin Polonya’da Auschwitz’de bulunan toplama kampının Sovyet birliklerince kurtarıldığı gün, bir diğeri ise 1933’te Hitler’in egemen sınıfların desteğini arkasına alıp iktidara geldiği gün olan 30 Ocak’tır.

Bu tarihlerin yıl dönümlerinde dünyanın dört bir yanında yapılan anma ve kınama eylemleriyle, toplumsal hafıza tazelenerek faşizmin ve faşizme karşı mücadelenin unutulmayacağı vurgulanır.

Öte yandan Irkçı ve Neonazi örgütler Almanya’da devletin desteğini alarak çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu çalışmalar bazen PEGIDA (Batının İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar), bazen de meclise kadar giren AfD partisinin etkinlikleri olarak ortaya çıkıyor.

IRKÇI EYLEME KARŞI ANTİFAŞİST BULUŞMA

PEGIDA, uzun yıllardır Münih şehrinin çeşitli semtlerinde stantlar açarak mitingler yaptı. Bu ırkçı örgütün üyeleri, “Yahudi bayramı” ve 75 yıl önce Kızıl Ordu tarafından Auschwitz kampında tutulanların kurtarılmasının yıl dönümünden sadece bir iki gün önce eylem yapma kararı aldılar.

PEGIDA’nın şehir merkezindeki Sankt-Jakobs meydanında bulunan sinagog ve 2007’de açılan Yahudi Müzesi yakınlarında eylem yapılacağı duyulması üzerine demokratik örgütlenmeler harekete geçti. Kısa süre içinde “Münih renklidir” çağrısıyla faşizm karşıtları cumartesi günü saat 16.00’da sinagog ve müze çevresinde toplanmaya başladılar. Eylem komitesi ve Yahudi toplumu adına yapılan konuşmalarda ırkçılık ve Yahudi düşmanlığı sert bir dille protesto edilerek, önümüzdeki günlerde benzer eylemlerin olacağına dikkat çekildi.

Bin 500’den fazla kişinin katıldığı eylemde “Omas Gegen Rechts/Sağa Karşı Büyükanneler” grubu bir kez dikkatleri çekti. Ayrıca eylemde “Irkçılık ve faşizm bir düşünce olamaz”, “Münih renklidir”, “Yaşasın dayanışma” benzeri dövizler taşındı.

İNSAN ZİNCİRİ OLUŞTURULDU

“Münih renklidir” Derneğinin başkanı Micky Wenngatz, kısa sürede bu kadar insanın buluşmasının, sadece PAGIDA’ya karşı gösteri yapmakla ilgili olmadığını söyledi, “Toplumda dayanışmacı tutumun ne kadar güçlü olduğunu bizlere gösteriyor” dedi.

Eylemin ardından ise insanlar sinagog ve müze etrafında zincir oluşturdu. Ver.di, Sol Parti, Yeşiller ve Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) üyeleri de eylem ve zincire katıldı.

Münih’de ırkçılığa karşı miting ve insan zinciri Fotoğraf: Ali Çarman / Evrensel

Münih’de ırkçılığa karşı miting ve insan zinciri Fotoğraf: Ali Çarman / Evrensel