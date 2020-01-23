Renault yönetimi, iş bırakma eylemi yapan işçileri tehdit etti

Türk Metal’in çağrısıyla önceki gün yapılan bir saatlik iş bırakma eylemi patronları rahatsız etti. Eylemin ardından Oyak Renault yönetimi işçileri tehdit eden mesaj yayınladı.

İnsan Kaynakları Direktörlüğü imzasıyla yayınlanan mesajda, “Fabrikamızda 22 Ocak 2020 tarihinde 15.30 ile 16.30 saatleri arasında Türk Metal sendikasının çağrısıyla bazı çalışanlarımız ülkemizdeki sendikal hakları düzenleyen yasa ve yönetmeliklere aykırı, iş barışını zedeleyecek şekilde eylemlerde bulunmuştur... Bu tür eylemlerin kabulü mümkün değildir. Çalışma ortamını etkileyen bu tür eylemler karşısında, yasaların bize vermiş olduğu haklar ve yetkiler çerçevesinde gerekli aksiyonları alacağımızı bildirmek isteriz” dendi.

Mesajı Metal İşçilerinin Sesi facebook sitesinden duyuran işçiler, “Açlık ve sefalet dayatmaları devam ederse iş barışı o zaman bozulacak” dedi.

Türk Metal bugün de aynı saatler arasında iş bırakma eylemi yapılacağını duyurmuştu. (Bursa/EVRENSEL)

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