Almanya Başbakanı Angela Merkel İstanbul'a geldi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak İstanbul'a geldi.

Merkel'i taşıyan uçak, saat 23.15'te Atatürk Havalimanına indi. Merkel ve beraberindeki heyetin yer aldığı konvoy, yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı. İstanbul'da bir dizi temasta bulunması beklenen Merkel'in, Erdoğan'la görüşmesinde Almanya'nın temmuz ayı itibarıyla başlayacak AB Dönem Başkanlığı çerçevesinde, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, katılım süreci, Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi konularının ele alınması bekleniyor.

Görüşmelerde ayrıca Libya ve Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor. (İstanbul/AA)

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