ABD'ye gitmek için yola çıkan binlerce mülteci Meksika sınırında

Denizli Ekmek ve Gül: Seda’nın ölümü kreş talebinin önemini gösterdi

Denizli Ekmek ve Gül Kadın Grubu, sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını kaybeden 13 yaşındaki Seda Kesikbaş’ın ölümü ile kreş talebinin öneminin bir kez daha ortaya çıktığına dikkat çekti.