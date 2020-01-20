20 Ocak 2020 19:01

Tuğba Açıkgöz adlı kadının ölümünde cinayet şüphesi

Çankırı'da yaşadığı evde su borusuna asılı halde ölü bulunan Tuğba Açıkgöz adlı kadının ailesi ve yakınları, olayın cinayet olduğu konusunda ciddi şüpheleri olduğunu ifade etti.

Evinde ölü bulunan Tuğba Açıkgöz

Tuğba Açıkgöz | Fotoğraf: DHA

    • Paylaş

    Çankırı'da yalnız yaşadığı evinde su borusuna asılı bulunan 30 yaşındaki Öğretmen Tuğba Açıkgöz'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Tuğba Açıkgöz'ün annesi Nazlı Açıkgöz, "Kızımın konuştuğu çocuk Tuğba'ya 'sen ölmeyi hak ediyorsun, sen öleceksin, sen yalnız evde öleceksin' diye mesajlar atmış. Benim kızım kendini asla asmaz, asla intihar etmez, asla öyle biri değil" dedi.

    DHA'da yer alan habere göre Çankırı merkezde yalnız yaşayan ve özel okulda edebiyat öğretmeni olan Tuğba Açıkgöz'den geçen 14 Ocak'ta haber alamayan yakınları, kaldığı eve gitti. Çilingir yardımıyla girilen evde Tuğba Açıkgöz, eşarpla su borusuna asılı halde bulundu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Tuğba öğretmenin öldüğü belirlendi. Tuğba Açıkgöz, otopsinin ardından memleketi Çankırı'nın Orta ilçesinde toprağa verildi.

    AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

    Ancak daha sonra Tuğba Açıkgöz'ün intiharına inanmayan yakınları, erkek arkadaşı M.M'den şüphelenerek şikayette bulundu. Bunun üzerine savcılık soruşturma başlattı. Tuğba Açıkgöz'ün ablası Munise Açıkgöz, polise verdiği ifadesinde, kardeşinin intihar edecek birisi olmadığını söyleyerek "Kardeşimin görüştüğü M.M. psikolojik sorunları olan birisiymiş. Daha önce de kardeşimi darbetmiş ve tehdit içerikli mesajlar atmış. Kardeşimin vefatından sona vücudunda morluklar olması ve parmaklarında kırıklar olması bu durumu doğruluyor. Komşularından biri olayın olduğu gece Tuğba'nın dairesinden tartışma seslerinin geldiğini söyledi. Ben bu olayın intihar olmadığını düşünüyorum. M.M. isimli şahsın kardeşimi öldürdüğünü düşünüyorum. M.M.'den davacı ve şikâyetçiyim" dedi.

    Tuğba Açıkgöz'ün kardeşi Abdulsamet Açıkgöz ise "İntihar süsü verilerek cinayet işlendiğini düşünüyorum. Olayın olduğu gece evden gürültü duyulması, annemin Tuğba'nın vefatının ardından yıkadığı esnada vücudunda gördüğü morluklar bunu göstermektedir. Delillerin toplanmasını, soruşturmanın genişletilmesini istiyorum. M.M.'den davacı ve şikâyetçiyim" ifadelerini kullandı.

    "M.M.'DEN ŞİDDET VE BASKI GÖRDÜĞÜNÜ ANLATTI"

    Tuğba Açıkgöz ile bir süre ev arkadaşlığı yapan G.D. ise, M.M.'nin sürekli yaşadıkları eve gelmesinden dolayı rahatsız olup evden ayrıldığını söyleyerek, "Tuğba abla kendisini asacak birisi değildir. Ben M.M.'nin psikolojisinin bozuk olduğunu düşünüyorum. Daha önceden Tuğba'yı darbettiğini ve ara ara kavga ettiklerini biliyorum" diye konuştu. İzmir'de yaşayan arkadaşı Z.T. ise Tuğba Açıkgöz'ün M.M. ile geçen yıl Ağustos ayında tanıştığını kaydederek, "Tuğba bana telefonda, erkek arkadaşından baskı ve fiziksel şiddet gördüğünü anlattı. Tuğba'nın bana anlattığına göre, M.M. kendisine sürekli 'sen ölmeyi hak ediyorsun', 'sen yalnız öleceksin' gibi söylemlerde bulunmuş. Ben Tuğba'nın intihar ettiğine inanmıyorum. Eğer intihar etseydi, bu kendini asarak değil, ilaç kullanmak gibi daha kolay yöntemleri denerdi. Bu olayda M.M'nin etkisinin olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

