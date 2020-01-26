İntihar eden Mehmet Keleş'in arabasında Ece Alça öldürülmüş olarak bulundu

İstanbul’da 15 Temmuz Köprüsü’nde arabayla seyir halindeyken kaza yapan Mehmet Keleş, kazanın ardından köprüden atlayarak intihar etti.

Polisler Mehmet Keleş’in arabasında bıçaklanmış bir kadın cesedi buldu. Hayatını kaybeden kişinin Ece Alça olduğu öğrenildi.

Otomobildeki kadını öldürdükten sonra cesedi taşıdığı araçla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen Mehmet Keleş, köprüden atlayarak intihar etti. Edinilen bilgiye göre, otomobille 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen Mehmet Keleş, bir motosikletlinin arkadan çarpmasının ardından aracı durdurdu. Otomobilden inen Keleş, köprü korkuluklarına doğru koşarak kendini aşağı attı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis, kontrol etmek için otomobile yöneldiği sırada bıçaklanarak öldürülmüş bir kadın cesedine rastladı. Yapılan incelemelerde cesedin Ece Alça adlı kadına ait olduğu tespit edildi.

Ece Alça'yı bıçaklayarak öldürdüğü belirlenen Mehmet Keleş'in cesedi Üsküdar açıklarında ortaya çıktı. Polisin olayla ilgili çok yönlü olarak araştırıldığı öğrenildi. (İstanbul/DHA)

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