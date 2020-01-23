23 Ocak 2020 16:31

SES, ölüm orucundaki Grup Yorum üyelerinin durumuna dikkat çekti

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, ölüm orucundaki Grup Yorum üyelerinin sağlık durumuna dikkat çekti.

SES üyeleri ölüm orucundaki Grup Yorum üyelerinin durumuna dikkat çekti

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), ölüm orucundaki Grup Yorum üyelerini ziyaret etti; ardından da Taksim'de bulunan SES Şişli Şube binasında basın toplantısı düzenledi.  "Grup Yorum üyelerinin yaşaması için ses veriyoruz" pankartının asıldığı toplantı salonunda basın açıklamasını SES Genel Başkanı İbrahim Kara okudu.

    Konser yasaklarının kaldırılması, İdil Kültür Merkezi’ne yönelik baskınların son bulması, tutuklu Grup Yorum üyelerinin serbest bırakılması ve açılan davaların düşürülmesi talebiyle başlatılan açlık grevini ölüm orucuna çeviren Grup Yorum üyelerinin durumuna dikkat çeken Kara: "Her zaman yaşamdan yana olan ve yaşam hakkını savunan, insan yaşamını her türlü kavram ve kaygıdan bağımsız olarak ele alan ve her şeyin merkezine insan yaşamını ve sağlığını koyarak şekillendiren Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri olarak; yaşam hakkını sonlandıran eylem biçimlerini doğru bulmadığımızı bir kez daha ifade etmek isteriz." dedi.

    "BAĞIMSIZ BİR HEYETİN CEZAEVLERİNE ZİYARETLERDE BULUNMASINA İZİN VERİLSİN"

    Kara, açlık grevi ve ölüm orucu eylemlerinin olduğu dönemlerde sağlıkçıların da içerisinde yer aldığı bağımsız heyetlerin cezaevlerini ziyaretine izin verilmemesinin kamuoyunun haklı olarak kaygılanmasına neden olduğunu söyleyerek: "Silivri Cezaevi'nde tutulan İbrahim Gökçek’in moral durumunun iyi olmasına karşılık vücut ağırlığının 47 kiloya kadar düştüğü, aşırı zayıflamaya bağlı olarak kaslarında zayıflıkların ortaya çıktığı, İzmir Şakran Cezaevi'nde tutulan, adil yargılama talebiyle başlattığı açlık grevi eylemini ölüm orucuna çeviren Mustafa Koçak’ın sağlık durumunun da giderek bozulduğu, yoğun kilo kaybı yaşadığı; Silivri Cezaevi'nde tutulan Barış Yüksel ve Ali Aracı’nın 24 Aralık’ta açlık grevine ara vermelerinin sonrasında tıbbi bakım (el ve ayaklarından kelepçeli bir şekilde hastaneye sevk edilmeleri, hastanede de karyolaya yine el ve ayaklarından zincirli bir şekilde damardan beslenmeleri; kalabalık, sigara içilen ortamlarda tutulmaları vb.)  ve beslenme (yeterince su verilmemesinin yanı sıra uygun, diyet beslenme yerine sağlık durumlarına uygun olmayan acılı, baharatlı ve salçalı yemekler verilmesi vb.) konusunda sıkıntılar yaşadıkları, ailelerden ve avukatlardan aldığımız kısıtlı bilgiler arasındadır." diye konuştu.

    HELİN BÖLEK'İN DURUMUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

    SES Merkez Yönetim Kurulu'nun, açlık grevi eylemini ölüm orucuna çeviren Helin Bölek’i evinde ziyaret ettiğini belirten Kara: "Açlık grevine ölüm orucuyla devam eden ve bu eylemi 217 gündür sürdüren Helin Bölek’in, 75 kilodan 45 kiloya düştüğü, sıvı alımında azalma, ışık ve koku hassasiyetinin yanı sıra uyku bozukluğu, epilepsi ve nevrit atakları, nistagmus, denge bozukluğu, desteksiz yürüyememe, baş ağrısı, üriner problemler, nabız basıncında azalma, akciğer seslerinde azalma, bağırsak seslerinde azalma, yaygın hassasiyet, kas ve eklem ağrıları, alt ekstremitelerde daha belirgin olmak üzere güç kaybı, ödem, tırnaklarda kırılma, ciltte hassasiyet, renk değişikliği, tonus azalması, saç dökülmesi ve halsizlik problemleri yaşadığı tespit edilmiştir." dedi.

    "YARIN ÇOK GEÇ OLABİLİR"

    Son olarak Kara şunları aktardı: "Grup Yorum üyelerinin tutuklanmalarına ve faaliyetlerinin engellenmesine gerekçe olarak sunulan, bu faaliyetlerin yasadışı örgütlerle ilişkili olduğu iddiası örgütlenme-ifade özgürlüğünün kısıtlanmasının yanı sıra antidemokratiktir. Daha fazla zaman kaybetmeden ve geçmiş dönemlerde yaşanan benzer süreçlerde olduğu gibi can kaybı yaşanmadan, siyasi iktidarı mevcut yasalarda da yer alan temel hak ve özgürlükleri içeren talepler çerçevesinde adım atmaya, ölüm orucu sürecine giren tutuklu ve hükümlülerle görüşmeler yapmaya davet ediyoruz.Yarın çok geç olabilir." (HABER MERKEZİ)

    Grup Yorum üyelerinin aileleri: Her dakika kritik öneme sahip

    Grup Yorum üyelerinin aileleri: Her dakika kritik öneme sahip

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    KESK: OHAL Komisyonu lağvedilmeli
    SONRAKİ HABER

    Norveç'te FrP, sağ koalisyon hükümet ortaklığından çekildi
    YAZARLAR
    A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    “Bedel ödetmek” ve “bedel ödemek!”

