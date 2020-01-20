20 Ocak 2020 16:59

Gülistan Doku raporu: Soruşturmayı şüphelinin babasının görev yaptığı karakol yapıyor

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ağı, Dersim’de 16 gündür kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku’ya ilişkin yaptığı inceleme ve gözlem sonuçlarını paylaştı.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ağı heyeti

Fotoğraf: Evrensel

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    Gülistan Doku'ya ilişkin Dersim’de biz dizi görüşme ve incelemelerde bulunan Diyarbakır Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ağı, bir rapor açıkladı. İHD Kadın Komisyonu Üyesi Ezgi Sıla Demir, soruşturmanın, birincil şüpheli Zeynal Abarokov'un babasının görev yaptığı Asayiş Şubeden alınarak, tarafsız ve bağımsız bir birime devredilmesini talep etti.

    Dersim’de 5 Ocak’tan bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Öğrencisi Gülistan Doku’ya hâlâ ulaşılamadı. Aramalar, Gülistan’ın en son görüldüğü iddia edildiği Dinar Deresi mevkii ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde sürüyor. Arama çalışmaları sürerken, Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi, İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ağı ve Rosa Kadın Derneğinden oluşan Diyarbakır Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ağı,  Dersim’e giderek incelememelerde bulundu. Gülistan Doku’nun ailesi, Tunceli Barosu, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı, soruşturmayı yürüten savcı, Munzur Üniversitesi rektörü ve Tunceli Vali yardımcıları ile görüşen heyet, olaya ilişkin hazırladığı raporu Tahir Elçi Toplantı ve Konferans salonunda açıkladı.

    "TARAFSIZ BİR BİRİME DEVREDİLMELİ"

    Raporu İHD Kadın Komisyonu Üyesi Ezgi Sıla Demir açıkladı. Gülistan’ın ailesinin başvurusu üzerine 11 kadından oluşan bir heyetle 17 Ocak'ta Dersim’e giderek incelemelerde bulunduklarını belirten Demir, Dersim’de Gülistan’ın ailesi, arkadaşları, Baro, Valilik, Cumhuriyet Başsavcılığı, Munzur Üniversitesi Rektörü ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu görüşmelerde birçok çok soru sorduklarını belirten Demir, heyetin izlenim ve tespitlerini paylaştı. Soruşturma işlemlerinin soruşturma dosyasının birincil şüphelilerinden Zeynal Abarokov’un babasının görev yaptığı Asayiş Şube tarafından yürütüldüğünü hatırlatan Demir, bu durumun etkin bir soruşturma yürütülmediğine ilişkin şaibelere neden olduğuna dikkat çekti. Demir, soruşturmanın Asayiş Şubeden alınarak tarafsız ve bağımsız bir birime devredilmesini istedi.

    "ŞÜPHE ARZ EDECEK MATERYALLER İNCELENMEDİ"

    Soruşturma dosyasında bazı delillerin toplanmadığını tespit ettiklerini belirten Demir, heyetin izlenim ve tespitlerini şu şekilde paylaştı:

    "Zainal Abarakov’un anne ve babasının çelişkili beyanlarının aydınlatılmadığını, ev-araç içlerinde parmak izi, kan, saç kılı, tırnak gibi biyolojik deliller ile şüphe arz edecek eşya ve tüm materyallerin araştırma-incelemesi yapılmadı. Zeynal Abarokov’un telefonu ve teknik cihazlarında arama ve el koyma işlemi yapılmamış olması, aralarında geçen konuşmalara dair sadece kişinin kendi rızası ile vermiş olduğu WhatsApp yazışmalarının dosyada bulunması bu soruşturmanın esas olarak intihar ekseninde yoğunlaşmasının başat faktörüdür. Oysa intihara yönlendirme suçu açısından bir değerlendirmenin yapılabilmesi için telefon ve teknik cihazlardan elde edilebilecek deliller hayati bir öneme sahiptir” dedi.

    ZORLA ARABAYA BİNDİRME İDDİASI DOSYADA YOK

    Demir, sosyal medya üzerinden Doku’nun zorla arabaya bindirilmeye çalışıldığına dair şikayet iddiasının da dosya ve emniyet kayıtlarından bulunmadığını ifade etti. Demir, "Soruşturma dosyasının içeriğine göre bir şahıs, sosyal medya üzerinden, Gülistan’ın zorla arabaya bindirilmeye çalıştığını gördüğünü ve emniyeti aradığını bildirmiştir. Dosya içeriğinde böyle bir emniyet kaydının olup olmadığına yönelik bilgi istenildiğine dair bir müzekkere bulunmamaktadır. Oysa böyle bir ihbar söz konusu ise vakit kaybetmeden 155 kayıtlarının istenilmesi ve belki de soruşturmanın başka bir minvalde sürdürülmesi gerekmektedir. Aramaların çoğunluğunun suda yapılıyor olması, olayın daha çok intihar ekseninde soruşturulduğunu göstermektedir. Kara aramalarının su aramalarına kıyasen sınırlı oluşu, her iki arama açısından da ekip ve teçhizatın eksikliği hatta bu sebeple suda aramanın sadece günde 4 saat yapılması yeterince etkili bir arama çalışmasının yapılamadığını göstermektedir" diye konuştu.

    "SORUŞTURMANIN SADECE İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLMESİNDEN VAZGEÇİLMELİ"

    Demir şunları söyledi:

    "Munzur Üniversitesinin Sarısaltuk Viyadüğü'nü (Dinar Köprüsü) ve 1.900 metrelik kamerasız alanı gören bütün kameralarının ve kamera kayıt sisteminin teknik bir bilirkişi heyeti aracılığı ile incelenmesi ve Gülistan Doku ile Zainel Abarakov’un  05/01/2020 günü 11.00 sularında The Rooute Cafe önünde konuştuğu görülen görüntülerinin iyileştirilip, dudak okuma yöntemi ile konuşmaların çözümünün yapılması gerekmektedir. Gülistan’ın bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmanın sadece intihar ihtimali üzerinden yürütülmesi yargısından vazgeçilip, öldürülme, zorla kaybedilme, hürriyetinden yoksun bırakılmış olma ihtimallerinin de ön planda tutularak buna göre tahkikata devam edilmesi gerekmektedir" (Diyarbakır/EVRENSEL)

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