YHT davasında hakimden skandal sözler: Korkunun ecele faydası yok

Ankara’da 13 Aralık 2018’de 9 kişinin yaşamını yitirdiği Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasına ilişkin, 10 sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ikinci duruşması, Ankara 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Davada söz alan müştekilerden Ayşe Nevin’in “Çok korktum” ifadesine, mahkeme başkanı “Korkunun ecele faydası yok” diyerek yanıt verdi.

Ankara ile Konya arasında sefer yapan YHT ile rayları kontrol için bulunan kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, üçü makinist dokuz kişi yaşamını yitirirken, onlarca kişi de yaralanmıştı. Bir önceki duruşmada tutuklu yargılanan 3 sanıktan hareket memuru Sinan Yavuz ve trafik kontrolörü Emin Ercan Erbey'in tahliyesine karar verilmişti.

“TÜM SORUMLULARDAN ŞİKAYETÇİYİM”

Kimlik tespitinin ardından başlanılan duruşmada, ilk olarak müştekilerin ifadeleri alındı. Kazada yaralanan Hakan Çavdar, “Yaralandığımda kaynaklı iki ay boyunca iş göremez haldeydim. Tüm sorumlulardan şikayetçiyim” dedi. Kazada yaralanan Adem Şahin, Ahmet Elmas ve Aydın Can Akdür, söz alarak sorumlulardan şikayetçi olduklarını söyledi.

HAKİM: BU KADAR KARAMSAR OLMAYIN

Kazada yaralı olarak kurtulan Burcu Borluday da, kazanın ardından ameliyat olduğunu ifade ederek, “Böyle bir sistem kurulmadan önce onay veren en yetkili kişiden şikayetçiyim. Bir yıla yakın psikolojik tedavi aldım. Umarım bizim yaşadığımız kaza tek olur. Bir daha bu trene binmedim. Kimse binmesin, bu tren sistemi baştan yapılsın” dedi.

Araya giren mahkeme başkanının, “Bu kadar karamsar olmayın” demesi dikkat çekti. Konuşmasını sürdüren Borluday, “Kaza sırasında trenin hızı 182 idi. 30’ a yakın yaralı üzerimdeydi. Yaşam mücadelesi verdim. Ümidimi kaybetmedim. Yurt dışında hızlı trene binerim ama bu ülkede asla binmem. Risk analizi dahi yapılmadı. Binmeyin diyorum” uyarısında bulundu.

Kazadan yaralı olarak kurtulan Ayşe Nevin ise, “Diğer kazazedeler gibi çok korktum. Psikolojim bozuldu. İşin kötüsü trene işim gereği bir hafta sonra yine bindim. Ama ilk duruşmadan sonra daha çok korktum” diye konuştu. Bir kez daha araya giren mahkeme başkanı, “Korkunun ecele faydası yok” dedi. Nevin, “İnsan hayatı bu kadar ucuz değil” diyerek, sorumlulardan şikayetçi olduğunu söyledi. (Ankara/MA)

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