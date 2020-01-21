Lübnan'da yeni hükümet kuruldu: Halk sokakları terk etmiyor

Lübnan'da halk protestosu sonrası 29 Ekim’de istifa eden hükümetin yerine Hizbullah’a yakın olan Hassan Diyab başbakanlığında yeni hükümet kuruldu. Şii Hizbullah örgütü ve siyasi müttefiklerinin desteğiyle hükümeti kurma görevini alan Hassan Diyab'ın, Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çıkmasıyla eş zamanlı eylemler de devam ediyor. Diyab'ın saraya çıkmasıyla halk Meclis binası önünde toplandı.

AA'da yer alan habere göre, protestolar sonrası 29 Ekim’de istifa eden hükümetin yerine Hizbullah’a yakın olan Hassan Diyab başbakanlığında yeni hükümet kuruldu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Diyab ve Meclis Başkanı Nebih Berri'yi makamında kabul etti. Diyab, kabul sırasında kabine üyelerinin isimlerinin yer aldığı listeyi Cumhurbaşkanı Avn'a sundu.

ONLARCA KİŞİ MECLİS BİNASI ÖNÜNDE TOPLANDI

Hassan Diyab'ın Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çıkmasının hemen ardından başkent Beyrut'un merkezindeki Meclis binasının önünde onlarca kişi toplandı. Beyrut ve diğer bazı kentlerde de protestolara katılanlar yolları kapattı.

Halk, Hizbullah ve siyasi müttefiklerini temsil ettiği gerekçesiyle, duyurulması beklenen kabineyi reddediyor.

Ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikaları nedeniyle 29 Ekim 2019'da istifa eden Başbakan Saad el-Hariri, yeni hükümet kurulana kadar görevine devam ediyor.

Lübnan'da halk, 1975-1990 yılları arasında yaşanan iç savaştan sonra yönetimi paylaşan mevcut siyasi grupların oluşturduğu Hariri'nin hükümeti yerine, bağımsız teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor. (DIŞ HABERLER)

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