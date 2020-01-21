21 Ocak 2020 01:37
ABD'ye gitmek için yola çıkan binlerce mülteci Meksika sınırında
El Salvador, Honduras, Nikaragua ve Guatemala'dan ABD'ye gitmek üzere yola çıkan mülteciler, Meksika sınırına ulaştı.
Fotoğraf: AA
Orta Amerika ülkeleri El Salvador, Honduras, Nikaragua ve Guatemala'dan ABD'ye gitmek üzere yola çıkan mülteciler, Meksika sınırına ulaştı. Çoğunluğunu Honduraslıların oluşturduğu mülteciler, Guatemala'nın Meksika sınırındaki Suchiate Nehri üzerinden Meksika'ya geçmeye çalıştı.
Ülkelerindeki şiddet, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlardan kaçan binlerce mültecinin yolculuğu sürüyor. AA'nın haberine göre, Guatemala'nın Meksika sınırındaki Tecun Uman kentine ulaşan mülteciler, Meksikalı güvenlik güçlerinin kapattığı Hidalgo sınır kapısına vardı.
(DIŞ HABERLER)
ABD, mültecileri nereye gittiklerini söylemeden uçakla Guatemala'ya gönderiyor
Reklam