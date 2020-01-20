JİTEM davasında cezasızlığın gerekçesi açıklandı: MİT raporu tahminden ibaret

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 1990’lı yıllarda işlenen 19 faili meçhul cinayete ilişkin, aralarında Mehmet Ağar’ın da bulunduğu 19 sanığın yargılandığı Ankara JİTEM davasında verdiği beraat kararının gerekçesini açıkladı. “Cinayetlerin işlendiği yerler ya da maktullerin alındıkları ve infaz edildikleri yerler dikkate alındığında, cinayetlerin güvenlik güçlerine yakalanmayacağına güvenen kişi ve kişilerce işlendiği anlaşılmaktadır” denilen gerekçede, buna karşılık eski özel timci Ayhan Çarkın’ın ifadelerinin “çelişkili olduğu ve mahkûmiyete yetersiz bulunduğu” ileri sürüldü.

Dosya içerisinde bulunan TBMM ve MİT raporlarının da duyum ve tahminden ibaret olduğu savunulan kararda, “Sanıklar Mehmet Ağar, İbrahim Şahin ve Mehmet Korkut Eken’in, Ömer Lütfü Topal cinayetinde azmettirici olduklarına dair delil bulunmamaktadır” denildi.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 13 Aralık 2019’da görülen duruşmada, eski Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, dönemin Özel Harekât Daire Başkanı İbrahim Şahin, eski MİT yöneticisi/emekli Albay Korkut Eken, “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım ve özel harekât polislerinin, aralarında olduğu 19 sanıkla ilgili davada “beraat” kararı vermişti.

Mahkeme, İranlı Asgar Simitko ve Lazem Esmail’in öldürülmesi eyleminde ise Ağar, Şahin, Eken ve Çarkın’ın arasında bulunduğu 7 sanığın dosyasını Mahmut Yıldırım’ın yakalanamamış olması nedeniyle ayırmıştı.

Cumhuriyet’in ulaştığı 267 sayfalık gerekçede, “Gizli tanık 'Ayışığı' ve mahkemece dinlenen 'Emek' ifadeleri de doğrudan bilgi ve gözleme ilişkin olmayıp başkasından duyuma ilişkindir, bu nedenle itibar edilmemiştir. ‘Poyraz’ adlı gizli tanığa mahkememizce ulaşılamamıştır” ifadeleri kullanıldı. (HABER MERKEZİ)