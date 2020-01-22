Bekçilere gözaltı ve kimlik sorma yetkisi veriliyor

AKP, çarşı ve mahalle bekçilerine kimlik sorma ve adli görevler verilmesini içeren kanun teklifini TBMM'ye e sundu.

Yargıdan çıkan ‘mahalle bekçileri kimlik soramaz" kararları üzerine AKP harekete geçti. AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, çarşı ve mahalle bekçilerine ‘halka yardım, vatandaşlardan kimlik sorabilme ve adli görevler verilmesini’ de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sunduklarını açıkladı.

JANDARMAYLA DA ÇALIŞABİLECEKLER

Kanun teklifi 18 maddeden oluşuyor. Bekçiler, ‘olay çıktığı zaman’ sorumluları gözaltına alıp, genel kolluk kuvvetine bildirecek. Bekçiler daha önce polisle beraber çalışıyordu; düzenleme ile jandarma ile de çalışma imkânı geliyor.

Ayrıca ‘müdahalede bulunmak, suç mahallindeki kanıtları muhafaza altına almak, delillerin kaybolmamasını sağlamak, ortadan kaldırılmasını engellemek’ de bekçilerin görevleri arasında olacak.

İzmir Bornova'da iki genç ve mahalle bekçileri arasında yaşanan tartışma geçen günlerde yargıya taşınmıştı. Davaya bakan İzmir 35. Asliye Mahkemesi, emsal bir karar vererek, iki gence bir saat içerisinde iki defa kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçileri haksız bulmuştu. Kararda, "Görevi vatandaşın huzurunu sağlamak olan görevlinin, makamını vatandaşın huzurunu bozmak için kullandığı belirlenmiştir" ifadelerine yer verilmişti.

Vatandaşın tahrik edildiğini belirten mahkeme, "Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun polislere verdiği kimlik sorma ve kaba üst araması yapma yetkisi bekçilere verilmemiştir" hükmüne varmıştı. (HABER MERKEZİ)

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