Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu Bilim ve Sanat Vakfına kayyum atandı

Kurucuları arasında Ahmet Davutuoğlu’nun bulunduğu Bilim ve Sanat Vakfına kayyum atandı. Gazete Duvar'da yer alan habere göre Vakıflar Genel Müdürlüğünden gelen üç kişilik geçici kayyum heyeti, Bilim Sanat Vakfının (BSV) yönetimini devraldı.

BSV, 1986 yılında Mustafa Özel, Murat Ülker, Fikri Gökbörü Kançal ve Ahmet Davutoğlu gibi isimler tarafından kuruldu. Daha önce de vakfa ait İstanbul Şehir Üniversitesinin yönetimine el konulmuştu. (HABER MERKEZİ)

Faaliyet izni durdurulan Şehir Üniversitesi, Marmara Üniversitesine devredildi