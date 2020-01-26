İstanbul Üniversitesi, Elazığ Sivrice depremi ön inceleme raporu yayımladı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi, Jeofizik ve Jeoloji Mühendisliği Bölümleri tarafından hazırlanan Elazığ-Sivrice'de meydana gelen depremin Ön İnceleme Raporu yayımlandı.

Raporda depremin Doğu Anadolu fay hattı üzerinde yıkıcı olması beklenen segmentte meydana geldiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, Mühendislik Fakültesi hazırlanan ön inceleme raporunda, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremin, özellikle Sivrice, Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde çok şiddetli hissedildiği belirtildi.

Depremin odak derinliğinin 20 kilometre olarak ölçüldüğü kaydedilen raporda, bu derinliğin, Sivrice depreminin sığ odaklı bir deprem olduğunu gösterdiği aktarıldı.

Raporda, depremin, Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde meydana geldiği belirtilerek, "Depremin Sivrice merkezine uzaklığı yaklaşık 23 kilometredir. Depremin oluş zamanından itibaren 1,9'dan büyük 257 artçı deprem meydana gelmiştir. Kırılan fay doğrultu atımlı sol yönlü bir fay olarak göze çarpmaktadır. Artçı deprem dağılımları da fay düzlemi çözümü ile uyumludur" bilgisine yer verildi. (İstanbul/AA)

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