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Libya seferinde Berlin durağı

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Metalde greve doğru

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    ÇHD Genel Kurulu

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Destanlar değişmez

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Futbolun içinde bazı şeyler de olmasın
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAMBanggood indirim kuponu
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Metal sektöründe patronlar kârına kâr katarken işçinin ücreti eridi
    Metal sektöründe patronlar kârına kâr katarken işçinin ücreti eridi

    Birleşik Metal-İş'in açıkladığı “Metal İşçisinin Gerçeği” raporu, işçi başına üretimin ve kârlılığın katlandığını fakat işçi ücretlerinin eridiğini ortaya koydu.

    Renault yönetimi, iş bırakma eylemi yapan işçileri tehdit etti
    Renault yönetimi, iş bırakma eylemi yapan işçileri tehdit etti

    Renault işçilerinin Türk Metal’in çağrısıyla bir saatlik iş bırakma eylemi yapmasının ardından fabrika yönetimi işçileri tehdit etti.

    Jeofizik uzmanından deprem uyarısı: Yerel yönetimler hızlıca adım atmalı
    Jeofizik uzmanından deprem uyarısı: Yerel yönetimler hızlıca adım atmalı

    Manisa ve Ankara’da art arda meydana gelen deprem sonrası uyarıda bulunan Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Sinancan Öziçer yerel yönetimler hızlıca adım atması gerektiğini söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    Manisa'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
    Manisa'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam etti.

    CHP’li İlgezdi: Böyle giderse DT’de oyun sahnelenmeyecek
    CHP’li İlgezdi: Böyle giderse DT’de oyun sahnelenmeyecek

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Devlet Tiyatroları kadrolarındaki erimeye dikkat çekti: Böyle giderse oyunlar sahnelenemeyecek.

    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ilişkin kayyum kararı Danıştay'a taşındı
    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ilişkin kayyum kararı Danıştay'a taşındı

    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde kayyum atanmasının yürütmesini durduran ancak itiraz üzerine kararı geri çeken Ankara 2'nci İdare Mahkemesinin kararı Danıştay'a taşındı.

    Akwel işçileri, işten atmaya karşı iş bırakma eylemini sürdürdü
    Akwel işçileri, işten atmaya karşı iş bırakma eylemini sürdürdü

    Bursa’da sendikalaşma mücadelesi yürütülen Akwel’de işçiler, bir arkadaşlarının işten çıkarılması üzerine başlattıkları üretimi durdurma eylemini sürdürüyor.

    İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu: Metal işçilerinin yanındayız
    İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu: Metal işçilerinin yanındayız

    İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu, patron sendikası MESS’in dayatmalarına karşı mücadele eden metal işçilerine destek açıklaması yaptı.

    Hava ve yağmur tanrısının evi maden ocaklarının tehdidi altında
    Hava ve yağmur tanrısının evi maden ocaklarının tehdidi altında
    Dersimli Ozan Mehmet Çapan’ın hayatı belgesele taşındı
    Dersimli Ozan Mehmet Çapan’ın hayatı belgesele taşındı
    Orhan Kemal'in 12 yıl yaşadığı ev, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya
    Orhan Kemal'in 12 yıl yaşadığı ev, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya
    GÜNCELLENDİ
    Vladimir İlyiç Ulyanov Lenin kimdir?
    Vladimir İlyiç Ulyanov Lenin kimdir?
    Ecinniler yayın hayatına başladı
    Ecinniler yayın hayatına başladı
    Sevdiğimize nasıl veda ederiz?
    Sevdiğimize nasıl veda ederiz?
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Jeofizik uzmanından deprem uyarısı: Yerel yönetimler hızlıca adım atmalı
    Jeofizik uzmanından deprem uyarısı: Yerel yönetimler hızlıca adım atmalı

    Manisa ve Ankara’da art arda meydana gelen deprem sonrası uyarıda bulunan Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Sinancan Öziçer yerel yönetimler hızlıca adım atması gerektiğini söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    Manisa'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
    Manisa'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam etti.

    Hava ve yağmur tanrısının evi maden ocaklarının tehdidi altında
    Hava ve yağmur tanrısının evi maden ocaklarının tehdidi altında

    Bafa Gölü kıyısında uzanan Beşparmak Dağları’ndaki antik kalıntılar ve kaya resimleri, bölgede faaliyet yürüten maden ocaklarının tehdidi altında.

    İzmir'de kitle örgütlerinden Evrensel'e destek: Evrensel doğru yaptığı için hedefte
    İzmir'de kitle örgütlerinden Evrensel'e destek: Evrensel doğru yaptığı için hedefte

    Basın İlan Kurumunun Evrensel’e uyguladığı keyfi ceza ve engellemelere, İzmir’deki kitle örgütleri temsilcileri verdikleri destek mesajlarıyla tepki gösterdi.

    Mimarlar Odası Denizli Şube Başkanı Alayont: Tarihi taş binalara sahip çıkılmalı
    Mimarlar Odası Denizli Şube Başkanı Alayont: Tarihi taş binalara sahip çıkılmalı

    Denizli'de günümüze kalan taş binaların yıkılma tehlikesine karşı endişesini dile getiren Mimarlar Odası Denizli Şube Başkanı Serdar Alayont, tarihi değerlere sahip çıkma çağrısı yaptı.

    Buca'da eski eşi tarafından katledilen Büşra Yabaşkul’u kadınlar uğurladı
    Buca'da eski eşi tarafından katledilen Büşra Yabaşkul’u kadınlar uğurladı

    İzmir'in Buca ilçesinde eski eşi tarafından katledilen Büşra Yabaşkul, kadınların dayanışma sloganlarıyla toprağa verildi.