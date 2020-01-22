Sevda Gürler'in katili dördüncü duruşmada tahliye edildi

İstanbul Esenyurt'ta eşi Sevda Gürler'i öldüren Bahadır Gürler, yargılandığı davanın 4’ncü duruşmasında “akıl sağlığının yerinde olmadığı” iddiasıyla tahliye edildi.

Gürler’in yargılandığı davanın ilk duruşması Bakırköy 6.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmüştü. Duruşmada sanık, emniyet sorgusunda verdiği ifadeyi yinelerken, olay anını hatırlamadığını iddia etmişti.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde 15 gün tedavi gördüğünü ve bir yıl ilaç kullandığını öne süren sanık Gürler, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için adli tıp kurumuna (ATK) sevk edilmişti.

Davanın 4’üncü duruşmasında gelen ATK’nin hazırladığı raporda Bahadır Gürler'in akıl sağlığının yerinde olmadığı, bu sebeple de cezai görüşünün olmadığı savunuldu.

CEZA VERİLMEMESİ İSTENDİ

Raporun gelmesinin ardından mütalaasını açıklayan savcı, sanığın olay anında akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin sonuçlarını algılayamadığını söyledi. Sanık Gürler'in davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azalmış olduğunu ifade eden savcı, sanığa ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti de ATK raporunu dikkate alarak sanığın akıl hastaları için yüksek güvenlikli sağlık kurumlarından birinde korunmasına ve tedavi edilmesine karar vererek tahliyeye hükmetti.

Heyet, ATK raporuna karşı tarafların savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı erteledi.

İDDİANAME HAKKINDA

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Sevda Gürler ile sanık Bahadır Gürler’in 4 yıldır evli olduğu belirtildi. 28 Eylül 2019 tarihinde Bahadır Gürler’in Sevda Gürler’i korkuluklara doğru iterek, kasten ölümüne neden olduğunun kaydedildiği iddianamede, sanık Güler'in “Eşi kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti. (İstanbul/MA)