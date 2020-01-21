Amed Şehir Tiyatrosu oyuncuları dayanışma kampanyası başlattı

Amed Şehir Tiyatrosu oyuncuları, daha büyük bir mekana duydukları ihtiyaçla yeni bir sahne inşa etmek için dayanışma kampanyası başlattı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ilk kayyum atamasının yapıldığı 2016 yılında, belediye bağlı Şehir Tiyatrosu bünyesinde yer alan birçok sanatçının sözleşmesi feshedildi. Buna rağmen sanatlarını icra etmekten geri durmayan 15 oyuncu, şubat 2017’de kendi çabaları ile 82 koltuk kapasiteli Amed Şehir Tiyatrosunu kurdu.

Kısıtlı imkanlara rağmen çalışmalarını burada sürdüren oyuncular, geçen 3 yılda her hafta sonu 2 Kürtçe oyun sahneleyip seyircilerle buluştu. Yine İstanbul, Ankara, Van ve Batman’dan gelen Türkçe ve Kürtçe alternatif tiyatro gruplarıyla sahnelerini paylaştı. Her biri 9 gün süren 3 tiyatro festivali düzenleyen ekip, özel film gösterimleri, söyleşiler, workshoplar, dinletiler ve sergiler organize etti.

Amed Şehir Tiyatrosunu çekim merkezi haline dönüştürmeyi başaran oyuncular, seyirci talebi karşısında daha büyük bir mekana ihtiyaç duyuyor.

Oyuncular bu ihtiyacı karşılamak üzere 540 metrekare kullanım alanına sahip bir mekan kiraladı ve dönüştürmek için projelendirdi. Kurulacak yeni mekanda 160 kişilik tiyatro ve sinema salonu, 70 metrekarelik bir sahne, aynı salonun hareketli duvarı açıldığında 200 kişilik konser alanı, 75 metrekarelik sergi alanı ve yine 45 metrekarelik bir workshop alanı yer alacak.

Başlanan inşaatı tamamlamaya maddi güçleri yetmeyen oyuncular, bu yüzden bir dayanışma kampanyası başlattı.

Kampanyaya destek verenler, yapılan katkı oranında çeşitli ayrıcalıklara da sahip olacak.

Destek vermek isteyenler, kampanyaya ve detaylarına bu linkten ulaşabilir: https://fongogo.com/Project/amed-sehir-tiyatrosu-yeni-sahne-projesi-5

(KÜLTÜR SERVİSİ)

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