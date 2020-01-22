Akwel’de işçiler, işten atmalara karşı üretimi durdurdu

Uğur ÖKDEMİR

Bursa

Bursa’da kurulu Akwel fabrikasında sendikalaşan bir işçi daha işten çıkarılınca üretim durdu. Yaklaşık iki aydır Akwel Otomotiv’de örgütlenme çalışmasını sürdüren Türk Metal Sendikası çoğunluğu sağladı. Fakat Akwel patronu sendikanın sağladığı çoğunluğu tanımayarak işçi çıkarımına gitti.

Patronun tutumunu vardiya giriş ve çıkışlarda alkışlar ve sloganlarla protesto eden işçiler, işten atılan arkadaşları için üretimi durdurdu. Gece vardiyası mesaisindeki işçiler servislere binmeyip fabrikada kalarak sabah vardiyasıyla birleşip yemekhanede oturma eylemine başladı.

Akwel yönetimi, sesli anonslar yaparak vardiyası biten işçilerin servislere binip evlerine gitmesini isterken bir yandan da yemekhanede oturan işçilerin fotoğraflarını ve videolarını çekmeye başladı.

İşçiler yemekhanede oturarak yönetime yemek yedirmeyeceklerini ve işten atılan arkadaşları tekrar iş başı yapana kadar üretimi durdurduklarını söyledi.

Fabrika önünde işçilere seslenen Türk Metal Sendikası Osmangazi Şube Başkanı Mesut Erdem; “Anayasal hakkımızı kullanıyoruz. Toplu sözleşme yapmak için yeterli çoğunluğumuz var. Çalışma Bakanlığından belgemiz geldi fakat işveren ve işveren vekilleri sadece toplu sözleşme yapmamızı uzatmak için kendince uyduruk hikayelerle hakkımızı gasbetmeye çalışıyor. Şimdi içeri girip işten atılan arkadaşımız iş başı yapana kadar üretim yapmayacağız. Yıllar önce bu fabrika 50 kişiyle kuruldu, yıllar içinde büyüdüler iki fabrika oldular. Peki biz büyüdük mü? Toplu sözleşme hakkımız engellenmek isteniyor. Bu hakkımız tanınana kadar eylemlerimiz devam edecek. Aldığımız maaşla geçinebilecek durumda değiliz. Biz ürettik, onlar kazandı. Artık parasını alırsak üretiriz, alamazsak üretmeyeceğiz. Artık üretimi durduran eylemlerimiz olacak” dedi. (Bursa/EVRENSEL)

Türk Metal Sendikası, Akwel'de işten atmalara karşı fabrika önünde eylem yaptı