    ANNE: YÜZÜNDE MORLUK VARDI

    Tuğba Açıkgöz'ün babası Zekeriya Şenol Açıkgöz ve annesi Nazlı Açıkgöz

    Tuğba Açıkgöz'ün babası Zekeriya Şenol Açıkgöz ve annesi Nazlı Açıkgöz | Fotoğraf: Ramazan Sarıcı/DHA

    DHA'ya konuşan Tuğba Açıkgöz'ün annesi Nazlı Açıkgöz ise kızının olaydan bir gün önce yanlarına geldiğini, sonra yüzünü cenazesini yıkarken gördüğünü anlattı. Nazlı Açıkgöz, "Baktım yüzü bembeyaz, simsiyah kaşlar. Kızımı kendi ellerimle yıkadım. Yüzünde morluk, kalçasında morluk, vücudunda 3 yerinde morluk vardı. Boynunun arkası kırılmış, yüzünde çizik vardı. Parmakları kırık. Kızımı sevdim, ben sevdim kızım güldü, ben sevdim kızım güldü" dedi.

    "KIZIM ASLA İNTİHAR ETMEZ"

    Kızının konuştuğu erkek arkadaşından tehditler aldığını öğrendiğini söyleyen anne Nazlı Açıkgöz, "Kızımın arkadaşları konuşurken duydum. Konuştuğu kişiden tehdit alıyormuş, mesajlar atıyormuş. Arkadaşlarına 'benden olayı gizlemeyin' dedim. Kızımın konuştuğu çocuk, Tuğba’ya 'sen ölmeyi hak ediyorsun, sen öleceksin, sen yalnız evde öleceksin' diye mesajlar atmış. Arkadaşına söyledim 'bu mesajları polise göstereceksiniz' diye. Şikayetçi olduk. Ben de ifade verdim. Benim kızım kendini asla asmaz, asla intihar etmez, asla öyle biri değil. 3 tane üniversite okudu, çok çalıştı, aklı başında biriydi. Gülücük saçan hayırsever bir yavrumdu. Kim yaptıysa cezalandırılmasını istiyorum. Ben yandım Allah’ım da onları yaksın" diye konuştu.

    Baba Zekeriya Şenol Açıkgöz de suçluların cezalandırılmasını istediğini belirtti.

    "EŞARBIN ÜZERİNDE PARMAK İZİ İNCELEMESİ GEREK"

    Avukat Alper Sarıca ise olaya ilişkin ciddi şüphelerin olduğunu belirterek, şunları kaydetti: Başörtüsü kullanmayan saçı açık ve makyajlı bir kadının evinde pazardan satılan eşarbın bulunması ilginç. Yine, parmakları kırık bir kişinin düğüm atıp kendini asması da garip. M.M. isimli kişi pazartesi günü Tuğba'yı en son gören kişi. M.M. eve hiç gitmediğini söylüyor ancak normalde de haftanın 7 günü orada kalıyor. Salı günü ölüm saati 10.00 görünüyor normalde. Ancak saat 10.00'da ailesi ile kahvaltı yapmaya ailesinin bulunduğu eve gidecekti. Annesi ulaşamayınca saat 11.24'te arkadaşını arıyor. Arkadaşı da ulaşamıyor. Saat 11.57'de M.M.'ye ulaşılıyor. M.M, Tuğba'dan haberi olmadığını şu anda Ankara'da havaalanı yolunda bulunduğunu söylüyor. Ancak aradan 20-30 dakika geçtikten sonra eve geliyor. Yine, Tuğba'nın kendini astığı söylenen su borusu Tuğba'nın boyu kadar ayakları yere değiyor. Bir de ona rağmen asılı yerin yanında ters çevrilmiş bir kova var. Eşarbın üzerinde ve evde parmak izi incelemesi yapılması gerekir. Yine M.M.'nin telefonunun sinyal verdiği baz istasyonu kayıtlarının, ölüm saatinde nerede olduğu ile ilgili savunmasıyla örtüşüp örtüşmediği değerlendirilebilir" dedi.

