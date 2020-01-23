ABD’ye girmeye çalışan yüzlerce mülteci sınırda sıkışıp kaldı

ABD’ye ulaşmaya çalışan yüzlerce Orta Amerikalı mülteci, Meksika-Guatemala sınırında sıkışıp kaldı. Meksika'da polis, El Salvador, Honduras, Nikaragua ve Guatemala gibi ülkelerden ABD’ye gitmek için sınırı geçmeye çalışan 2 bin mültecinin geçişine izin vermedi.

AA’nın aktardığına göre, Ulusal Göç Enstitüsü tarafından Tabasco ve Chiapas eyaletlerine doğru gelen yaklaşık 2 bin mülteciye polis engel oldu. İçişleri Bakanlığı, Tabasco’da 1300 ve Chiapas’ta da 800 mültecinin durdurulduğunu açıklarken, mültecilerin Aile Entegre Gelişim Sistemi (DIF) kapsamında bakımlarının yapılacağını ifade etti. Ayrıca, yetkililer, Orta Amerika ülkelerinden her 30 dakikada bir 30 ila 35 mültecinin geldiğini aktardı.

Orta Amerika’daki sefalet ve çete şiddetinden kaçan diğerleri gibi aynı sorunları dile getiren Enamorado, Washington Post’a, sınırı geçmekle ilgili “Bu hepimizin rüyası, çünkü ülkemiz artık yaşanabilir değil” diye konuştu. Meksika-Guatemala sınırında sıkışıp kalan mültecilere ilişkin attığı Twitter gönderisinde ABD Başkanı Trump, “Üzgünüm, gelirseniz anında geri gönderileceksiniz!” yorumunda bulundu.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrar, yaptığı açıklamada, mültecileri sığınma başvurusunda bulunabilecekleri, Meksika’da geçici çalışma izni alabilecekleri veya ülkelerine geri dönebilecekleri şeklinde 3 seçenek sunmuştu. (DIŞ HABERLER)

ABD'ye gitmek için yola çıkan binlerce mülteci Meksika sınırında