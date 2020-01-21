Tartışma bahanesiyle boşandığı eşini bacaklarından vurdu
Adapazarı'nda Furkan A. isimli erkek bir süre önce boşandığı eşi Canan Buse K.’yi, tabanca ile bacaklarından vurdu. Yaralı kadın tedaviye alınırken, kaçan failin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Fotoğraf: MA
Adapazarı'nda Furkan A. isimli erkek cadde üzerinde süre önce boşandığı eşi Canan Buse K.’yi, tabanca ile bacaklarından vurdu. Yaralı kadın tedaviye alınırken, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, sabah saatlerinde, Mithatpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. Furkan A., bir süre önce boşandığı Canan Buse K.'yi tartışma bahanesiyle tabancayla bacaklarından vurdu. Canan Buse K., yakındaki taksi durağına sığındı. Furkan A. ise kaçtı.
Canan Buse K. yakında bulunan bir tıp merkezine götürüldü, buradaki müdahalesinin ardından da Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Furkan A.’yı yakalamak için çalışma başlattı. (Sakarya/DHA)