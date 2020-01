SES, ölüm orucundaki Grup Yorum üyelerinin durumuna dikkat çekti

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), ölüm orucundaki Grup Yorum üyelerini ziyaret etti; ardından da Taksim'de bulunan SES Şişli Şube binasında basın toplantısı düzenledi. "Grup Yorum üyelerinin yaşaması için ses veriyoruz" pankartının asıldığı toplantı salonunda basın açıklamasını SES Genel Başkanı İbrahim Kara okudu.

Konser yasaklarının kaldırılması, İdil Kültür Merkezi’ne yönelik baskınların son bulması, tutuklu Grup Yorum üyelerinin serbest bırakılması ve açılan davaların düşürülmesi talebiyle başlatılan açlık grevini ölüm orucuna çeviren Grup Yorum üyelerinin durumuna dikkat çeken Kara: "Her zaman yaşamdan yana olan ve yaşam hakkını savunan, insan yaşamını her türlü kavram ve kaygıdan bağımsız olarak ele alan ve her şeyin merkezine insan yaşamını ve sağlığını koyarak şekillendiren Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri olarak; yaşam hakkını sonlandıran eylem biçimlerini doğru bulmadığımızı bir kez daha ifade etmek isteriz." dedi.

"BAĞIMSIZ BİR HEYETİN CEZAEVLERİNE ZİYARETLERDE BULUNMASINA İZİN VERİLSİN"

Kara, açlık grevi ve ölüm orucu eylemlerinin olduğu dönemlerde sağlıkçıların da içerisinde yer aldığı bağımsız heyetlerin cezaevlerini ziyaretine izin verilmemesinin kamuoyunun haklı olarak kaygılanmasına neden olduğunu söyleyerek: "Silivri Cezaevi'nde tutulan İbrahim Gökçek’in moral durumunun iyi olmasına karşılık vücut ağırlığının 47 kiloya kadar düştüğü, aşırı zayıflamaya bağlı olarak kaslarında zayıflıkların ortaya çıktığı, İzmir Şakran Cezaevi'nde tutulan, adil yargılama talebiyle başlattığı açlık grevi eylemini ölüm orucuna çeviren Mustafa Koçak’ın sağlık durumunun da giderek bozulduğu, yoğun kilo kaybı yaşadığı; Silivri Cezaevi'nde tutulan Barış Yüksel ve Ali Aracı’nın 24 Aralık’ta açlık grevine ara vermelerinin sonrasında tıbbi bakım (el ve ayaklarından kelepçeli bir şekilde hastaneye sevk edilmeleri, hastanede de karyolaya yine el ve ayaklarından zincirli bir şekilde damardan beslenmeleri; kalabalık, sigara içilen ortamlarda tutulmaları vb.) ve beslenme (yeterince su verilmemesinin yanı sıra uygun, diyet beslenme yerine sağlık durumlarına uygun olmayan acılı, baharatlı ve salçalı yemekler verilmesi vb.) konusunda sıkıntılar yaşadıkları, ailelerden ve avukatlardan aldığımız kısıtlı bilgiler arasındadır." diye konuştu.

HELİN BÖLEK'İN DURUMUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

SES Merkez Yönetim Kurulu'nun, açlık grevi eylemini ölüm orucuna çeviren Helin Bölek’i evinde ziyaret ettiğini belirten Kara: "Açlık grevine ölüm orucuyla devam eden ve bu eylemi 217 gündür sürdüren Helin Bölek’in, 75 kilodan 45 kiloya düştüğü, sıvı alımında azalma, ışık ve koku hassasiyetinin yanı sıra uyku bozukluğu, epilepsi ve nevrit atakları, nistagmus, denge bozukluğu, desteksiz yürüyememe, baş ağrısı, üriner problemler, nabız basıncında azalma, akciğer seslerinde azalma, bağırsak seslerinde azalma, yaygın hassasiyet, kas ve eklem ağrıları, alt ekstremitelerde daha belirgin olmak üzere güç kaybı, ödem, tırnaklarda kırılma, ciltte hassasiyet, renk değişikliği, tonus azalması, saç dökülmesi ve halsizlik problemleri yaşadığı tespit edilmiştir." dedi.

"YARIN ÇOK GEÇ OLABİLİR"

Son olarak Kara şunları aktardı: "Grup Yorum üyelerinin tutuklanmalarına ve faaliyetlerinin engellenmesine gerekçe olarak sunulan, bu faaliyetlerin yasadışı örgütlerle ilişkili olduğu iddiası örgütlenme-ifade özgürlüğünün kısıtlanmasının yanı sıra antidemokratiktir. Daha fazla zaman kaybetmeden ve geçmiş dönemlerde yaşanan benzer süreçlerde olduğu gibi can kaybı yaşanmadan, siyasi iktidarı mevcut yasalarda da yer alan temel hak ve özgürlükleri içeren talepler çerçevesinde adım atmaya, ölüm orucu sürecine giren tutuklu ve hükümlülerle görüşmeler yapmaya davet ediyoruz.Yarın çok geç olabilir." (HABER MERKEZİ)

