Endonezya’da emekçiler, "iş reformuna" karşı bir araya geldi

Binlerce Endonezyalı işçi, Güneydoğu Asya’nın en büyük ekonomisinde "yatırımı teşvik etmeyi ve istihdam yaratmayı amaçlayan" hükümet reformlarının parçası olan iş kanununda değişiklik planını protesto etti.

Kitlesel işten çıkarma riskini artırdığı belirtilen yasa tasarısına tepkiler, başkent Cakarta’daki parlamento binası önünde düzenlenen gösteriyle dile getirildi.

Torba Yasa, yatırımlara engel olarak görülen düzinelerce mevcut örtüşen yasayla yer değiştirme, iş ruhsatını kolaylaştırma ve iş kanunlarını rahatlatmak için geçirilmek isteniyor.

Ekonomik gelişme birkaç yıldır yüzde 5 dolaylarında takılı kalmışken Devlet Başkanı Joko Widodo, yeni yasaların hayati olduğunu ve parlamentonun istihdam yasasını 100 gün içinde geçirmesini istediğini söyledi.

YATIRIMCILAR, MEVCUT İŞ YASALARINI BİR ENGEL OLARAK GÖRÜYOR

2003 yılında geçirilen mevcut iş yasaları, dünyadaki "en cömert" kıdem tazminatı mevzuatlarından birkaçını kapsıyor. Yatırımcılar bu mevzuatları personel alımlarının önünde bir engel olarak gördüklerini belirtiyor.

Reuters’ta yer alan habere göre, hükümet sendikalara danışma sözü vermişti. Sendikalar, halihazırda yasayı, işdünyası yanlısı olduğu yönünde ağır şekilde eleştiriyor. Bununla beraber, yasa tasarısının tüm ayrıntıları henüz yayınlanmadı.

Cuma günü açığa çıkan bir yasa maddesine göre, hükümet farklı bölgelerdeki ekonomik koşulları hesaba katmak için asgari ücreti şart koşacak.

Yasa ayrıca, çevre ruhsatları ve inşanın yanı sıra madencilik, enerji, tarım ve imalatı da kapsayan 15 sektörün ruhsat süreçlerini kolaylaştıracak.

“KİTLESEL İŞTEN ÇIKARMA RİSKİNİ ARTTIRABİLİR”

Endonezya Merkez Asya Bankası’dan bir başekonomist, torba yasanın geçmesinin, parlamentodaki koltukların yaklaşık yüzde 75’ini kontrol eden partiler tarafından desteklenen Widodo için “önemli bir sınav” olduğunu dile getirdi.

Medya ve Yaratıcı İşçiler Sendikası Başkanı Ellena Ekarahendy ise protestolar öncesinde, değişikliğin kitlesel işten çıkarma riskini arttırabileceğini söyledi.

Endonezya Sendikalar Konfederasyonu’ndan (KSPI) Muhammad Rusdi, hafta sonu yaptığı açıklamada, işçilerin yasaya karşı grev yapma olasılığını göz ardı etmeyeceği uyarısında bulunmuştu.

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

(DIŞ HABERLER)