    Soruşturma kapsamında olayla ilgili M.M.'nin de ifadesine başvurulduğu, daha sonra serbest bırakıldığı belirtildi. (HABER MERKEZİ)

    Gülistan Doku raporu: Soruşturmayı şüphelinin babasının görev yaptığı karakol yapıyor

    Gülistan Doku raporu: Soruşturmayı şüphelinin babasının görev yaptığı karakol yapıyor

    Mücadele etkili oldu, Ceren Özdemir'in katiline ağırlaştırılmış müebbet verildi

    Mücadele etkili oldu, Ceren Özdemir'in katiline ağırlaştırılmış müebbet verildi

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Öğrencilerin vücuduna kızgın soba maşası basan öğretmen açığa alındı
    YAZARLAR
    Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    2019 iş cinayetleri: Rakam değil birer can – I: 1’in hikayesi

     Şebnem Korur FİNCANCI
    Şebnem Korur FİNCANCI

    Yaşamı ve insan onurunu savunmak

     Ertan EROL
    Ertan EROL

    Algıda seçicilik ve göç kervanı

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    NBA’de sezon ortası ödülleri

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Eğitim eğitim eğitim
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAMBanggood indirim kuponu
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Hayrettin Karaca ağaçlar gibi ayakta öldü...
    Hayrettin Karaca ağaçlar gibi ayakta öldü...

    Özer Akdemir, 97 yaşında yaşamını yitiren TEMA Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca'yı yazdı.

    Türk Telekom: Erişim sorunu siber saldırıdan kaynaklanıyor
    Türk Telekom: Erişim sorunu siber saldırıdan kaynaklanıyor

    Türk Telekom, kullanıcılarının Google servislerine erişim sorununa ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, sorunun siber saldırıdan kaynaklandığı belirtildi.

    Erdoğan'ın memleketinde köylüler HES şantiyesini bastı, makineleri dışarı çıkarttı
    Erdoğan'ın memleketinde köylüler HES şantiyesini bastı, makineleri dışarı çıkarttı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın babasının memleketi olan Rize Güneysu Gürgen Köyü'nde yurttaşlar HES şantiyesini bastı, iş makinelerini alandan dışarı çıkararak nöbete başladı.

    Gülistan Doku raporu: Soruşturmayı şüphelinin babasının görev yaptığı karakol yapıyor
    Gülistan Doku raporu: Soruşturmayı şüphelinin babasının görev yaptığı karakol yapıyor

    Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ağı, Dersim’de 16 gündür kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku’ya ilişkin yaptığı inceleme ve gözlem sonuçlarını paylaştı.

    Tencerede et gaynamıyor bizim
    Tencerede et gaynamıyor bizim

    Turan Kara, Bursa'da düzenlenen metal işçilerinin mitingine ilişkin izlenimlerini yazdı.

    Ankara-İzmir YHT hattında obruk tehlikesi: Bu kez insanlar ölmeden önlem alın
    Ankara-İzmir YHT hattında obruk tehlikesi: Bu kez insanlar ölmeden önlem alın

    Jeoloji Mühendisleri Odası, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı üzerindeki köylerde obruklar oluştuğuna dikkat çekerek, önelm alınmasını istedi.

