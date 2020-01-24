Öldürülen Şehriban Çatı'nın ailesi: Katil en ağır şekilde cezalandırılsın

Mardin’in Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi Nurdağ Caddesi’nde bulunan bir evde 15 Ocak'ta 28 yaşındaki Şehriban Çatı, Mehmet Salih Kırmızıgül adlı erkek tarafından öldürüldü. Olay sonrası Kırmızıgül “kasten insan öldürme” suçundan tutuklandı. Katil zanlısı Kırmızıgül’ün emniyetteki ifadesinde aralarında kıskançlık üzerine tartışma çıktığını ve bu sırada ayağının kayması sonucu Çatı'nın merdivenden düştüğünü ileri sürdü. Ancak polis evde yaptığı aramada Çatı'yı baygın halde kanepe altında buldu ve hastaneye kaldırdı.

Çatı’nın cenazesi ailesinin ikamet ettiği Mersin’in Toroslar ilçesinde bulunan Güneykent Mezarlığı’na defnedildi. Çatı'nın ailesi “olay kesinlikle cinayet” dedi. Kırmızıgül'ü tanımadıklarını aktaran aile aldıkları bir telefon ile kente gelince olayı öğrendiklerini söyledi.

Çatı’nın annesi Nesire Bilmez, kızının yaklaşık 1 ay önce çalışmak üzere Mardin'e gittiğini söyledi.

Kızının taksi ile zanlının evine gittiğini ve içeriye girdikten sonra taksiciyi aradığını söyleyen anne Bilmez, taksicinin de polisi arayarak eve gittiğini söyledi. Şehriban'ın evde baygın halde bulunduğunu belirten Bilmez, hastaneye kaldırılan kızının 2 gün sonra hayatını kaybettiğini ifade etti.

4 YIL ÖNCE BOŞANMIŞTI

Kızının 4 yıl önce eşinden boşandığını ve 4 yaşında bir çocuğu olduğunu aktaran Bilmez, katil zanlısının kızıyla kavga edip, yaralı bir şekilde kanepenin altında sakladığını belirtti. Yaralı kızının zanlı tarafından hastaneye kaldırılmak yerine kanepe altına saklanmasına tepki gösteren anne Bilmez, kadın cinayetlerinin son bulmasını istedi.

“KADINLAR OLARAK ARTIK YETER DİYORUZ”

Çatı'nın ablası Gülşen Bilmez de katil zanlısının kardeşini boğmaya çalışırken, boynunu ve burnunu kırdığını, vücudunda da morlukların olduğunu söyledi. Olayın yeğeninin gözleri önünde yaşandığını aktaran Bilmez, katil zanlısının en ağır cezayı almasını isteyerek, “Kadınlar olarak artık sokaklarda yürümekten korkuyoruz. Bizim canımız ve kanımız gitti. Artık kadınlar olarak yeter ve imdat diyoruz. Sesimizi duysunlar. Bu işin peşini bırakmayacağız. Her tarafta kadın cinayetleri var. Yeter artık son bulsun” ifadelerini kullandı.

POLİS DE YALAN İFADENİN FARKINDA

Çatı'nın ağabeyi Kadir Bilmez, kardeşinin vahşice öldürüldüğünü bundan dolayı da katilin en ağır şekilde ceza almasını istedi. Bilmez, katil zanlısını tanımadıklarını sözlerine ekledi. Bilmez, polislerin kendilerine, “Katil, ayağı kayıp yere düşerek boyun kırıldı, diyor. Biz bu yalanı yutmayız. Kızı bu öldürmüş” dediğini ifade etti. (Mersin/MA)

Kadın cinayetinde öldürülen Şehriban Çatı Fotoğraf: MA

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