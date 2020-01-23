23 Ocak 2020 14:57

Merkel'in İstanbul'a gelişi öncesinde Çavuşoğlu'dan mülteci şantajı

Almanya Başbakanı Merkel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek üzere İstanbul'a gelmesinin öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "mülteci şantajını" tekrar masaya sürdü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu AA muhabirine sırıtarak görüş verirken

Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

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    Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere İstanbul'a geliyor. Ziyaret öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği ve Almanya'ya mülteci anlaşmasını anımsatarak "Avrupa Birliği ne yaptı? Avrupa Birliği 2016 yılının sonunda 3 milyar avro, 2018'in sonunda da 3 milyar avro daha ödemeye söz vermişti. Şu anda 2020'deyiz ve hâlâ ilk 3 milyar avronun tamamı elimize ulaşmış değil" şeklinde konuştu. Çavuşoğlu AB'nin mutabakata uymaması nedeniyle Türkiye'nin sınırlarını açarak mültecileri Avrupa'ya gönderebileceğini ancak bunu yapmadıklarını söyledi.

    İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Merkel, Türkiye’deki mültecilerin Avrupa’ya yönelmesi konusunu gündeme getirecek. Türkiye hâlihazırda yaklaşık dört milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor. Merkel’in Erdoğan ile görüşmesinde 2015 yılında Türkiye-AB arasında imzalanan “Mülteci Anlaşması”nın da ajandasında yer alacağı belirtiliyor. Alman Başbakan’ın bu anlaşmanın korunması gerektiğine dikkat çekeceği, Erdoğan’ın ise yine aynı anlaşma kapsamında AB’nin Türkiye’ye vize serbestisi, Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesi ve AB’ye katılım için yeni fasılların açılması gibi taahhütleri hatırlatacağı ifade ediliyor. Ziyaret çerçevesinde Merkel ve Erdoğan’ın Türk Alman Üniversitesi kampüsünün açılışına katılması bekleniyor.                                      

    Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye ziyareti öncesi Bild gazetesine konuşan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,  Doğu Avrupa ülkelerinin mülteciler konusundaki itirazları nedeniyle Almanya'nın zor durumda olduğunu bildiklerini, ancak kendilerine verilen diğer sözlerin de tutulmadığını söyledi. Gümrük Birliği'nin genişletilmediğini ve AB ile katılım müzakerelerinde de yeni bir faslın açılmadığını belirten Çavuşoğlu, ancak vize muafiyeti konusunda altı noktanın henüz tamamlanmadığını ve bu konuda da Türkiye'nin yapması gerekenler olduğunu dile getirdi. Çavuşoğlu, "Türkiye ve AB arasındaki işbirliğinin iyi bir örneği olduğu için her şeye rağmen anlaşmanın devamından yanayız" şeklinde sözlerini sürdürdü.

    "KENDİ BÜTÇEMİZDEN 40 MİLYAR AVRO HARCADIK"

    AB'nin mutabakata uymaması nedeniyle Türkiye'nin sınırlarını açarak mültecileri Avrupa'ya gönderebileceğini, ancak bunu yapmadıklarını belirten Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyine düzenledikleri operasyonlardan sonra ise Türkiye aleyhine "Suriyeli mültecileri bu bölgelere göndererek bölgenin demografik yapısını değiştirmek istediği" propaganda yapıldığını söyledi. Çavuşoğlu sözlerini "Peki siz olsaydınız ne yapardınız? Destek almıyoruz ve mülteciler için kendi bütçemizden 40 milyar avrodan fazla harcadık. Bu her ekonomi için ciddi bir rakam" diye konuştu.

    Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği operasyonlardan sonra toplamda Türkiye'den yaklaşık 400 bin Suriyeli mültecinin geri gönderildiğini söyledi. (HABER MERKEZİ)

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