    3'üncü köprüden geçmeyen araçlar için halkın cebinden 1,6 milyar lira daha çıkacak
    3'üncü köprüden geçmeyen araçlar için halkın cebinden 1,6 milyar lira daha çıkacak

    2019 yılının ikinci yarısında Yavuz Sultan Selim Köprüsünden araç geçiş garantisinin altında araç geçmesi sebebiyle, yüklenici firmaya 1 milyar 600 bin lira ödenecek.

    GÜNCELLENDİ
    Mücadele etkili oldu, Ceren Özdemir'in katiline ağırlaştırılmış müebbet verildi
    Mücadele etkili oldu, Ceren Özdemir'in katiline ağırlaştırılmış müebbet verildi

    Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ailenin avukatı Murat Poyraz, kamu görevlileri hakkında da suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

    Sevdiğimize nasıl veda ederiz?
    Sevdiğimize nasıl veda ederiz?
    Lale Plak kapandı
    Lale Plak kapandı
    Bodrum katı sahnelerden Fecr Tiyatro Festivali’ne
    Bodrum katı sahnelerden Fecr Tiyatro Festivali’ne
    ‘Dindar ve Kindar’ın Yazarı Mert Taşçılar: Amaç eğitmek değil, devşirmek oldu
    ‘Dindar ve Kindar’ın Yazarı Mert Taşçılar: Amaç eğitmek değil, devşirmek oldu
    Katillerin ve maktullerin öyküleri
    Katillerin ve maktullerin öyküleri
    GÜNCELLENDİ
    'Bocuk Gecesi' nedir, ne zaman kutlanır?
    'Bocuk Gecesi' nedir, ne zaman kutlanır?
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    GÜNCELLENDİ
    İzmir’de boşanmak isteyen bir kadın katledilmek istendi
    İzmir’de boşanmak isteyen bir kadın katledilmek istendi

    İzmir’in Dikili ilçesinde Murat S. adlı erkek kendisinden boşanmak isteyen eşi Leyla S.'yi ateşli silahla ağır yaraladı.

    BELGEM öğretmenleri: Örgütlü hareket etmenin sonucunu aldık
    BELGEM öğretmenleri: Örgütlü hareket etmenin sonucunu aldık

    BELGEM'de çalışan öğretmenlere mevcut çalışma koşulları ve tam zamanlı kadroya geçişleriyle ilgili duygularını sorduk.

    Denizli Ekmek ve Gül: Seda’nın ölümü kreş talebinin önemini gösterdi
    Denizli Ekmek ve Gül: Seda’nın ölümü kreş talebinin önemini gösterdi

    Denizli Ekmek ve Gül Kadın Grubu, sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını kaybeden 13 yaşındaki Seda Kesikbaş’ın ölümü ile kreş talebinin öneminin bir kez daha ortaya çıktığına dikkat çekti.

    Baran Tursun Vakfına açılan davalar için AYM hak ihlali kararı verdi
    Baran Tursun Vakfına açılan davalar için AYM hak ihlali kararı verdi

    Anayasa Mahkemesi, Baran Tursun Vakfına (BTV), polis ve devlet şiddeti ile yaşamını yitirenlere ilişkin hazırladığı raporlar nedeniyle dava açılmasına “hak ihlali” dedi.

    İzmir’de yaşamını sonlandıran kadın eski patronunun tacizine maruz kalmış
    İzmir’de yaşamını sonlandıran kadın eski patronunun tacizine maruz kalmış

    İzmir Çiğli’de hayatını sonlandıran Şengül K., ardında bıraktığı notta eski patronunun tacizine uğradığını yazmış.

    Denizli'de Büyük Menderes için çözüm yolları arandı
    Denizli'de Büyük Menderes için çözüm yolları arandı

    Denizli’de düzenlenen “Büyük Menderes Nasıl Kurtulur” panelinde ekoloji mücadelesinin siyasi bir mücadele olduğu ve siyasetten ayrı düşünülemeyeceği vurgusu öne çıktı.